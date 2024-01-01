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Программное обеспечение для электронной подписи - Самые популярные приложения - Белиз
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет пользователям собирать электронные подписи на документах, устраняя необходимость в физической документации. Это программное обеспечение упрощает процесс распространения юридически важных документов, требующих электронной подписи. Организации используют программное обеспечение для электронной подписи для безопасного шифрования документов, таких как договоры купли-продажи или документы о приеме на работу, которые требуют подписей клиентов, сотрудников или партнеров. Программное обеспечение для электронной подписи часто интегрируется с различными сторонними приложениями, включая программное обеспечение CRM, ERP-системы, пакеты управления персоналом и инструменты бухгалтерского учета. Такая интеграция упрощает управление ценовыми предложениями, контрактами и взаимодействием с поставщиками. Кроме того, программное обеспечение для электронной подписи соответствует встроенным стандартам безопасности, которые соответствуют требованиям как местного, так и федерального законодательства. Это обеспечивает беспрепятственный обмен юридическими документами и гарантирует легитимность и юридическую силу подписей, полученных с помощью программного обеспечения.
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DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это способ №1 в мире для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного ин...
Zoho Sign
zoho.com
Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Z...
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...
Signaturely
signaturely.com
Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, позволяющее подписывать документы онлайн. Работайте умнее и быстрее, перейдя в эпоху цифровых технологий с помощью подписей. Подписывать документы вручную, сканировать их и отправлять по электронной почте — это головная бо...
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (ранее HelloSign) — это интуитивно понятный способ безопасного подписания и запроса подписей в Интернете. Добавляйте юридически действительные подписи к любому соглашению — от писем с предложениями о приеме на работу до займов, договоров купли-продажи и соглашений о неразглашении. Отмеч...
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
Foxit eSign
foxit.com
Foxit используют более 650 миллионов пользователей и продали его более чем 425 000 клиентам, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая глобальными предприятиями, расположенными в более чем 200 странах мира. Foxit eSign — это юридически обязательная служба электронной подписи, предназначенная...
WiseStamp
wisestamp.com
Создавайте красивые индивидуальные подписи для электронных писем с помощью нашего отмеченного наградами генератора подписей. Легко создавайте и редактируйте свою подпись электронной почты — это БЕСПЛАТНО
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...
signNow
signnow.com
Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимай...
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг эле...
Formstack
formstack.com
Formstack Sign (ранее InsureSign) — это самый простой, быстрый и безопасный способ электронной подписи любого документа. Formstack Sign (ранее InsureSign), которому доверяют тысячи компаний любого размера, позволяет вашим клиентам легко подписывать ваши документы со своих ноутбуков, планшетов и моби...
Xodo Sign
eversign.com
Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн. Ранее Eversign.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...
Concord
concordnow.com
Concord — единственный инструмент, который вам понадобится для всех ваших контрактов. Тратьте меньше времени на переключение между приложениями, редакторами и инструментами электронной подписи и экономьте деньги. Более 500 000 компаний доверяют Concord свои контракты. С Concord вы можете: - Составля...
SignFree
signfree.io
SignFree — это универсальное решение для электронной подписи, предназначенное для быстрого и безопасного подписания документов. С SignFree вы можете подписывать неограниченное количество документов менее чем за 30 секунд, и все это бесплатно. Попрощайтесь с бумажными отходами и воспользуйтесь более ...
Skribble
skribble.com
С помощью Skribble вы можете легально подписать любой документ в электронном виде. Разные документы, разные юридические требования — в Skribble вы получаете доступ ко всем доступным стандартам электронной подписи из одного источника и готовы к любой ситуации.
MySignature
mysignature.io
MySignature — это онлайн-генератор подписей электронной почты, который помогает создавать профессиональные и визуально привлекательные подписи электронной почты для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365, а также управлять подписями электронной почты для Google Workspace. Никакого техни...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — это современное приложение для электронной подписи, которое позволяет быстро, просто, безопасно и экономично отправлять документы на юридически обязательные подписи. Для тех, кто хочет интегрировать цифровые подписи в свои собственные приложения, создан простой в использовании API. Опирая...
SignRequest
signrequest.com
Подпишите сами или подпишите документы. Просто, безопасно, юридически обязательно и бесплатно.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
eSignly
esignly.com
Esignly — ведущее решение для электронной подписи на рынке, позволяющее легко, эффективно и безопасно подписывать электронные документы. Доступные в любое время, в любом месте, на любом устройстве, компании всех размеров и отраслей заменяют ручные методы подписи на бумажных носителях электронными по...
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp — это платформа для управления подписями электронной почты и маркетинговой платформы, идеально подходящая для предприятий среднего бизнеса, предприятий и команд. Быстрая и простая настройка подписи для всех сотрудников компании, не требующая привлечения технических команд или команд диза...
Signwell
signwell.com
SignWell (ранее Docsketch). Упростите процесс подписания документов, чтобы сократить время обработки вдвое. SignWell — это инструмент электронной подписи, обеспечивающий юридическую силу подписей и более быстрое подписание документов.
DottedSign
dottedsign.com
Подписывайте документы онлайн с помощью DottedSign в Интернете, на устройствах iOS и Android юридически осуществимым способом. Получите свою первую электронную подпись уже сегодня!
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — это веб-платформа для создания, управления и отображения подписей электронной почты для любой организации централизованным, быстрым и интуитивно понятным способом с любого ПК или мобильного устройства. Интегрируется с любым решением электронной почты (Microsoft 365, Google Workspace, G ...
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic позволяет вам централизованно управлять подписями электронной почты ваших сотрудников и дополнять их маркетинговыми баннерами, чтобы превратить ежедневный трафик электронной почты в мощный маркетинговый канал. Клиенты всех размеров по всему миру, в том числе компании из списка Fortune 500...
