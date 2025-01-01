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Программное обеспечение для электронного маркетинга служит важнейшим инструментом для предприятий, позволяющим создавать и контролировать свои списки адресов электронной почты, сегментируя их для целевых кампаний по электронной почте и одновременно отслеживая взаимодействие с подписчиками. Эти инструменты позволяют создавать индивидуальные электронные письма с использованием HTML и CSS или удобных редакторов WYSIWYG. Интеграция с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) расширяет возможности прогнозирования платформы. Маркетинг по электронной почте — типичная функция инструментов автоматизации маркетинга. В отличие от комплексных решений по автоматизации, охватывающих различные каналы, эти продукты ориентированы именно на email-маркетинг. Для подробного изучения возможностей электронного маркетинга в продуктах автоматизации маркетинга покупатели могут обратиться к странице категории «Автоматизация маркетинга».
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - это CRM-приложение для управления процессами продаж, автоматизации задач и аналитики, предназначенное для команд всех размеров.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho Campaigns — это программа для email-маркетинга, позволяющая создать, отправить и анализировать электронные кампании.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - облачное ПО для управления подписками и выставления счетов, поддерживает интеграцию с платёжными системами и управление аффилиатами.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Kit
kit.com
Kit — это платформа для email-маркетинга, помогающая создателям управлять рассылками и автоматизировать процессы общения с подписчиками.
Systeme
systeme.io
Systeme.io — это платформа для онлайн-маркетинга, объединяющая инструменты для создания воронок продаж, email-маркетинга, сайтов и хостинга курсов.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz - это платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через разные каналы, включая email и мессенджеры, для повышения продаж.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.
AdRoll
adroll.com
AdRoll — платформа для ретаргетинга и маркетинга, которая помогает предприятиям оптимизировать рекламу на различных каналах и анализировать её эффективность.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это платформа для холодных email-кампаний, предлагающая управление лидами, написание писем с ИИ и оптимизацию доставки.
Rasa.io
rasa.io
Rasa.io — платформа для автоматизации рассылки персонализированных новостных бюллетеней, адаптированных под интересы подписчиков.
Podia
podia.com
Podia - платформа для продажи онлайн-курсов, цифровых продуктов и членства с инструментами для веб-сайтов и электронной почты.
EcoSend
ecosend.io
Ecosend - платформа для экологически устойчивого маркетинга электронной почты, позволяющая отправлять кампании и расти аудитории с учетом защиты окружающей среды.
SendFox
sendfox.com
SendFox - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать кампании, автоматизации и целевые страницы для управления аудиторией.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend - это программное обеспечение для бизнеса, обеспечивающее связь через SMS, MMS, голос, электронную почту и факс.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — гибридная платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для создания кампаний, автоматизации и анализа эффективности.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus - инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать кампании, сегментировать списки и отслеживать производительность без сложных интеграций.
Customerly
customerly.io
Customerly — платформа для обслуживания клиентов, предлагающая живой чат, помощь, CRM и инструменты маркетинга для улучшения клиентского взаимодействия.
Sender
sender.net
Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.
Transpond
transpond.io
Transpond - платформа для управления подписчиками, создания шаблонов, автоматизации email-рассылок и отслеживания кампаний.
Campaigner
campaigner.com
Кампания - это платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и отслеживать электронные кампании с помощью шаблонов и аналитики.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - это аналитическая и CRM платформа для онлайн-магазинов, предлагающая инструменты для анализа данных, маркетинга и управления клиентами.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.
Levitate
levitate.ai
Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.
Markate
markate.com
Markate - это приложение для управления бизнесом, автоматизации задач и маркетинга, предназначенное для малых и средних сервисных компаний.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — это приложение для написания электронных писем с помощью ИИ, предназначенное для маркетологов, упрощающее создание контента для email-кампаний.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — это платформа для email-маркетинга с конструктором всплывающих окон, помогающая привлекать клиентов и управлять контактами.
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor позволяет отправлять персонализированные массовые письма из Gmail, отслеживать результаты и управлять электронными кампаниями с использованием Google Sheets.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email - платформа для email-маркетинга и транзакционных писем с инструментами для создания, отправки и анализа электронной почты.
Big Mailer
bigmailer.io
Big Mailer - это платформа для email-маркетинга, поддерживающая массовые и автоматизированные рассылки. Бесплатно до 1000 контактов с возможностью управления брендами.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.
MadMail
madmail.allapps.io
MadMail - это приложение для упрощенного email-маркетинга, позволяющее создавать кампании, сегментировать аудиторию и анализировать результаты.
INBOX
useinbox.com
INBOX — это инструмент email-маркетинга для создания и анализа маркетинговых кампаний, доступный бесплатно навсегда.
Glue Up
glueup.com
Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail — это платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать почтовые кампании, настраивать сообщения и автоматизировать процессы.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks - это платформа для совместной работы с электронной почтой, которая упрощает управление письмами и поддерживает командное сотрудничество.
Sendy
sendy.co
Sendy — это самостоятелъная платформа для отправки массовых электронных писем через Amazon SES с возможностью отслеживания и сегментации списков.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа для управления бизнесом, предлагающая инструменты для продаж, маркетинга, финансов и управления проектами.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.
MailUp
mailup.com
MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok — это веб-маркетинговая платформа для агентств, предпринимателей и консультантов с инструментами для создания сайтов, воронок и интеграцией CRM.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API – это платформа для массовой отправки email-рассылок с высокой доставляемостью и поддержкой различных форматов почты. Гибкая интеграция и круглосуточная техническая поддержка.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.
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