Службы электронной почты - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

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Службы электронной почты относятся к онлайн-платформам или приложениям, которые облегчают отправку, получение и организацию электронных сообщений. Эти услуги позволяют пользователям эффективно и безопасно общаться посредством обмена цифровыми сообщениями, вложениями и другим мультимедийным контентом. Службы электронной почты часто включают в себя такие функции, как организация входящих сообщений, фильтрация спама и возможность создавать контакты и управлять ими. Службы электронной почты играют решающую роль в современном общении как для личного, так и для профессионального использования, предлагая надежные и широко распространенные средства поддержания связи в современную цифровую эпоху.
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Gmail
google.com
Gmail - это бесплатная почтовая служба, разработанная Google. Пользователи могут получить доступ к Gmail в Интернете и использовать сторонние программы, которые синхронизируют контент электронной почты через протоколы POP или IMAP. Gmail начинал как ограниченный бета -версия 1 апреля 2004 года и закончил свой этап испытаний 7 июля 2009 года. При запуске Gmail имело первоначальное предложение емкости для хранения одного гигабайта на пользователя, что значительно более высокое количество, чем конкуренты, предлагаемые в то время. Сегодня услуга поставляется с 15 гигабайтами хранения. Пользователи могут получать электронные письма до 50 мегабайтов, включая вложения, в то время как они могут отправлять электронные письма до 25 мегабайт. Чтобы отправить более крупные файлы, пользователи могут вставлять файлы из Google Drive в сообщение. Gmail имеет ориентированный на поиск интерфейс и «представление о разговоре», аналогичное интернет-форуму. Служба известна среди разработчиков веб -сайтов для его раннего принятия Ajax. Почтовые серверы Google автоматически сканируют электронные письма для нескольких целей, в том числе для фильтрации спама и вредоносных программ, а также для добавления контекстных рекламных объявлений рядом с электронными письмами. Эта рекламная практика была значительно критикована со стороны защитников конфиденциальности из -за опасений по поводу неограниченного сохранения данных, простоты мониторинга третьих сторон, пользователей других поставщиков электронной почты, которые не согласились с политикой при отправке электронных писем на адреса Gmail и потенциал для Google изменить Его политика для дальнейшего снижения конфиденциальности путем объединения информации с другим использованием данных Google. Компания была предметом судебных процессов, касающихся вопросов. Google заявил, что пользователи электронной почты должны «обязательно ожидать», что их электронные письма будут подвергаться автоматической обработке и утверждениям, что служба воздерживается от отображения рекламы рядом с потенциально конфиденциальными сообщениями, такими как те, кто упоминает расу, религию, сексуальную ориентацию, здоровье или финансовые отчеты Полем В июне 2017 года Google объявил о прекращении использования контекстуального контента Gmail для рекламных целей, вместо этого полагаясь на данные, собранные с использованием других его услуг. В 2018 году Gmail имел 1,5 миллиарда активных пользователей по всему миру.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail - это почтовая служба, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, Теперь дочерняя компания Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (базовый, плюс, и реклама бесплатно) и еще один для предприятий. По состоянию на январь 2020 года, Yahoo! У Mail было 225 миллионов пользователей. Пользователи могут получить доступ и управлять своими почтовыми ящиками с помощью интерфейса веб -почты, доступных с использованием стандартного веб -браузера. Некоторые учетные записи также поддерживали использование стандартных протоколов почты (POP3 и SMTP). С 2015 года пользователи также могут подключать не Yahoo E-Mail Accounts к клиенту Webmail. На протяжении многих лет пользователи могли открывать учетные записи, используя либо ''@Yahoo.com '' '' ''@ymail.com ", либо национальный Домен (''@Yahoo.fr '' 'во Франции,' '@Yahoo.co.uk' 'в Великобритании' '@Yahoo.it' '' в Италии и т. Д.). В настоящее время Yahoo! Только позволяет пользователям регистрировать учетные записи ''@yahoo.com '.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Почтовый сервис от Vivaldi.
