Службы электронной почты - Самые популярные приложения - Россия

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Службы электронной почты относятся к онлайн-платформам или приложениям, которые облегчают отправку, получение и организацию электронных сообщений. Эти услуги позволяют пользователям эффективно и безопасно общаться посредством обмена цифровыми сообщениями, вложениями и другим мультимедийным контентом. Службы электронной почты часто включают в себя такие функции, как организация входящих сообщений, фильтрация спама и возможность создавать контакты и управлять ими. Службы электронной почты играют решающую роль в современном общении как для личного, так и для профессионального использования, предлагая надежные и широко распространенные средства поддержания связи в современную цифровую эпоху.
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Gmail
google.com
Gmail — бесплатная служба электронной почты, разработанная Google. Пользователи могут получить доступ к Gmail через Интернет и с помощью сторонних программ, которые синхронизируют содержимое электронной почты через протоколы POP или IMAP. Gmail стартовал как ограниченная бета-версия 1 апреля 2004 г. и завершился этап тестирования 7 июля 2009 г. При запуске Gmail предлагал первоначальную емкость хранилища в размере одного гигабайта на пользователя, что значительно больше, чем предлагали в то время конкуренты. Сегодня услуга включает в себя 15 гигабайт дискового пространства. Пользователи могут получать электронные письма размером до 50 мегабайт, включая вложения, а также отправлять электронные письма размером до 25 мегабайт. Чтобы отправить файлы большего размера, пользователи могут вставлять в сообщение файлы с Google Диска. Gmail имеет ориентированный на поиск интерфейс и «режим беседы», аналогичный Интернет-форуму. Этот сервис известен среди разработчиков веб-сайтов ранним внедрением Ajax. Почтовые серверы Google автоматически сканируют электронную почту для различных целей, в том числе для фильтрации спама и вредоносных программ, а также для добавления контекстно-зависимой рекламы рядом с электронными письмами. Эта рекламная практика подверглась серьезной критике со стороны защитников конфиденциальности из-за опасений по поводу неограниченного хранения данных, простоты мониторинга со стороны третьих лиц, несогласия пользователей других провайдеров электронной почты с политикой при отправке электронных писем на адреса Gmail и возможности Google изменить ее. его политика направлена на дальнейшее снижение конфиденциальности путем объединения информации с другими данными использования Google. Компания стала объектом судебных исков по этому поводу. Google заявил, что пользователи электронной почты должны «обязательно ожидать», что их электронные письма будут подвергаться автоматической обработке, и утверждает, что служба воздерживается от показа рекламы рядом с потенциально конфиденциальными сообщениями, например, с упоминанием расы, религии, сексуальной ориентации, здоровья или финансовых отчетов. . В июне 2017 года Google объявил о прекращении использования контекстного контента Gmail в рекламных целях, полагаясь вместо этого на данные, собранные в результате использования других сервисов. К 2018 году у Gmail было 1,5 миллиарда активных пользователей по всему миру.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Приобретите Яндекс.Почту: надежная защита от вирусов и спама, сортировка почты, подсветка писем от реальных людей, бесплатное 10 ГБ облачного хранилища на Яндекс.Диске, красивые темы.
Mail.ru
mail.ru
Почта Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, неограниченный объем ящика, надежная защита от спама и вирусов, мобильная версия и приложения для смартфонов. Доступ по IMAP, SMS-уведомления, интерфейс на разных языках и темы оформления Почты. Также на Mail.ru: новости, поиск в интернете, авто, спорт, игры, знакомства, погода, работа.
Tuta
tuta.com
Tuta — это самая безопасная служба электронной почты в мире, простая в использовании и конфиденциальная по своей конструкции. Вы получаете полностью зашифрованные календари и контакты со всеми нашими личными и деловыми учетными записями электронной почты. Ранее Тутанота.
Outlook
outlook.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, инструмент календаря, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения.
