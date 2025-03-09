Службы электронной почты - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Службы электронной почты относятся к онлайн-платформам или приложениям, которые облегчают отправку, получение и организацию электронных сообщений. Эти услуги позволяют пользователям эффективно и безопасно общаться посредством обмена цифровыми сообщениями, вложениями и другим мультимедийным контентом. Службы электронной почты часто включают в себя такие функции, как организация входящих сообщений, фильтрация спама и возможность создавать контакты и управлять ими. Службы электронной почты играют решающую роль в современном общении как для личного, так и для профессионального использования, предлагая надежные и широко распространенные средства поддержания связи в современную цифровую эпоху.
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Gmail
google.com
Gmail — бесплатный почтовый сервис от Google, предлагающий функции управления электронной почтой и интеграцию с другими сервисами Google.
Mail.ru
mail.ru
Почта Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, неограниченный объем ящика, надежная защита от спама и вирусов, мобильная версия и приложения для смартфонов. Доступ по IMAP, SMS-уведомления, интерфейс на разных языках и темы оформления Почты. Также на Mail.ru: новости, поиск в интернете, авто, спорт, игры, знакомства, погода, работа.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook — это веб-приложение для управления электронной почтой, событиями, контактами и задачами от Microsoft.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex Mail — это почтовый сервис с защитой от спама и вирусов, сортировкой писем, 10 ГБ облачного хранилища и возможностью создания пользовательских адресов.
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail позволяет отправлять, получать и организовывать электронные письма на устройствах Apple и через Outlook на Windows, обеспечивая безопасность и конфиденциальность.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱 – это приложение для эффективного управления электронной почтой, поддерживающее отправку больших вложений и интеграцию с другими сервисами Tencent.
Proton Mail
proton.me
Proton Mail - безопасная служба электронной почты с высоким уровнем защиты конфиденциальности, предлагающая сквозное шифрование и интеграцию с другими приложениями.
STRATO
strato.de
STRATO предлагает услуги веб-хостинга, облачного хранения и создания сайтов, включая интеграцию с WordPress и инструменты для управления клиентами.
BT Email
email.bt.com
Приложение BT Email помогает эффективно управлять несколькими учетными записями электронной почты с удобным интерфейсом для отправки, чтения и организации сообщений.
Titan Email
titan.email
Titan Email — это приложение для управления электронной почтой, предназначенное для малого бизнеса, с функциями управления взаимодействием с клиентами и планирования отправки писем.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail - это сервис электронной почты для управления, отправки и получения писем с возможностью интеграции с другими почтовыми службами.
OnMail
onmail.com
OnMail — это почтовый сервис, который помогает управлять электронной почтой, защищает приватность и упрощает доступ к почтовым аккаунтам.
네이버 메일
mail.naver.com
Naver Mail — это мобильное приложение для управления электронной почтой, предлагающее удобный интерфейс для отправки и получения сообщений.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra — это платформа с открытым исходным кодом для электронной почты и совместной работы, предлагающая управление сообщениями, календарями и контактами.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱 — это сервис электронной почты для бизнеса, предлагающий надежную и безопасную платформу для коммуникации и управления почтой.
mail.com
mail.com
Приложение mail.com объединяет электронную почту и облачное хранилище, обеспечивая доступ к сообщениям и документам с телефона.
IONOS Webmail
ionos.com
Веб-почта IONOS обеспечивает безопасный и удобный доступ к электронной почте с поддержкой доменных адресов и встроенными мерами безопасности.
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org - безопасная почтовая служба с функциями облачного хранения и офисных инструментов, ориентированная на конфиденциальность и соответствие GDPR.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail - это сервис для хостинга электронной почты с пользовательскими адресами на базе домена, поддерживающий безопасность и управление несколькими почтовыми учетными записями.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail - безопасная почтовая служба для управления электронной почтой, ориентированная на конфиденциальность и защиту данных пользователей.
HEY Email
hey.com
HEY Email — приложение для управления электронной почтой, которое помогает эффективно организовать почтовый ящик и фильтровать сообщения по категориям.
Clean Email
clean.email
Clean Email - приложение для управления электронной почтой, позволяющее удалять ненужные письма и автоматизировать организацию почтового ящика.
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail - сервис для создания временных адресов электронной почты, защищающих конфиденциальность пользователей при регистрации на сайтах.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail — это служба электронной почты для управления перепиской, контактами и календарем, предлагающая надежные фильтры спама и возможность интеграции с другими сервисами.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ к электронной почте Viettel.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi Webmail - это услуга электронной почты для управления письмами с возможностью организации и интеграции с другими сервисами Vivaldi.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo!メール — это почтовый сервис, предлагающий большой объем памяти и защиту от спама, доступный на компьютерах и мобильных устройствах.