네이버 메일
mail.naver.com
Проверьте URL-адрес и отметку блокировки в адресной строке для безопасного входа в систему! Навер Почта
netclusive Webmail
netclusive.de
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OnMail
onmail.com
Onmail, новая служба электронной почты от Edison Mail. Попрощайтесь с бесконечным потоком спама и навязчивой рекламой. С помощью Onmail вы, наконец, сможете вернуть свой почтовый ящик и испытать по -настоящему безопасный и бесшовный опыт электронной почты. Onmail также совместим со всеми вашими существующими почтовыми услугами, включая Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail и многое другое. * Возьмите под контроль свой почтовый ящик: вы выбираете, кто входит в ваш почтовый ящик, имея полный контроль независимо от того, у кого есть ваш адрес. Сила выбора - настоящая свобода. Объявить независимость от нежелательной почты. От пионеров One Tap отписаться. * Усовершенствованная технология анти-отслеживания: опыт встроенной анти-отслеживания, которая автоматически защищает ваши сообщения от Snoops и Spy Pixels. Ваша конфиденциальность имеет значение, и Onmail гарантирует, что ваши электронные письма защищены от позади. * Беспланный переход и модернизация: никогда не было так легко переключать услуги по электронной почте. Onmail предлагает возможность плавно приносить ваши существующие учетные записи электронной почты, включая Gmail, Yahoo Mail, Outlook и многое другое, с вами и модернизируют их. Наслаждайтесь преимуществами инновационных функций Onmail, сохраняя при этом знакомые адреса электронной почты. * Кроссплатформенная совместимость: беспрепятственно получить доступ к вашим электронным письмам на всех ваших устройствах. Onmail доступен для Android, iOS и Web, что позволяет вам оставаться на связи, где бы вы ни находились. Синхронизируйте ваш почтовый ящик, проекты и контакты без усилий, обеспечивая бесшовный опыт электронной почты на всех платформах. * Построенный на контроле, конфиденциальности и простоте: Onmail построена на основных принципах управления, конфиденциальности и простоты. Это дает вам возможность добиться большего с помощью электронной почты. Попрощайтесь с загроможденными почтовыми ящиками и трудоемким управлением электронной почтой. Onmail предназначен для оптимизации вашего опыта электронной почты, что дает вам больше времени для того, что важнее всего. * Передовая экспертиза по электронной почте: Onmail-самая умная и единственная услуга по электронной почте, обеспечивающая бесшовный переход к современному почтовым ящику. Наша команда экспертов по электронной почте создала интуитивно понятный интерфейс и мощные функции для повышения вашей производительности. Вырежьте время, которое вы тратите на электронную почту пополам, с помощью услуги по электронной почте, сделанной по осторожности фактическими экспертами по электронной почте. * Конфиденциальность по дизайну: конфиденциальность лежит в основе обещания Онмаила нашим пользователям. Ваша личная информация, такая как ваше имя или адрес электронной почты, никогда не передается. Мы расставляем приоритеты в безопасности и конфиденциальности ваших данных. Кроме того, Onmail дает вам возможность отказаться от участия в нашем анонимном исследовании Edison Trends через меню настроек. Познакомьтесь с будущим электронной почты с Onmail. Возьмите на себя ответственность за свой почтовый ящик, защитите свою конфиденциальность и упростите управление электронной почтой. Присоединяйтесь к революции услуг по электронной почте, которые действительно распределяют ваш контроль и безопасность. Получите в свои руки приложение Onmail Email для Android сегодня!
Paced Email
paced.email
Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные или анонимные адреса электронной почты Paced, чтобы изолировать себя от сообщений до тех пор, пока они вам не понадобятся. Пакетируйте по дням, неделям или месяцам в удобные дайджесты. Также может быть использован в качестве суперэффективного поставщика услуг записи электронной почты одним щелчком мыши. Создавайте одноразовые адреса электронной почты в своем браузере с помощью нашего дополнения, совместимого с Safari, Chrome и Firefox.
Rediffmail
mail.rediff.com
Электронная служба от Rediff. Rediff.com (стилизован как Rediff.com) - это индийский веб -портал новостей, информации, развлечений и покупок. Он был основан в 1996 году.
Soverin
soverin.net
Личный почтовый ящик, который действительно ваш. По цене капучино в месяц мы предлагаем вам защищенный почтовый ящик на вашем собственном домене. Ваша электронная почта безопасна и не продается для рекламы.
STRATO
strato.de
Откройте для себя мир продуктов STRATO и начните работу онлайн! Хостинг, облачное хранилище, конструктор сайтов и интернет-магазин теперь можно протестировать бесплатно!