Disroot Mail
disroot.org
Бесплатные и безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного IMAP-клиента или через веб-интерфейс. Disroot предоставляет безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного клиента или через веб-интерфейс. Связь между вами и почтовым сервером шифруется с помощью SSL, обеспечивая максимальную конфиденциальность. Кроме того, все электронные письма, отправляемые с нашего сервера, также зашифрованы (TLS), если сервер электронной почты получателя поддерживает это. Это означает, что электронные письма больше не отправляются как традиционные «открытки», а фактически помещаются в «конверт». Тем не менее, мы рекомендуем вам всегда быть осторожными при общении по электронной почте и использовать сквозное шифрование GPG, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность вашей переписки.
Proton Mail
proton.me
ProtonMail — крупнейший в мире защищенный почтовый сервис, разработанный учеными ЦЕРН и Массачусетского технологического института. Мы имеем открытый исходный код и защищены швейцарским законом о конфиденциальности.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной работы, способствующих использованию комментариев, отметок «Нравится» и обмену информацией. Zoho Mail хорошо интегрирован со всеми другими приложениями Zoho, а также с популярными внешними приложениями.
Titan Email
titan.email
Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны электронной почты, возможности планировать отправку, последующие напоминания и т. д., Titan обеспечивает работу с электронной почтой, которая оптимизирует производительность. Календарь, список контактов и хранилище Titan обеспечивают эффективность прямо из почтового ящика. Titan можно интегрировать с веб-хостингами, регистраторами доменов и конструкторами веб-сайтов, чтобы предложить клиентам полный пакет решений. Titan Email доступен на устройствах Webmail, iOS и Android. Подходит для: профессионалов или малых предприятий, которым нужен комплексный пакет электронной почты, обеспечивающий значимые отношения с клиентами.
BT Email
email.bt.com
Простая отправка электронной почты — приложение имеет понятный и удобный интерфейс, который позволяет легко отправлять, читать и систематизировать электронную почту.
iCloud Mail
icloud.com
С помощью учетной записи iCloud Mail вы можете отправлять, получать и систематизировать электронную почту. Настроив свои устройства для работы с почтой iCloud, вы также можете получить доступ к своей учетной записи Почты iCloud с помощью приложения «Почта» на своем iPhone, iPad, iPod touch или компьютере Mac или с помощью Microsoft Outlook на компьютере с Windows. Независимо от того, какое устройство вы используете, изменения обновляются везде. Важно! Если ваш Apple ID не заканчивается на @icloud.com, @me.com или @mac.com, вам необходимо настроить адрес электронной почты @icloud.com, прежде чем вы сможете использовать Mail на iCloud.com.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Mailbox предоставляет эффективные, стабильные и удобные услуги электронной почты сотням миллионов пользователей. Вы можете использовать его на веб-страницах компьютера, в клиентах iOS/iPad и клиентах Android для отправки больших вложений 3G по электронной почте и использования специальных функций, таких как станция передачи файлов, календарь, блокнот и бутылка для дрейфа. Электронная почта QQ, оставайтесь на связи.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интеграцию надстроек, Skype в Интернете и оповещения, а также унифицированные темы, охватывающие все веб-приложения. Outlook в Интернете доступен подписчикам Office 365 и Exchange Online и включен в состав локального сервера Exchange, что позволяет пользователям подключаться к своим учетным записям электронной почты через веб-браузер без необходимости установки Microsoft Outlook или других почтовых клиентов. .
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Почтовый ящик Alibababa производства Alibaba. Создайте профессиональный инструмент для совместной работы в офисе. -Один из первых поставщиков услуг корпоративной электронной почты в Китае, с 20-летним профессиональным опытом работы с корпоративной электронной почтой, обслуживающий более 10 000 000 корпоративных пользователей.
Temp Mail
temp-mail.org
Не допускайте спама в свою почту и будьте в безопасности — просто используйте одноразовый временный адрес электронной почты! Защитите свой личный адрес электронной почты от спама с помощью Temp-mail.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 года Yahoo! У почты было 225 миллионов пользователей. Пользователи могут получать доступ к своим почтовым ящикам и управлять ими с помощью интерфейса веб-почты, доступного с помощью стандартного веб-браузера. Некоторые учетные записи также поддерживали использование стандартных почтовых протоколов (POP3 и SMTP). С 2015 года пользователи также могут подключать к клиенту веб-почты учетные записи электронной почты, не принадлежащие Yahoo. В течение многих лет пользователи могли открывать учетные записи, используя либо «@yahoo.com», либо «@ymail.com», либо национальную домен («@yahoo.fr» во Франции, «@yahoo.co.uk» в Великобритании, «@yahoo.it» в Италии и т. д.). В настоящее время Yahoo! позволяет пользователям регистрировать только учетные записи @yahoo.com.
