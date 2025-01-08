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Программное обеспечение для электронной подписи - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет пользователям собирать электронные подписи на документах, устраняя необходимость в физической документации. Это программное обеспечение упрощает процесс распространения юридически важных документов, требующих электронной подписи. Организации используют программное обеспечение для электронной подписи для безопасного шифрования документов, таких как договоры купли-продажи или документы о приеме на работу, которые требуют подписей клиентов, сотрудников или партнеров. Программное обеспечение для электронной подписи часто интегрируется с различными сторонними приложениями, включая программное обеспечение CRM, ERP-системы, пакеты управления персоналом и инструменты бухгалтерского учета. Такая интеграция упрощает управление ценовыми предложениями, контрактами и взаимодействием с поставщиками. Кроме того, программное обеспечение для электронной подписи соответствует встроенным стандартам безопасности, которые соответствуют требованиям как местного, так и федерального законодательства. Это обеспечивает беспрепятственный обмен юридическими документами и гарантирует легитимность и юридическую силу подписей, полученных с помощью программного обеспечения.
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это мировой способ для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для всех сторон и пользуется доверием миллионов людей по всему миру. Хотя электронная подпись изменила способ исполнения контрактов во многих организациях, жизненный цикл до и после подписания часто управляется с помощью ручных процессов, электронных таблиц и электронной почты, что замедляет темпы ведения бизнеса, увеличивает риски и разочаровывает клиентов и сотрудников. Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) позволяет организациям оптимизировать жизненный цикл соглашения путем преобразования аналоговых ручных процессов в цифровой автоматизированный рабочий процесс. Конечным результатом является ускорение темпов ведения бизнеса, повышение соответствия требованиям и повышение эффективности сотрудников. Ключевые особенности: центральный репозиторий, расширенный поиск, контроль версий, библиотека статей, сотрудничество с внутренними и внешними сторонами, Redlining, простые и расширенные рабочие процессы, тегирование, мобильный доступ, интеграция с несколькими платформами (включая тесную интеграцию с Salesforce).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного инструмента электронной подписи, который также включает в себя возможности Adobe Acrobat в одном пакете.
Zoho Sign
zoho.com
Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms и другими сторонними приложениями, такими как Office 365, G Suite и Microsoft Teams.
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно из приложений Google. DocHub, запущенный в 2014 году, пользуется доверием более 83,3 миллиона пользователей. Сохранение в облаке в режиме реального времени и безопасные рабочие процессы обеспечивают актуальность и безопасность более 500 миллионов документов в рамках единого, простого в использовании решения.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее подписывать документы онлайн. Работайте умнее и быстрее, перейдя в эпоху цифровых технологий с помощью подписей. Подписывать документы вручную, сканировать их и отправлять по электронной почте — это головная боль, вы согласны? Signature устраняет головную боль и переносит вас в эпоху цифровых технологий.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (ранее HelloSign) — это интуитивно понятный способ безопасного подписания и запроса подписей в Интернете. Добавляйте юридически действительные подписи к любому соглашению — от писем с предложениями о приеме на работу до займов, договоров купли-продажи и соглашений о неразглашении. Отмеченный наградами пользовательский интерфейс, надежные средства администрирования, отслеживание документов и безопасность корпоративного уровня, которая более безопасна, чем методы с ручкой и бумагой, — все это поставляется по умолчанию из коробки. Подпишите быстрее. Dropbox Sign помогает предприятиям подписывать контракты в среднем на 80 % быстрее, чем традиционные бумажные контракты, подписание и возврат которых занимает в среднем 15 дней. Увеличение количества завершенных документов. Благодаря таким функциям, как отслеживание, автоматические напоминания и подпись на мобильных устройствах, Dropbox Sign улучшил показатели заполнения документов до 96%. Отправляйте соглашения быстро. Отмеченный наградами интуитивно понятный интерфейс в сочетании с такими функциями, как шаблоны и проверка данных, означает, что Dropbox позволяет любому быстро и легко отправлять соглашения на подпись. Работайте с инструментами, которые вам нравятся. Dropbox Sign легко интегрируется с такими приложениями, как Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word, поэтому вы можете отправлять документы на подпись прямо из ваших любимых инструментов. Автоматически архивируйте и сохраняйте соглашения. Автоматически сохраняйте подписанные документы и находите их в любое время в предпочитаемом вами облачном хранилище, будь то Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive или SharePoint. Сделайте каждое соглашение приемлемым для суда. К каждому соглашению Dropbox Sign добавляется допустимый для суда контрольный журнал, который защищает все стороны и снижает затраты на исправление ситуации и юридические проблемы. Держите все в безопасности. Все ваши документы хранятся в секрете с использованием шифрования как при передаче, так и при хранении. Добавьте более глубокий функционал. Dropbox Sign API встраивает надежную функциональность электронной подписи непосредственно в ваше приложение, рабочий процесс или веб-сайт. Такие функции, как встроенная подпись, индивидуальный брендинг и встроенные шаблоны, создают по-настоящему удобный процесс подписания в продукте. Исключительный опыт разработчиков и специальная группа поддержки API означают, что вы получаете безопасную, надежную и многофункциональную систему подписи со средним временем внедрения, которое более чем в 2 раза быстрее, чем в среднем по отрасли.