Temp Mail
temp-mail.org
Держите спам из почты и оставайтесь в безопасности - просто используйте одноразовый временный адрес электронной почты! Защитите свой личный адрес электронной почты от спама с помощью Temp-Mail.
Titan Email
titan.email
Titan является первым ориентированным на клиентом электронной почты, созданной специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких, более значимых отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны электронной почты, возможность планировать отправки, последующие напоминания и многое другое, Titan предоставляет опыт электронной почты, который упрощает производительность. Календарь Титана, список контактов и хранилище предлагают эффективность справа в почтовом ящике. Titan может быть интегрирован с веб-хостами, регистраторами доменов и строителями веб-сайтов, чтобы предложить клиентам полное решение. Электронная почта Titan доступна на веб -почте, iOS и Android -устройствах. Лучше всего для: профессионалов или малого бизнеса, ищущих комплексный набор электронной почты, который обеспечивает значимые отношения с клиентами.
Tuta
tuta.com
Tuta — это самая безопасная служба электронной почты в мире, простая в использовании и конфиденциальная по своей конструкции. Вы получаете полностью зашифрованные календари и контакты со всеми нашими личными и деловыми учетными записями электронной почты. Ранее Тутанота.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ к электронной почте Viettel.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безопасный почтовый ящик без рекламы ✓ Интернет-офис и облачное хранилище ✓ 100% экологически чистое электричество ✓ Расположение сервера в Германии ✓ от 1 евро в месяц ✓ Попробуйте прямо сейчас бесплатно!
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба электронной почты Yahoo! ЯПОНИИ. Доступен почтовый ящик большой емкости и функции защиты от спама. Yahoo Mail (бесплатно) можно удобно использовать на компьютерах, смартфонах и мобильных телефонах.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - это безопасная служба хостинга электронной почты для предприятий. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации поделиться и беспрепятственно общаться в почтовых ящиках. Это смесь классического электронного письма и современных инструментов совместной работы, способствующих использованию комментариев, лайков и обмена. Zoho Mail хорошо интегрирована со всеми другими приложениями Zoho, а также с популярными внешними приложениями.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Email предоставляет эффективные, стабильные и удобные услуги по электронной почте для сотен миллионов пользователей. Вы можете использовать его на компьютерных веб -страницах, клиентах iOS/iPad и клиентах Android, отправлять 3G Super Birth вложения по электронной почте и испытать специальные функции станций передачи файлов, календари, блокнотов, дрейфовых бутылок и т. Д. QQ электронная почта, всегда контакт.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Почтовый ящик Alibababa производства Alibaba. Создайте профессиональный инструмент для совместной работы в офисе. -Один из первых поставщиков услуг корпоративной электронной почты в Китае, с 20-летним профессиональным опытом работы с корпоративной электронной почтой, обслуживающий более 10 000 000 корпоративных пользователей.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — эффективное приложение для управления электронной почтой UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ. - Настройте свой адрес электронной почты и подчеркните свой бренд - Динахостинг веб-почты: ваша среда для совместной работы. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ - Персонализируйте свой адрес электронной почты и подчеркните свой бренд - Динахостинг веб-почты: ваша среда для совместной работы.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce помогает вам поддерживать правильную систему проверки электронной почты, оценку электронной почты на основе искусственного интеллекта и высокий уровень доставляемости. Поддерживайте чистую базу данных электронной почты, чтобы легко связаться с идеальными потенциальными клиентами. Очистите свои списки адресов электронной почты и улучшите маркетинговые кампании по электронной почте с помощью нашего инструмента проверки электронной почты. Все отправленные электронные письма будут кэшироваться, чтобы при необходимости их можно было повторно просмотреть. Находите точные электронные письма, проверяйте данные электронной почты, очищайте базу данных электронной почты и получайте оценку репутации электронной почты с помощью no2bounce.
Bouncify
bouncify.io
Bounceify — это очень быстрый и экономичный инструмент массовой проверки электронной почты. Маркетологи по электронной почте в США, Великобритании и Европе используют нашу службу очистки списка адресов электронной почты, чтобы снизить показатель отказов.
Pobox
pobox.com
Pobox — это служба электронной почты для людей, которые любят свою электронную почту. Получите почтовый ящик, настраиваемые спам-фильтры, переадресацию на несколько адресов и многое другое на своем домене или на одном из наших.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.