163网易免费邮
mail.163.com
Приложение 163网易免费邮 предоставляет услуги электронной почты с поддержкой нескольких учетных записей, защитой данных и фильтрацией спама.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный почтовый сервис для бизнеса с инструментами для организации рабочей переписки, интеграцией с другими приложениями и функциями безопасности.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - это платная служба электронной почты, предлагающая инструменты для работы с почтой, календарями и файлами с акцентом на безопасность и конфиденциальность.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — эффективное приложение для управления электронной почтой UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ. - Настройте свой адрес электронной почты и подчеркните свой бренд - Динахостинг веб-почты: ваша среда для совместной работы. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ - Персонализируйте свой адрес электронной почты и подчеркните свой бренд - Динахостинг веб-почты: ваша среда для совместной работы.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce помогает вам поддерживать правильную систему проверки электронной почты, оценку электронной почты на основе искусственного интеллекта и высокий уровень доставляемости. Поддерживайте чистую базу данных электронной почты, чтобы легко связаться с идеальными потенциальными клиентами. Очистите свои списки адресов электронной почты и улучшите маркетинговые кампании по электронной почте с помощью нашего инструмента проверки электронной почты. Все отправленные электронные письма будут кэшироваться, чтобы при необходимости их можно было повторно просмотреть. Находите точные электронные письма, проверяйте данные электронной почты, очищайте базу данных электронной почты и получайте оценку репутации электронной почты с помощью no2bounce.
Bouncify
bouncify.io
Bounceify — это очень быстрый и экономичный инструмент массовой проверки электронной почты. Маркетологи по электронной почте в США, Великобритании и Европе используют нашу службу очистки списка адресов электронной почты, чтобы снизить показатель отказов.
Pobox
pobox.com
Pobox — это служба электронной почты для людей, которые любят свою электронную почту. Получите почтовый ящик, настраиваемые спам-фильтры, переадресацию на несколько адресов и многое другое на своем домене или на одном из наших.
Tuta
tuta.com
Tuta — это защищённая служба электронной почты с сквозным шифрованием, зашифрованными календарями и контактами для частной и безопасной переписки.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail - бесплатное веб-приложение для управления электронной почтой с функциями фильтрации спама и интеграции других учетных записей.
Temp Mail
temp-mail.org
Temp Mail - приложение для создания временных адресов электронной почты, позволяющее избежать спама и защитить личную почту от нежелательных сообщений.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Aruba.it Webmail позволяет управлять электронной почтой, календарем, контактами и задачами через браузер с любого устройства с интернетом.
Soverin
soverin.net
Личный почтовый ящик, который действительно ваш. По цене капучино в месяц мы предлагаем вам защищенный почтовый ящик на вашем собственном домене. Ваша электронная почта безопасна и не продается для рекламы.
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных покупок в приложении и уменьшит отток клиентов с помощью простых предложений по электронной почте для личного домена в один клик. Atmail — это облачная служба электронной почты с белой этикеткой, разработанная специально для телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Atmail, работающий на базе нашего управляемого общедоступного облака AWS или, если хотите, используя ваше, легко масштабируется для многих миллионов учетных записей электронной почты, отличается высоким уровнем безопасности и всегда доступен. Освободите драгоценное время, перенеся электронную почту из центра затрат в облачную машину для получения прибыли и удержания клиентов. Имея более чем 2-летний опыт работы, мы готовы приветствовать ваших клиентов.
Paced Email
paced.email
Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные или анонимные адреса электронной почты Paced, чтобы изолировать себя от сообщений до тех пор, пока они вам не понадобятся. Пакетируйте по дням, неделям или месяцам в удобные дайджесты. Также может быть использован в качестве суперэффективного поставщика услуг записи электронной почты одним щелчком мыши. Создавайте одноразовые адреса электронной почты в своем браузере с помощью нашего дополнения, совместимого с Safari, Chrome и Firefox.
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифрованные резервные копии данных с помощью Netclusive Cloud Backup гарантируют максимальную безопасность. 2 ГБ совершенно бесплатно!
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business — веб-приложение для управления электронной почтой, календарем, контактами и задачами, поддерживающее сотрудничество и безопасность данных.
Daum Mail
daum.net
Читайте и пишите одновременно. Просматривая электронные письма, быстро отвечайте на них с одного экрана. Вы можете временно отложить письмо, которое пишете, нажав кнопку «Свернуть», и снова открыть его из любого места, чтобы отправить письмо.
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail - это безопасная почтовая служба, предлагающая бесплатные шифрованные email-аккаунты с поддержкой IMAP и веб-интерфейса.
Libero Mail
libero.it
Libero Mail - это приложение для управления электронной почтой, позволяющее отправлять и получать сообщения, организовывать их и управлять несколькими учетными записями.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Тратьте меньше времени на электронную почту. Просматривайте электронную почту быстрее, чем когда-либо прежде, держите свой почтовый ящик в порядке и никогда не теряйте нить разговора.
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