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Mail, Gmail или Outlook, предлагая интеллектуальные функции. Он предлагает помощника по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который может писать для вас сообщения, облачную доставку, позволяющую отправлять запланированное электронное письмо, даже если ваш компьютер не в сети, расширенное отслеживание электронной почты, не требующее одобрения получателя, а также мощную функцию контактов. которые могут помочь вам улучшить отношения с клиентами, а также многие другие интеллектуальные функции, расширяющие возможности почтового ящика. К ним относятся: • Smart Assistant: помощник по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который пишет, обобщает и улучшает сообщения, находит задачи и контакты и отвечает за вас. • Интеллектуальная отправка позже: функция интеллектуального планирования, которая поможет вам оптимизировать время доставки электронной почты. • Оптимизированное расписание для получателей: предлагает лучшее время для отправки электронного письма, чтобы максимизировать ваши шансы на его открытие. • Отслеживание электронной почты: узнайте, когда, где и как часто открывалось ваше электронное письмо или ссылка. Для тех, кто использует адреса электронной почты iCloud или IMAP, вы можете точно узнать, кто открыл ваше письмо, когда вы отправляете сообщение нескольким получателям. Также отправляйте отслеживаемые электронные письма со своего мобильного телефона. • Отложить: временно отложите менее важные сообщения электронной почты, и они появятся снова в выбранное вами время. • Контакты: получите важную информацию о своих контактах, чтобы поддерживать максимальную связь с клиентами. • Подписи: красивые и профессиональные подписи электронной почты с широкими возможностями творческого контроля. • Шаблоны: создавайте шаблоны сообщений для повышения производительности и эффективности. •
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, клиентов и команду в одну интегрированную и простую в использовании платформу. От контрактов, предложений и управления проектами до выставления счетов клиентам, отслеживания доходов и управления ресурсами. Управление проектами Назначайте проекты и задачи своей команде, расставляйте приоритеты на неделю и наблюдайте, как именно продвигаются ваши проекты. Устанавливайте бюджеты проектов и избегайте непредвиденных расходов. Представление Канбан, встроенный таймер для удобного выставления счетов и сотрудничество с внешними партнерами для эффективной работы. Учет рабочего времени команды Получите мгновенный отчет об отслеживаемых часах вашей команды с точными расписаниями и сразу же узнайте, кто превышает возможности. Контролируйте загрузку вашего бизнеса и получите ясность в отношении эффективности и прибыльности вашей команды. Планируйте свои ресурсы заранее, чтобы ваши проекты соответствовали графику и бюджету. CRM Управляйте своими клиентами и их проектами в одном месте. Создавайте уникальные профили клиентов со всеми вашими заметками, контактами, тарифами и тегами. Пригласите своих клиентов на свой фирменный клиентский портал, где они смогут получить доступ к проектам, документам и ссылкам, которыми вы с ними поделились.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit используют более 650 миллионов пользователей и продали его более чем 425 000 клиентам, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая глобальными предприятиями, расположенными в более чем 200 странах мира. Foxit eSign — это юридически обязательная служба электронной подписи, предназначенная для подготовки и сбора важных подписанных документов. Он предоставляет комплексное решение для электронной подписи — загрузите документ, создайте шаблон, добавьте получателей и отправьте. Foxit eSign автоматизирует рабочий процесс, обеспечивая бесперебойный процесс, позволяющий пользователю отправлять, подписывать, отслеживать процессы подписи и управлять ими с помощью браузера. После завершения у вас есть защищенный от несанкционированного доступа архив официально подписанного документа. С помощью Интернета или мобильного устройства создавать соглашения и отправлять их на электронную подпись можно быстро и легко. Вот лишь некоторые из полезных функций, доступных в программном обеспечении Foxit eSign: • Шаблоны многократного использования для экономии времени • Массовая подпись и отправка • Контрольные журналы и сертификаты об окончании • Прикрепление фотографий, водительских прав и т. д. непосредственно к документам • Личная подпись • Создавайте ссылки на документы в электронной почте для быстрого доступа и подписи. • Доступна онлайн-форма/код для внедрения для интеграции электронных подписей непосредственно на веб-сайты. • Используйте API-интерфейсы REST eSign Genie для интеграции с вашим веб-сайтом или приложением. • Простая интеграция с Google Drive, Dropbox и т. д. • Excel отчеты • Уведомления об отказе по электронной почте • Вход в систему на 11 разных языках.