163网易免费邮
mail.163.com
Бесплатный почтовый ящик NetEase 163 — первая марка китайских почтовых ящиков. Емкость автоматически удваивается, поддерживаются вложения размером 50 МБ, а при открытии номера мобильного телефона и электронной почты предоставляется бесплатная услуга суперприложений 3G. Поддерживает различное клиентское программное обеспечение для отправки и получения, а уровень перехвата спама превышает 98%.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Почта Либеро)
OnMail
onmail.com
OnMail, новый почтовый сервис от Edison Mail.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — это служба электронной почты, предлагающая платные учетные записи электронной почты для частных лиц и организаций. Он предоставляется клиентам по всему миру на 36 языках компанией Fastmail Pty Ltd, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Компания была приобретена Opera Software в 2010 году. 26 сентября 2013 года Fastmail объявила, что отделилась от Opera и стала частная независимая компания. Его основные серверы расположены в Нью-Йорке и Амстердаме; предыдущее хранилище резервных копий в Исландии заменяется расположением сервера в Амстердаме.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Тратьте меньше времени на электронную почту. Просматривайте электронную почту быстрее, чем когда-либо прежде, держите свой почтовый ящик в порядке и никогда не теряйте нить разговора.
Clean Email
clean.email
Очистите папку «Входящие» от ненужных писем. Тогда держите его в чистоте. Clean Email помогает вам более эффективно управлять почтовым ящиком, перегруженным непрочитанными и нежелательными письмами, сохраняя при этом безопасность ваших данных и соблюдая конфиденциальность. Очистите электронную почту с помощью нашего приложения для очистки входящих сообщений электронной почты.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — это бесплатная веб-служба электронной почты, предоставляемая AOL, подразделением Yahoo.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безопасный почтовый ящик без рекламы ✓ Интернет-офис и облачное хранилище ✓ 100% экологически чистое электричество ✓ Расположение сервера в Германии ✓ от 1 евро в месяц ✓ Попробуйте прямо сейчас бесплатно!
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — эффективное приложение для управления электронной почтой UOL.
mail.com
mail.com
Электронная почта такой, какой она должна быть: ✔ Бесплатная, простая и безопасная ✔ Управляйте несколькими почтовыми учетными записями в одном месте и с любого устройства ✔ Зарегистрируйтесь сегодня!
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Доступ к веб-почте из браузера. Помимо проверки электронной почты, вы можете управлять встречами в календаре, контактах и списке дел!
Burner Mail
burnermail.io
Адреса электронной почты для записи в один клик, которые вы можете использовать при регистрации на веб-сайтах, чтобы защитить свою личность и предотвратить продажу или рассылку спама на ваш личный адрес электронной почты.
Rediffmail
mail.rediff.com
Почтовый сервис от Rediff. Rediff.com (стилизованный под rediff.com) — индийский новостной, информационный, развлекательный и торговый веб-портал. Он был основан в 1996 году.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce помогает вам поддерживать правильную систему проверки электронной почты, оценку электронной почты на основе искусственного интеллекта и высокий уровень доставляемости. Поддерживайте чистую базу данных электронной почты, чтобы легко связаться с идеальными потенциальными клиентами. Очистите свои списки адресов электронной почты и улучшите маркетинговые кампании по электронной почте с помощью нашего инструмента проверки электронной почты. Все отправленные электронные письма будут кэшироваться, чтобы при необходимости их можно было повторно просмотреть. Находите точные электронные письма, проверяйте данные электронной почты, очищайте базу данных электронной почты и получайте оценку репутации электронной почты с помощью no2bounce.
STRATO
strato.de
Откройте для себя мир продуктов STRATO и начните работу онлайн! Хостинг, облачное хранилище, конструктор сайтов и интернет-магазин теперь можно протестировать бесплатно!
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Сделайте свой бизнес выдающимся с помощью профессиональной электронной почты Hostinger на основе домена.