Daum Mail
daum.net
Читайте и пишите одновременно. Просматривая электронные письма, быстро отвечайте на них с одного экрана. Вы можете временно отложить письмо, которое пишете, нажав кнопку «Свернуть», и снова открыть его из любого места, чтобы отправить письмо.
Proton Mail
proton.me
Protonmail является крупнейшей в мире безопасной почтовой службой, разработанной учеными CERN и MIT. Мы с открытым исходным кодом и защищены швейцарским законом о конфиденциальности.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Получить yandex.mail: безопасная защита от вирусов и спама, сортировка почты, выделение электронной почты от реальных людей, бесплатное 10 ГБ облачного хранилища на yandex.disk, красивые темы.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - это услуга по электронной почте, предлагающая платные учетные записи электронной почты для отдельных лиц и организаций. Он предоставляется на 36 языках для клиентов по всему миру Fastmail Pty Ltd, компании, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Частная независимая компания. Его основные серверы расположены в Нью -Йорке и Амстердаме; Предыдущее место резервного копирования в Исландии заменяется местоположением сервера в Амстердаме.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) - это веб -приложение Microsoft Microsoft. Он включает в себя веб-почтовый клиент, инструмент календаря, менеджер контактов и менеджер задач. Он также включает в себя интеграцию надстройки, Skype в Интернете, а также предупреждения, а также единые темы, которые охватывают все веб-приложения.
163网易免费邮
mail.163.com
Бесплатный почтовый ящик NetEase 163 — первая марка китайских почтовых ящиков. Емкость автоматически удваивается, поддерживаются вложения размером 50 МБ, а при открытии номера мобильного телефона и электронной почты предоставляется бесплатная услуга суперприложений 3G. Поддерживает различное клиентское программное обеспечение для отправки и получения, а уровень перехвата спама превышает 98%.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — это бесплатная веб-служба электронной почты, предоставляемая AOL, подразделением Yahoo.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Доступ к веб-почте из браузера. Помимо проверки электронной почты, вы можете управлять встречами в календаре, контактах и списке дел!
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных покупок в приложении и уменьшит отток клиентов с помощью простых предложений по электронной почте для личного домена в один клик. Atmail — это облачная служба электронной почты с белой этикеткой, разработанная специально для телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Atmail, работающий на базе нашего управляемого общедоступного облака AWS или, если хотите, используя ваше, легко масштабируется для многих миллионов учетных записей электронной почты, отличается высоким уровнем безопасности и всегда доступен. Освободите драгоценное время, перенеся электронную почту из центра затрат в облачную машину для получения прибыли и удержания клиентов. Имея более чем 2-летний опыт работы, мы готовы приветствовать ваших клиентов.
BT Email
email.bt.com
Простая отправка электронной почты — приложение имеет понятный и удобный интерфейс, который позволяет легко отправлять, читать и систематизировать электронную почту.
Burner Mail
burnermail.io
Адреса электронной почты для записи в один клик, которые вы можете использовать при регистрации на веб-сайтах, чтобы защитить свою личность и предотвратить продажу или рассылку спама на ваш личный адрес электронной почты.
Clean Email
clean.email
Очистите свой почтовый ящик, которые вам не нужны. Тогда держите его в чистоте. Чистая электронная почта помогает вам более эффективно управлять своим почтовым ящиком, перегруженным нечитываемыми и нежелательными электронными письмами - при этом обеспечивая безопасность ваших данных и уважая вашу конфиденциальность. Очистите электронные письма с нашим приложением для очистки почтовых ящиков.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) - это веб -приложение Microsoft Microsoft. Он включает в себя веб-почтовый клиент, инструмент календаря, менеджер контактов и менеджер задач. Он также включает в себя интеграцию надстройки, Skype в Интернете, а также предупреждения, а также единые темы, которые охватывают все веб-приложения. Outlook в Интернете доступен для Office 365 и абонентов Exchange Online и включен в локальный сервер Exchange, чтобы пользователи могли подключаться к своим учетным записям по электронной почте через веб-браузер, не требуя установки Microsoft Outlook или других электронных клиентов по электронной почте Полем
Disroot Mail
disroot.org
Бесплатные и безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного IMAP-клиента или через веб-интерфейс. Disroot предоставляет безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного клиента или через веб-интерфейс. Связь между вами и почтовым сервером шифруется с помощью SSL, обеспечивая максимальную конфиденциальность. Кроме того, все электронные письма, отправляемые с нашего сервера, также зашифрованы (TLS), если сервер электронной почты получателя поддерживает это. Это означает, что электронные письма больше не отправляются как традиционные «открытки», а фактически помещаются в «конверт». Тем не менее, мы рекомендуем вам всегда быть осторожными при общении по электронной почте и использовать сквозное шифрование GPG, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность вашей переписки.
HEY Email
hey.com
Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше любовное письмо по электронной почте, и мы отправляем его вам в Интернете, на Mac, Windows, Linux, iOS и Android.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Сделайте свой бизнес выдающимся с помощью профессиональной электронной почты Hostinger на основе домена.
iCloud Mail
icloud.com
С помощью вашей учетной записи iCloud вы можете отправлять, получать и организовать электронную почту. Когда вы настраиваете свои устройства для iCloud Mail, вы также можете получить доступ к своей учетной записи ICLOUD Mail, используя приложение Mail на вашем iPhone, iPad, iPod Touch или Mac Computer или с помощью Microsoft Outlook на компьютере Windows. Независимо от того, какое устройство вы используете, изменения обновляются везде. Важно: если ваш идентификатор Apple не заканчивается с @icloud.com, @me.com или @mac.com, вы должны настроить адрес электронной почты @icloud.com, прежде чем вы сможете использовать почту на iCloud.com.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Защищенные почтовые аккаунты для бизнеса. Тысячи малых и средних предприятий и частных лиц управляют своей веб-почтой через infomaniak.
IONOS Webmail
ionos.com
Создайте свой бренд с помощью профессиональной электронной почты Обращайтесь к своему имени каждый раз, когда нажимаете «Отправить» — включая домен, хранилище емкостью более 2 ГБ и многое другое.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Тратьте меньше времени на электронную почту. Просматривайте электронную почту быстрее, чем когда-либо прежде, держите свой почтовый ящик в порядке и никогда не теряйте нить разговора.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Почта Либеро)
mail.com
mail.com
Приложение Mail.com Mail и Cloud предлагает безопасное почту и облачное хранилище в одном приложении по электронной почте. Это приложение Secure Mail привносит в смартфон всю скорость и удобство входящего входящего ящика и облачного хранилища, обеспечивая 24/7 доступ к почтовому ящику и облаку. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА Пользователи могут проверять свои электронные письма, отвечать на сообщения и управлять своим почтовым ящиком, папки электронной почты и контакты, все со смартфонов. Одно приложение Secure Mail допускает несколько учетных записей и адресов электронной почты. Приложение Mail.com Secure Mail для Android предлагает мобильность для почтового ящика. ОБЛАКО Облако Mail.com можно получить в Интернете в рамках почтового ящика, что позволяет пользователям хранить не только электронные письма в входящем ящике приложения Secure Mail, но и в облачных документах онлайн и фотографий. Пользователи могут активировать автоматические резервные копии фото, чтобы обеспечить безопасность своих воспоминаний. Функции приложения Mail.com Secure Cloud & Mail: * Технология шифрования электронной почты и технологии безопасности (TLS, SSL) * Функции почтового ящика, такие как полный режим экрана и укол * Электронная почта push -уведомления (необязательно) * Синхронизирована с адресной книгой смартфона (необязательно) * Булавка, отпечаток пальца или безопасность блокировки лица * Обеспечение безопасной почты включает 2 ГБ бесплатно онлайн -облако * Создать учетную запись электронной почты непосредственно в приложении * Загрузить фотографии и документы с смартфона в облако * Электронная почта и поделиться фотографиями из облака * Сохранить вложения электронной почты и отправить документы из облачного хранилища * Автоматически синхронизируется почтовое приложение и почтовое ящик для веб -почты * Более 100 доменов для настройки бесплатного адреса электронной почты, например, @email.com
Mail.ru
mail.ru
Почта Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, неограниченный объем ящика, надежная защита от спама и вирусов, мобильная версия и приложения для смартфонов. Доступ по IMAP, SMS-уведомления, интерфейс на разных языках и темы оформления Почты. Также на Mail.ru: новости, поиск в интернете, авто, спорт, игры, знакомства, погода, работа.
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