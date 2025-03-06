Службы электронной почты - Самые популярные приложения - Уганда

OnMail

onmail.com

Onmail, новая служба электронной почты от Edison Mail. Попрощайтесь с бесконечным потоком спама и навязчивой рекламой. С помощью Onmail вы, наконец, сможете вернуть свой почтовый ящик и испытать по -настоящему безопасный и бесшовный опыт электронной почты. Onmail также совместим со всеми вашими существующими почтовыми услугами, включая Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail и многое другое. * Возьмите под контроль свой почтовый ящик: вы выбираете, кто входит в ваш почтовый ящик, имея полный контроль независимо от того, у кого есть ваш адрес. Сила выбора - настоящая свобода. Объявить независимость от нежелательной почты. От пионеров One Tap отписаться. * Усовершенствованная технология анти-отслеживания: опыт встроенной анти-отслеживания, которая автоматически защищает ваши сообщения от Snoops и Spy Pixels. Ваша конфиденциальность имеет значение, и Onmail гарантирует, что ваши электронные письма защищены от позади. * Беспланный переход и модернизация: никогда не было так легко переключать услуги по электронной почте. Onmail предлагает возможность плавно приносить ваши существующие учетные записи электронной почты, включая Gmail, Yahoo Mail, Outlook и многое другое, с вами и модернизируют их. Наслаждайтесь преимуществами инновационных функций Onmail, сохраняя при этом знакомые адреса электронной почты. * Кроссплатформенная совместимость: беспрепятственно получить доступ к вашим электронным письмам на всех ваших устройствах. Onmail доступен для Android, iOS и Web, что позволяет вам оставаться на связи, где бы вы ни находились. Синхронизируйте ваш почтовый ящик, проекты и контакты без усилий, обеспечивая бесшовный опыт электронной почты на всех платформах. * Построенный на контроле, конфиденциальности и простоте: Onmail построена на основных принципах управления, конфиденциальности и простоты. Это дает вам возможность добиться большего с помощью электронной почты. Попрощайтесь с загроможденными почтовыми ящиками и трудоемким управлением электронной почтой. Onmail предназначен для оптимизации вашего опыта электронной почты, что дает вам больше времени для того, что важнее всего. * Передовая экспертиза по электронной почте: Onmail-самая умная и единственная услуга по электронной почте, обеспечивающая бесшовный переход к современному почтовым ящику. Наша команда экспертов по электронной почте создала интуитивно понятный интерфейс и мощные функции для повышения вашей производительности. Вырежьте время, которое вы тратите на электронную почту пополам, с помощью услуги по электронной почте, сделанной по осторожности фактическими экспертами по электронной почте. * Конфиденциальность по дизайну: конфиденциальность лежит в основе обещания Онмаила нашим пользователям. Ваша личная информация, такая как ваше имя или адрес электронной почты, никогда не передается. Мы расставляем приоритеты в безопасности и конфиденциальности ваших данных. Кроме того, Onmail дает вам возможность отказаться от участия в нашем анонимном исследовании Edison Trends через меню настроек. Познакомьтесь с будущим электронной почты с Onmail. Возьмите на себя ответственность за свой почтовый ящик, защитите свою конфиденциальность и упростите управление электронной почтой. Присоединяйтесь к революции услуг по электронной почте, которые действительно распределяют ваш контроль и безопасность. Получите в свои руки приложение Onmail Email для Android сегодня!