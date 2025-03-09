Службы электронной почты - Самые популярные приложения - Узбекистан

Neo

neo.space

Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.