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрасли продукт для бизнес-аналитики и аналитики измеряет рентабельность инвестиций и количественно оценивает усилия по устойчивому развитию, и все это поддерживается лучшей в своем классе командой поддержки клиентов и управления изменениями. Имея более 3 миллионов лицензированных пользователей и более 13 000 бизнес-клиентов в 157 странах, Nitro гордится тем, что обслуживает 68% компаний из списка Fortune 500.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг электронной подписи, который позволяет вам ставить свою подпись на телефоне, одновременно просматривая документ для подписи на компьютере (путем сканирования QR-кода). Запросите электронные подписи с усиленной защитой, включая коды доступа на основе текстовых сообщений и параметры входа в систему. Продемонстрируйте свой бренд на своей странице загрузки. Повысьте свою заметность среди клиентов, позволив им использовать свою бесплатную учетную запись Encyro для безопасного общения с другими. Обеспечьте безопасность данных клиентов и соблюдайте HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR и другие нормативные требования в отношении конфиденциальности данных клиентов. Используйте Encyro из браузера или из Microsoft Outlook (с бесплатной надстройкой Encyro Outlook).
signNow
signnow.com
Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимайте платежи и автоматизируйте бизнес-процессы.
WiseStamp
wisestamp.com
Создавайте красивые индивидуальные подписи для электронных писем с помощью нашего отмеченного наградами генератора подписей. Легко создавайте и редактируйте свою подпись электронной почты — это БЕСПЛАТНО
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей и аналитику форм. Formstack Forms, разработанный для предприятий любого размера, позволяет пользователям сотрудничать с командами, чтобы утверждать, отклонять и комментировать данные, отправленные через формы. Благодаря конструктору форм с возможностью перетаскивания Formstack Forms позволяет пользователям разных организаций создавать фирменные формы, опросы и рабочие процессы без необходимости знания кода. Для более технических пользователей Formstack Forms предлагает открытый API, который позволяет пользователям и сторонним приложениям программно получать доступ к ресурсам Formstack. Formstack обеспечивает интеграцию с различными сторонними приложениями, такими как Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate и другими. Formstack доступен по ежемесячной подписке, а поддержка расширяется за счет документации и других онлайн-мер.
Xodo Sign
eversign.com
Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн. Ранее Eversign.
Concord
concordnow.com
Concord — единственный инструмент, который вам понадобится для всех ваших контрактов. Тратьте меньше времени на переключение между приложениями, редакторами и инструментами электронной подписи и экономьте деньги. Более 500 000+ компаний доверяют Concord свои контракты. С Конкордом вы можете: * Составляйте, согласовывайте, подписывайте и управляйте каждым контрактом в вашей организации — все в одном месте. * Работайте так, как хотите — в Concord, Word или Google Docs. — Сотрудничайте со всеми — с вашими командами, клиентами и поставщиками. * Начните работу за считанные минуты, а не месяцы Ключевые особенности, которые предлагает Concord: * Рабочие процессы условного утверждения, позволяющие проверять каждый контракт нужным человеком (и только этим человеком). * Частные комментарии и управление версиями для более эффективных переговоров по контракту. * Библиотека статей для всех предварительно утвержденных статей, которые можно добавлять в контракты по мере необходимости. * Шаблоны для оптимизации процесса составления контрактов. * Неограниченное количество бесплатных электронных подписей * Неограниченное количество контрактов
SignFree
signfree.io
SignFree — это универсальное решение для электронной подписи, предназначенное для быстрого и безопасного подписания документов. С SignFree вы можете подписывать неограниченное количество документов менее чем за 30 секунд, и все это бесплатно. Попрощайтесь с бумажными отходами и воспользуйтесь более быстрым и экологичным способом управления своими соглашениями. Присоединяйтесь к нам, чтобы упростить подписи и внести свой вклад в более устойчивое будущее. Зарегистрируйтесь сегодня и испытайте удобные электронные подписи SignFree.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Skribble
skribble.com
С помощью Skribble вы можете легально подписать любой документ в электронном виде. Разные документы, разные юридические требования — в Skribble вы получаете доступ ко всем доступным стандартам электронной подписи из одного источника и готовы к любой ситуации.
MySignature
mysignature.io
MySignature — это онлайн-генератор подписей электронной почты, который помогает создавать профессиональные и визуально привлекательные подписи электронной почты для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365, а также управлять подписями электронной почты для Google Workspace. Никакого технического образования не требуется. Кроме того, наслаждайтесь отслеживанием открытий и кликов по электронной почте без ограничений с помощью расширения MySignature для Gmail.