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — это решение для электронной подписи, предназначенное для ускорения рабочих процессов. Он прост в использовании, безопасен и надежен на различных платформах.
Exclaimer
exclaimer.com
Создавайте профессиональные подписи электронной почты и управляйте ими. Наш ассортимент решений для управления подписями электронной почты упрощает разработку и контроль подписей электронной почты вашей организации.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Signority
signority.com
Signority — это инструменты управления электронной подписью и автоматизацией документооборота, которые заменяют процесс печати-подписи-сканирования. Основанная в 2010 году компания Signority соответствует требованиям HIPAA и является ведущим поставщиком электронных подписей в секторах здравоохранени...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — это бесплатное, современное и простое решение для электронной подписи. Помимо бесплатного плана, мы предлагаем пожизненное предложение, которое отличает нас от более чем 90% других приложений для электронной подписи. Вместо того, чтобы платить ежемесячную плату за устаревшее приложение, ...
Scrive
scrive.com
Scrive автоматизирует бизнес-процессы на основе соглашений с помощью решений для электронной подписи и проверки личности. Основанная в 2010 году в Стокгольме, компания Scrive быстро стала лидером рынка электронных вывесок в Скандинавии и продолжает расширяться в Европе. Простота использования и наде...
Contractify
contractify.io
Contractify — это программное обеспечение для управления контрактами, которое упрощает процесс электронного подписания, управления и автоматизации контрактов в Интернете. Он позволяет командам эффективно сотрудничать и предлагает различные функции, специально предназначенные для юридических, финансо...
emSigner
emsigner.com
emSigner — это решение для электронной подписи документов, которое позволяет частным лицам и организациям подписывать документы цифровой подписью. Преобразуйте свой рабочий процесс с помощью передовых решений emSigner для электронной подписи.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
inSign
getinsign.com
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через прило...
FuseSign
fusesign.com
Доступный, безопасный и простой в использовании инструмент цифровой подписи. FuseSign специально разработан для сферы профессиональных услуг. Отправляйте документы на подпись и получайте их обратно через несколько минут, а не дней. Он имеет юридическую силу и может использоваться для широкого спектр...
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — это простой способ управлять вашими бизнес-формами и документами на одной простой безопасной онлайн-платформе. DocuFirst — это гораздо больше, чем просто решение для электронной подписи! Мы позволяем предприятиям собирать и хранить данные, необходимые для заполнения форм, а также предост...
Signable
signable.co.uk
Программное обеспечение для электронной подписи Signable помогает отправлять юридически обязательные и безопасные онлайн-документы за считанные секунды. Начните с электронной подписи сегодня!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, ор...
WeSign
wesign.com
Другие типы электронных подписей, которые считаются действительными Помимо цифровой подписи и электронной подписи, существуют и другие типы электронной подписи, которые получают широкое распространение.
Mekari Sign
mekarisign.com
Заключайте сделки быстрее с помощью безопасного и интегрированного программного обеспечения для подписания контрактов. Составляйте, отправляйте и подписывайте контракты на одной единой платформе. Заключайте все соглашения быстрее и безопаснее с помощью сертифицированной цифровой подписи и официальн...
Agrello
agrello.io
Работайте эффективнее с Agrello. Начните свой путь цифровой трансформации вместе с нами! Если вам просто нужно время от времени подписывать цифровые документы или вам нужно управлять всей юридической документацией вашей компании, мы здесь, чтобы помочь. // Начинайте без стресса и обучения Слишком ча...
DocVerify
docverify.com
DocVerify продвигает подписи и нотариальное заверение в эпоху цифровых технологий с помощью надежного решения eSign и удаленного онлайн-нотариального заверения (RON). Теперь вы можете безопасно подписывать, управлять и хранить юридически обязательные документы в надежной онлайн-среде. Утвержденный и...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
CocoSign
cocosign.com
Более простое, быстрое и безопасное решение для электронной подписи для предприятий малого и среднего бизнеса и профессионалов Быстро и легко подписывайте, отправляйте, отслеживайте и собирайте электронные подписи с помощью надежного и юридически обязательного программного обеспечения eSign от Coco...
DocuX
docux.ai
Поставьте свои документы и контракты на автопилот. DocuX — единственная платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет вам управлять полным жизненным циклом ваших документов и контрактов — от создания и совместной работы до электронной подписи и долгосрочного архивирования. Выполняйт...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
BlueInk
blueink.com
Электронная подпись с Blueink: качество и экономическая эффективность. Попрощайтесь с высокими расходами на электронную подпись. Выбирайте безопасные, доступные и удобные для подписания решения Blueink для электронной подписи.
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow, крупнейшая платформа автоматизации документооборота, предлагает технологию без кода, встроенные возможности интеграции и сотни ботов, которые позволяют командам оцифровывать рабочие процессы любой сложности.
Sigsync
sigsync.com
Службу подписи электронной почты Sigsync лучше всего описать всего тремя словами. Это централизованная общекорпоративная веб-служба подписи для Office 365. Под централизованным подразумевается, что она позволяет вам создавать и управлять всеми подписями электронной почты для вашей компании в одном м...
Letsignit
letsignit.com
Letsignit — это мощное решение, помогающее маркетинговым и ИТ-командам оптимизировать подписи электронной почты сотрудников для достижения единообразия бренда, стимулирования привлечения потенциальных клиентов и повышения вовлеченности сотрудников. Удовлетворенность клиентов составляет 98 %, а число...
Signer HQ
signerhq.com
Упростите процесс подписания контракта с помощью Signer HQ и тратьте меньше времени на поиск подписей.es
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас