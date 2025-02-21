Службы электронной почты - Самые популярные приложения - Того

Gmail

google.com

Gmail - это бесплатная почтовая служба, разработанная Google. Пользователи могут получить доступ к Gmail в Интернете и использовать сторонние программы, которые синхронизируют контент электронной почты через протоколы POP или IMAP. Gmail начинал как ограниченный бета -версия 1 апреля 2004 года и закончил свой этап испытаний 7 июля 2009 года. При запуске Gmail имело первоначальное предложение емкости для хранения одного гигабайта на пользователя, что значительно более высокое количество, чем конкуренты, предлагаемые в то время. Сегодня услуга поставляется с 15 гигабайтами хранения. Пользователи могут получать электронные письма до 50 мегабайтов, включая вложения, в то время как они могут отправлять электронные письма до 25 мегабайт. Чтобы отправить более крупные файлы, пользователи могут вставлять файлы из Google Drive в сообщение. Gmail имеет ориентированный на поиск интерфейс и «представление о разговоре», аналогичное интернет-форуму. Служба известна среди разработчиков веб -сайтов для его раннего принятия Ajax. Почтовые серверы Google автоматически сканируют электронные письма для нескольких целей, в том числе для фильтрации спама и вредоносных программ, а также для добавления контекстных рекламных объявлений рядом с электронными письмами. Эта рекламная практика была значительно критикована со стороны защитников конфиденциальности из -за опасений по поводу неограниченного сохранения данных, простоты мониторинга третьих сторон, пользователей других поставщиков электронной почты, которые не согласились с политикой при отправке электронных писем на адреса Gmail и потенциал для Google изменить Его политика для дальнейшего снижения конфиденциальности путем объединения информации с другим использованием данных Google. Компания была предметом судебных процессов, касающихся вопросов. Google заявил, что пользователи электронной почты должны «обязательно ожидать», что их электронные письма будут подвергаться автоматической обработке и утверждениям, что служба воздерживается от отображения рекламы рядом с потенциально конфиденциальными сообщениями, такими как те, кто упоминает расу, религию, сексуальную ориентацию, здоровье или финансовые отчеты Полем В июне 2017 года Google объявил о прекращении использования контекстуального контента Gmail для рекламных целей, вместо этого полагаясь на данные, собранные с использованием других его услуг. В 2018 году Gmail имел 1,5 миллиарда активных пользователей по всему миру.