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизирует бизнес-процессы на основе соглашений с помощью решений для электронной подписи и проверки личности. Основанная в 2010 году в Стокгольме, компания Scrive быстро стала лидером рынка электронных вывесок в Скандинавии и продолжает расширяться в Европе. Простота использования и надежные меры безопасности — ключевые причины, по которым организации любого размера, включая предприятия в строго регулируемых отраслях, полагаются на решения Scrive для повышения внутренней эффективности, соответствия требованиям и удовлетворенности клиентов. eSign, платформа для подписания соглашений Scrive, доступна «из коробки» с тарифными планами и пакетами функций, подходящим для любого бизнеса, или в виде интеграции API. Ключевые преимущества включают в себя: - Вход на любом устройстве - Устранение дорогостоящих ручных задач - Сокращение времени выполнения - Аутентификация подписывающих лиц с помощью eID - Созданы для обеспечения безопасности и соответствия требованиям - Отслеживание и мониторинг состояния ваших соглашений - Подробный журнал аудита/юридические доказательства - Целостность документов, обеспечиваемая блокчейн
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — это современное приложение для электронной подписи, которое позволяет быстро, просто, безопасно и экономично отправлять документы на юридически обязательные подписи. Для тех, кто хочет интегрировать цифровые подписи в свои собственные приложения, создан простой в использовании API. Опираясь на 20-летний опыт Syncfusion в предоставлении мощных API-интерфейсов для разработчиков, BoldSign использует глубокий опыт компании в этой области, чтобы предложить интуитивно понятный пользовательский интерфейс, широкий спектр возможностей настройки, а также приверженность технической поддержке и постоянному развитию продуктов, что является вторым после никто. 5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ БИЗНЕСЫ ВЫБИРАЮТ BoldSign: * Прозрачные, масштабируемые цены с щедрыми лимитами плана. Полная информация на https://www.boldsign.com/pricing/. * Внимание к дизайну пользовательского интерфейса, обеспечивающему удобство взаимодействия с пользователем. * Быстрое время ответа при работе с большими документами. * Разработано с нуля для полноценного внедрения в приложения — в отличие от других решений в этой области. * Созданный Syncfusion, он использует наш многолетний опыт в предоставлении API корпоративного уровня, которые помогают разработчикам создавать элегантные и мощные приложения. BoldSign ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ: * Быстро и беспрепятственно заключайте сделки, получая документы для юридически обязательных подписей за считанные минуты. * Тратьте больше времени на важные дела, поскольку пользователи тратят меньше времени на поиск и проверку. * Своевременно подписывайте документы благодаря эффективному отслеживанию и упрощению последующих действий. * Позволяйте командам работать лучше, предоставляя менеджерам возможность видеть статусы процессов. * Поддержание существующих рабочих процессов. * Максимизируйте производительность, устраняя необходимость переключения между приложениями. * Повысьте согласованность и точность с помощью пользовательских шаблонов. * Повысьте уверенность и комфорт подписантов с помощью индивидуального брендинга и личных сообщений. * Обеспечить соблюдение законов и правил. * Будьте готовы к тому, что будет дальше, благодаря удобной для масштабирования модели ценообразования BoldSign. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ * Создано для сложных рабочих процессов. * Полезные рекомендации на каждом этапе, обеспечивающие удобство подписания. * Автоматические напоминания для эффективного и беспроблемного отслеживания. * Юридически соответствует законам США (ESIGN) и международным законам (eIDAS) об электронной подписи. * Безопасность корпоративного уровня — 256-битные стандарты шифрования AES. * Предварительно настроенные шаблоны. * Возможности пользовательского шаблона. * Настройте пользовательские разрешения, чтобы указать, кто может видеть данный документ/класс документов. * Возможность продемонстрировать пользовательские разрешения. * Специальное представление позволяет администратору группы контролировать документы команды. * Массовые ссылки позволяют нескольким людям подписывать один и тот же документ отдельно в течение определенного периода времени. * Управляйте несколькими брендами из одной учетной записи и выбирайте бренд на уровне документа. * Некоторые пользователи могут при необходимости распечатать и подписать. * Отслеживание статусов документов с помощью личного кабинета.
SignRequest
signrequest.com
Подпишите сами или подпишите документы. Просто, безопасно, юридически обязательно и бесплатно.
Signwell
signwell.com
SignWell (ранее Docsketch). Упростите процесс подписания документов, чтобы сократить время обработки вдвое. SignWell — это инструмент электронной подписи, обеспечивающий юридическую силу подписей и более быстрое подписание документов.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp — это платформа для управления подписями электронной почты и маркетинговой платформы, идеально подходящая для предприятий среднего бизнеса, предприятий и команд. Быстрая и простая настройка подписи для всех сотрудников компании, не требующая привлечения технических команд или команд дизайнеров. Полная интеграция с основными почтовыми клиентами и устройствами, включая смартфоны. Оптимизируйте фирменные подписи во всех электронных письмах компании. С помощью Newoldstamp вы можете: Создать интерактивную подпись электронной почты, отвечающую требованиям брендинга. Управлять всеми подписями электронной почты вашей команды в одном месте. Запускать баннерные кампании с подписями электронной почты. Отслеживать эффективность подписи электронной почты. Настраивать существующие шаблоны подписей. Создавать разные шаблоны подписей электронной почты для каждого отдела. Ключевые особенности: Расширенная электронная почта. редактор и генератор подписей Интеграция с G Suite, Exchange, Microsoft 365 Централизованное управление подписями Управление баннерами с подписями Аналитика подписей Совместимость с основными почтовыми клиентами Удобство для мобильных устройств
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, быстрое признание доходов, повышение безопасности и соответствия требованиям, а также отказ от бумажных документов.