HEY Email
hey.com
Электронная почта заслуживает вытирания пыли. Ремонт. Модернизирован для того, как мы используем электронную почту сегодня. С HEY мы сделали именно это. Это переделка, переосмысление, упрощенное и мощное повторное введение электронной почты. Новое начало, таким, каким оно должно быть. HEY — это наше любовное письмо по электронной почте, и мы отправляем его вам в Интернете, на Mac, Windows, Linux, iOS и Android.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ к электронной почте Viettel.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ. - Настройте свой адрес электронной почты и подчеркните свой бренд - Динахостинг веб-почты: ваша среда для совместной работы. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ - Персонализируйте свой адрес электронной почты и подчеркните свой бренд - Динахостинг веб-почты: ваша среда для совместной работы.
Atmail
atmail.com
Добро пожаловать в Атмейл. Наша миссия — предоставить вам возможность привлекать и радовать своих клиентов гибким подходом к обслуживанию электронной почты, отвечающим индивидуальным потребностям клиентов. Наш сервис увеличит ваш средний доход на пользователя (ARPU) за счет плавно интегрированных покупок в приложении и уменьшит отток клиентов с помощью простых предложений по электронной почте для личного домена в один клик. Atmail — это облачная служба электронной почты с белой этикеткой, разработанная специально для телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Atmail, работающий на базе нашего управляемого общедоступного облака AWS или, если хотите, используя ваше, легко масштабируется для многих миллионов учетных записей электронной почты, отличается высоким уровнем безопасности и всегда доступен. Освободите драгоценное время, перенеся электронную почту из центра затрат в облачную машину для получения прибыли и удержания клиентов. Имея более чем 2-летний опыт работы, мы готовы приветствовать ваших клиентов.
Daum Mail
daum.net
Читайте и пишите одновременно. Просматривая электронные письма, быстро отвечайте на них с одного экрана. Вы можете временно отложить письмо, которое пишете, нажав кнопку «Свернуть», и снова открыть его из любого места, чтобы отправить письмо.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба электронной почты Yahoo! ЯПОНИИ. Доступен почтовый ящик большой емкости и функции защиты от спама. Yahoo Mail (бесплатно) можно удобно использовать на компьютерах, смартфонах и мобильных телефонах.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Защищенные почтовые аккаунты для бизнеса. Тысячи малых и средних предприятий и частных лиц управляют своей веб-почтой через infomaniak.
Paced Email
paced.email
Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные или анонимные адреса электронной почты Paced, чтобы изолировать себя от сообщений до тех пор, пока они вам не понадобятся. Пакетируйте по дням, неделям или месяцам в удобные дайджесты. Также может быть использован в качестве суперэффективного поставщика услуг записи электронной почты одним щелчком мыши. Создавайте одноразовые адреса электронной почты в своем браузере с помощью нашего дополнения, совместимого с Safari, Chrome и Firefox.
IONOS Webmail
ionos.com
Создайте свой бренд с помощью профессиональной электронной почты Обращайтесь к своему имени каждый раз, когда нажимаете «Отправить» — включая домен, хранилище емкостью более 2 ГБ и многое другое.
Pobox
pobox.com
Pobox — это служба электронной почты для людей, которые любят свою электронную почту. Получите почтовый ящик, настраиваемые спам-фильтры, переадресацию на несколько адресов и многое другое на своем домене или на одном из наших.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Почтовый сервис от Vivaldi.
Soverin
soverin.net
Личный почтовый ящик, который действительно ваш. По цене капучино в месяц мы предлагаем вам защищенный почтовый ящик на вашем собственном домене. Ваша электронная почта безопасна и не продается для рекламы.
네이버 메일
mail.naver.com
Проверьте URL-адрес и отметку блокировки в адресной строке для безопасного входа в систему! Навер Почта
Bouncify
bouncify.io
Bounceify — это очень быстрый и экономичный инструмент массовой проверки электронной почты. Маркетологи по электронной почте в США, Великобритании и Европе используют нашу службу очистки списка адресов электронной почты, чтобы снизить показатель отказов.
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифрованные резервные копии данных с помощью Netclusive Cloud Backup гарантируют максимальную безопасность. 2 ГБ совершенно бесплатно!
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