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для создания, управления и отображения подписей электронной почты для любой организации централизованным, быстрым и интуитивно понятным способом с любого ПК или мобильного устройства. Интегрируется с любым решением электронной почты (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Кроме того, это инструмент продаж, коммуникации и маркетинга. Он позволяет добавлять в подписи динамический контент, автоматически развертывая различные баннеры для перенаправления трафика на лендинг, торговую площадку или электронную коммерцию. Кроме того, он измеряет влияние кампаний в режиме реального времени.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — это бесплатное, современное и простое решение для электронной подписи. Помимо бесплатного плана, мы предлагаем пожизненное предложение, которое отличает нас от более чем 90% других приложений для электронной подписи. Вместо того, чтобы платить ежемесячную плату за устаревшее приложение, такое как DocuSign, вы можете заплатить только один раз навсегда за SignHouse и присоединиться к сообществу таких же людей, как вы.
eSignly
esignly.com
Esignly — ведущее решение для электронной подписи на рынке, позволяющее легко, эффективно и безопасно подписывать электронные документы. Доступные в любое время, в любом месте, на любом устройстве, компании всех размеров и отраслей заменяют ручные методы подписи на бумажных носителях электронными подписями Esignly.
emSigner
emsigner.com
emSigner — это решение для электронной подписи документов, которое позволяет частным лицам и организациям подписывать документы цифровой подписью. Преобразуйте свой рабочий процесс с помощью передовых решений emSigner для электронной подписи.
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйте работу за считанные минуты, а не за часы, с помощью нашего интеллектуального рабочего пространства, которое автоматически определяет приоритетность ваших документов и собирает для вас необходимые разрешения и электронные подписи. Выбирайте из более чем 500 встроенных и юридически проверенных шаблонов соглашений, форм, контрактов, политик и многого другого. (Стоимость более 50 тысяч долларов США, доступна во всех платных планах без дополнительной оплаты.) DocuX по умолчанию предлагает всем пользователям безопасность банковского уровня. Вы можете интегрировать свои текущие инструменты и платформы с DocuX всего за несколько кликов. Команды, использующие DocuX, сообщают о повышении производительности до 80 %, сокращении затрат на 70 % и ускорении закрытия сделок в 10 раз. Закажите демо-версию, чтобы узнать, как вы можете вернуть контроль над своими документами и контрактами, максимально повысить эффективность и минимизировать затраты на подписку.
DottedSign
dottedsign.com
Подписывайте документы онлайн с помощью DottedSign в Интернете, на устройствах iOS и Android юридически осуществимым способом. Получите свою первую электронную подпись уже сегодня!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic позволяет вам централизованно управлять подписями электронной почты ваших сотрудников и дополнять их маркетинговыми баннерами, чтобы превратить ежедневный трафик электронной почты в мощный маркетинговый канал. Клиенты всех размеров по всему миру, в том числе компании из списка Fortune 500+, доверяют Mailtastic, поскольку они используют весь маркетинговый потенциал своих подписей электронной почты, тем самым расширяя свои маркетинговые инициативы и привлекая новых потенциальных клиентов. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как начать получать доход с помощью маркетинга с подписями по электронной почте.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — это решение для электронной подписи, предназначенное для ускорения рабочих процессов. Он прост в использовании, безопасен и надежен на различных платформах.
inSign
getinsign.com
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через приложение — установка не требуется. Другие популярные функции inSign: - Редактор форм - Надстройка Word - Индивидуальная настройка - Шаблоны документов - Отчет об аудите - REST-API - И многое другое...
Exclaimer
exclaimer.com
Создавайте профессиональные подписи электронной почты и управляйте ими. Наш ассортимент решений для управления подписями электронной почты упрощает разработку и контроль подписей электронной почты вашей организации.
Signable
signable.co.uk
Программное обеспечение для электронной подписи Signable помогает отправлять юридически обязательные и безопасные онлайн-документы за считанные секунды. Начните с электронной подписи сегодня!
DocVerify
docverify.com
DocVerify продвигает подписи и нотариальное заверение в эпоху цифровых технологий с помощью надежного решения eSign и удаленного онлайн-нотариального заверения (RON). Теперь вы можете безопасно подписывать, управлять и хранить юридически обязательные документы в надежной онлайн-среде. Утвержденный и сертифицированный инструмент электронного нотариуса DocVerify не требует загрузки программного обеспечения или приобретения оборудования. Доступ к этому электронному нотариальному заверению возможен через Интернет и стандартный браузер. Ускорьте время обработки, сократите расходы и продолжайте транзакции с помощью надежной платформы DocVerify. Для контрактов и других деловых документов инструменты электронной подписи DocVerify предоставляют множество возможностей. Программное обеспечение для цифровой подписи может упростить получение подписей или интегрироваться в существующие системы вашей компании. DocVerify предлагается Black Knight, ведущей в отрасли компанией в области технологий, данных и аналитики, которая уже 60 лет поддерживает ипотечную индустрию.
Signority
signority.com
Signority — это инструменты управления электронной подписью и автоматизацией документооборота, которые заменяют процесс печати-подписи-сканирования. Основанная в 2010 году компания Signority соответствует требованиям HIPAA и является ведущим поставщиком электронных подписей в секторах здравоохранения, кадрового обеспечения, некоммерческой деятельности и образования Северной Америки. Благодаря функциям экономии времени, таким как шаблоны, массовое и пакетное подписание, вы можете провести свой день, сосредоточившись на том, что вам нужно сделать. Наша ведущая в отрасли поддержка ориентирована на людей, а не на ботов. Таким образом, вы можете поговорить с живым человеком, когда вам срочно понадобится помощь. А поскольку Signority очень проста в использовании, регистрация проста и может быть осуществлена в течение дня. Кроме того, если вашей команде требуется обучение, его обычно можно запланировать в течение 10 рабочих дней.
Contractify
contractify.io
Contractify — это программное обеспечение для управления контрактами, которое упрощает процесс электронного подписания, управления и автоматизации контрактов в Интернете. Он позволяет командам эффективно сотрудничать и предлагает различные функции, специально предназначенные для юридических, финансовых и бизнес-лидеров. Программное обеспечение облегчает создание, согласование и оцифровку контрактов, а также рабочие процессы утверждения и электронной подписи с поддержкой трех типов электронных подписей. Он также предоставляет возможности управления после подписания контракта, включая извлечение критически важных данных из PDF-файлов контракта с помощью технологии искусственного интеллекта и определение сроков контракта. Contractify предлагает удобный помощник по составлению документов, который сочетает в себе технологию искусственного интеллекта с опытом пользователя, позволяя легко создавать контракты и автоматизировать составление юридических документов с помощью настраиваемых сценариев. Он позволяет сотрудничать с коллегами из разных отделов и предлагает обширную библиотеку стандартных шаблонов бизнес-контрактов. Программное обеспечение поддерживает цифровые подписи благодаря интеграции с ведущими поставщиками, такими как DocuSign и Connective, что позволяет пользователям безопасно и быстро подписывать контракты онлайн. Это также оптимизирует процессы утверждения с помощью автоматизированных рабочих процессов и способствует сотрудничеству между внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Аналитик данных контрактов с искусственным интеллектом от Contractify по имени Ада может извлекать данные контрактов из PDF-файлов и выполнять автоматизированные последующие задачи для эффективного управления контрактами. Программное обеспечение предлагает персонализированные демо-версии и высоко оценивается лидерами отрасли за интеллектуальные возможности управления контрактами. Цены начинаются от 147 евро в месяц, компания обеспечивает поддержку клиентов и имеет офисы в Бельгии, Нидерландах и Франции.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов — мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, включающие личные данные, контракты, деньги и личные данные, экономя до 90 % затрачиваемого времени. Отделы кадров используют нас для адаптации сотрудников и распределения расчетных ведомостей. Отделы продаж используют нас для привлечения клиентов. Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, используют нас для подписания контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.
Sigsync
sigsync.com
Службу подписи электронной почты Sigsync лучше всего описать всего тремя словами. Это централизованная общекорпоративная веб-служба подписи для Office 365. Под централизованным подразумевается, что она позволяет вам создавать и управлять всеми подписями электронной почты для вашей компании в одном месте. Подпись в масштабе всей компании позволяет внедрить изменения или обновления подписи за считанные минуты. Поскольку это веб-сервис, он не зависит от платформы и работает на всех устройствах без каких-либо сложных установок.
Letsignit
letsignit.com
Letsignit — это мощное решение, помогающее маркетинговым и ИТ-командам оптимизировать подписи электронной почты сотрудников для достижения единообразия бренда, стимулирования привлечения потенциальных клиентов и повышения вовлеченности сотрудников. Удовлетворенность клиентов составляет 98 %, а число пользователей по всему миру превышает 1 000 000. Мы являемся золотым партнером Microsoft более 10 лет и обеспечиваем самые высокие мировые стандарты ИТ-безопасности с сертификацией ISO/IEC 27001:2017 и ISO/IEC 27018:2019. С помощью нашего лучшего в своем классе дизайнера перетаскивания вы можете быстро создавать индивидуальные подписи с целевыми и отслеживаемыми маркетинговыми баннерами — продвигать мероприятия, подключаться к социальным сетям, планировать встречи… возможности безграничны! Вы можете создавать и назначать подписи для конкретных людей, отделов, регионов/языков или дочерних компаний. Поскольку он подключается к вашему активному каталогу, его легко обновлять и развертывать. Благодаря нашей глобальной команде в Северной Америке и Европе мы предлагаем поддержку клиентов на английском, французском и испанском языках 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.
FuseSign
fusesign.com
Доступный, безопасный и простой в использовании инструмент цифровой подписи. FuseSign специально разработан для сферы профессиональных услуг. Отправляйте документы на подпись и получайте их обратно через несколько минут, а не дней. Он имеет юридическую силу и может использоваться для широкого спектра документов. Попробуйте FuseSign бесплатно в течение 14 дней и узнайте, почему FuseSign — единственный инструмент цифровой подписи, который вам когда-либо понадобится.
Mekari Sign
mekarisign.com
Заключайте сделки быстрее с помощью безопасного и интегрированного программного обеспечения для подписания контрактов. Составляйте, отправляйте и подписывайте контракты на одной единой платформе. Заключайте все соглашения быстрее и безопаснее с помощью сертифицированной цифровой подписи и официального eMeterai Перури.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — это простой способ управлять вашими бизнес-формами и документами на одной простой безопасной онлайн-платформе. DocuFirst — это гораздо больше, чем просто решение для электронной подписи! Мы позволяем предприятиям собирать и хранить данные, необходимые для заполнения форм, а также предоставляем надежные возможности управления документами.
Secured Signing
securedsigning.com
Secure Signing — это цифровая подпись и программное обеспечение для удаленного онлайн-нотариуса, которое помогает предприятиям подписывать документы в электронном виде. Это безопасный, удобный и экономичный способ подписания документов, соответствующий ряду отраслевых норм во всем мире. Основанная в 2010 году со штаб-квартирой в Окленде, Новая Зеландия, мы предлагаем ряд функций, в том числе: Цифровые подписи: защищенная подпись использует надежную, защищенную от несанкционированного доступа технологию цифровой подписи (PKI), которая обеспечивает подлинность и целостность документов. Удаленное онлайн-нотариальное заверение: Secured Signing предлагает услуги удаленного онлайн-нотариального заверения, которые позволяют подписывать и нотариально заверять документы в электронном виде. Отслеживание документов: защищенная подпись отслеживает статус всех подписанных документов, поэтому вы можете легко увидеть, кто и когда подписал. Напоминания. Защищенное подписание может отправлять напоминания подписывающим сторонам, если они не подписали документ к определенной дате. Отчетность: Secure Signing предоставляет подробные отчеты обо всех подписанных документах, что позволяет отслеживать действия по подписанию и соответствие требованиям. Защищенная подпись — хороший вариант для предприятий любого размера, которым необходимо подписывать документы в электронном виде. Это безопасный, удобный и экономичный способ подписания документов, соответствующий ряду отраслевых норм. Вот некоторые преимущества использования защищенной подписи: Безопасность: защищенная подпись использует технологию доверенной цифровой подписи (PKI), которая гарантирует подлинность и целостность документов. Это делает его безопасным и надежным способом электронной подписи документов. Удобство: защищенная подпись позволяет легко подписывать документы в электронном виде. Вы можете подписывать документы где угодно и когда угодно, если у вас есть подключение к Интернету. Соответствие: Соответствует ряду отраслевых норм, включая HIPAA, GDPR и MISMO. Это делает его безопасным и надежным способом подписания документов для предприятий регулируемых отраслей. Экономическая эффективность: плата за установку не взимается, вы платите только за те функции, которые вам нужны. Защищенная подпись облегчает интеграцию с несколькими сторонними системами, такими как Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360 и другими. Другие функции включают уведомления по электронной почте, шаблоны, централизованную панель мониторинга, индивидуальный брендинг, отчеты и напоминания. Специальная для пользователя технология цифровой подписи X509 PKI, лежащая в основе защищенной подписи, гарантирует подлинность подписавших лиц и документов. Подпись скрепляет документ, поэтому любое изменение делает подпись недействительной. Соответствие Закону Новой Зеландии об электронных транзакциях 2002 года и соответствующему международному законодательству гарантирует действительность и юридическую силу во всем мире. Организации, внедряющие защищенную подпись, получают значительное сокращение затрат, быструю обработку полных и точных документов, короткий и эффективный бизнес-процесс и исключительно довольных клиентов.
GoFormz
goformz.com
GoFormz — это платформа для создания цифровых форм и сбора данных, используемая командами любой отрасли и размера. Используя онлайн-конструктор форм GoFormz, команды могут либо оцифровывать существующие формы, либо создавать новые с нуля — код не требуется. GoFormz — единственное решение для цифровых форм, которое позволяет пользователям создавать цифровую версию существующей формы, позволяя любому пользователю (независимо от его технических навыков) легко создавать цифровые и онлайн-формы, отвечающие его уникальным бизнес-потребностям. Формы можно легко оборудовать множеством мощных полей и функций, включая электронные подписи, вложения файлов, таблицы, контрольные списки, мгновенные расчеты, обязательные поля и многие другие. Ваши цифровые формы можно заполнять на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты, а также онлайн с компьютера. Мобильные приложения GoFormz полностью функциональны в автономном режиме, что позволяет пользователям непрерывно продолжать свою работу, независимо от того, насколько удаленно они находятся. Вы можете делиться формами с людьми за пределами вашей организации, позволяя им заполнять их и заполнять формы даже без входа в систему GoFormz. GoFormz также может автоматизировать рутинные задачи и рабочие процессы, такие как отправка заполненных форм назначенным контактам, обновление подключенных баз данных и информационных панелей, а также загрузка форм в интегрированные системы. Автоматизируя эти задачи, предприятия могут быстро и эффективно внедрить оптимизированные процессы утверждения документов, авторизации, расчета заработной платы, обеспечения качества и многих других действий. Ваши цифровые формы также могут быть напрямую интегрированы с другими вашими бизнес-приложениями, такими как Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box и многими другими. Заполненные цифровые формы и собранные данные можно мгновенно загрузить в соответствующие инструменты и записи в подключенных системах, а данные можно даже вернуть обратно в ваши цифровые формы, что приведет к улучшению связи, повышению операционной эффективности и повышению прозрачности. Отмеченная наградами команда поддержки клиентов GoFormz всегда готова помочь, когда вам это нужно. GoFormz также предлагает бесплатный сертификационный курс, который позволяет пользователям быстро освоить основы платформы и получить сертификат GoFormz.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO обеспечивает централизованное управление подписями электронной почты для вашей компании. Фирменный баннер, созданный с помощью SIGNandGO, повышает узнаваемость бренда. Благодаря индивидуальному дизайну подписи вы получаете цифровые визитные карточки, отражающие индивидуальность вашего бренда. Благодаря SIGNandGO, решению для подписи электронной почты, подписи приобретают более профессиональный вид. SIGNandGO помогает вам централизованно организовать управление корпоративной электронной почтой и упрощает контроль за работой отделов кадров. Таким образом, подписи сотрудников всегда актуальны и имеют безупречный дизайн. Предлагает расширенное облачное управление корпоративными подписями на базе OWA и обеспечивает совместимость с подписями электронной почты Office 365. Таким образом, вы сможете легко управлять корпоративной электронной почтой, а все ваши подписи будут безупречными.
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, организациям по всему миру. VeriDoc Sign предлагает решения для электронной подписи и оформления документов некоторым ведущим компаниям как в государственном, так и в частном секторах. Наша технология проверки блокчейна запатентована в более чем 90 странах мира, помогая организациям найти лучшее решение для электронной подписи по разумной цене. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие услуги, в том числе: организации могут сэкономить драгоценное время, исключив ненужные часы ожидания. Благодаря VeriDoc Sign ваша организация повысит эффективность и производительность. Преимущества решений электронной подписи VeriDoc позволяют бесконечным пользователям иметь доступ для проверки важных документов и отправки их нужным людям. Вы не ошибетесь, выбрав инструменты VeriDoc Sign, которые дают вам возможность проверять временные метки и хэши для документов с электронной подписью в блокчейне. Просто отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном, и вы увидите оригинал документа на странице проверки. Другие функции VeriDoc Sign, которые вы просто не можете пропустить: Контроль доступа Юридически допустимая Защита блокчейна от несанкционированного доступа Доступная цена
WeSign
wesign.com
Другие типы электронных подписей, которые считаются действительными Помимо цифровой подписи и электронной подписи, существуют и другие типы электронной подписи, которые получают широкое распространение.
Signmee
signmee.com
Формы соглашения онлайн для более быстрого подписания Онлайн-конструктор форм, почтовая программа и программа электронной подписи с почтовым ящиком для всех
Agrello
agrello.io
Работайте эффективнее с Agrello. Начните свой путь цифровой трансформации вместе с нами! Если вам просто нужно время от времени подписывать цифровые документы или вам нужно управлять всей юридической документацией вашей компании, мы здесь, чтобы помочь. // Начинайте без стресса и обучения Слишком часто новые инструменты требуют новых навыков и обучения. Не тот случай с Агрелло. Просто используйте свой любимый инструмент и загрузите готовые к подписанию документы в Agrello. Как только все подписчики и зрители будут добавлены, мы позаботимся обо всем остальном. Мы будем держать вас в курсе процесса подписания, чтобы вы могли тем временем сосредоточиться на других вещах! // Интуитивно понятный личный кабинет для вашего удобства Иногда сбор всех необходимых подписей занимает больше времени. Панель управления документами Agrello предназначена для того, чтобы дать вам четкую и мгновенную информацию о том, какие сделки требуют небольшого продвижения, а какие успешно завершены. Вам следует серьезно подумать, чем вы будете заниматься, располагая всем этим дополнительным временем! // Массовое создание, динамические шаблоны Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам избавиться от некоторых надоедливых повторяющихся задач. Шаблоны для повторяющихся договоров, сбор недостающих данных через формы и даже автоматизация полного процесса подписи путем подключения вашей CRM и других инструментов — это лишь некоторые функции, которые позволяют вам сосредоточиться на более насущных вопросах. // Безопасная совместная работа Пересылка конфиденциальных документов по электронной почте представляет серьезную угрозу безопасности. Экосистема Agrello создана для безопасного сотрудничества. Приглашайте своих партнеров, загружайте проекты, просматривайте и подписывайте документы вместе со своими партнерами, зная, что ваша работа всегда безопасна. //Юридически обязателен во всех отношениях. Мир цифровых подписей с каждым днем становится все сложнее. К счастью, вы можете использовать свой национальный электронный идентификатор или международно признанную усовершенствованную электронную подпись Agrello (AdES).
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!