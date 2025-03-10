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Программное обеспечение для электронного маркетинга
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Программное обеспечение для электронного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для электронного маркетинга служит важнейшим инструментом для предприятий, позволяющим создавать и контролировать свои списки адресов электронной почты, сегментируя их для целевых кампаний по электронной почте и одновременно отслеживая взаимодействие с подписчиками. Эти инструменты позволяют создавать индивидуальные электронные письма с использованием HTML и CSS или удобных редакторов WYSIWYG. Интеграция с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) расширяет возможности прогнозирования платформы. Маркетинг по электронной почте — типичная функция инструментов автоматизации маркетинга. В отличие от комплексных решений по автоматизации, охватывающих различные каналы, эти продукты ориентированы именно на email-маркетинг. Для подробного изучения возможностей электронного маркетинга в продуктах автоматизации маркетинга покупатели могут обратиться к странице категории «Автоматизация маркетинга».

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive - это CRM-приложение для управления процессами продаж, автоматизации задач и аналитики, предназначенное для команд всех размеров.

Square

Square

squareup.com

Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Zoho Campaigns — это программа для email-маркетинга, позволяющая создать, отправить и анализировать электронные кампании.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions - облачное ПО для управления подписками и выставления счетов, поддерживает интеграцию с платёжными системами и управление аффилиатами.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Kit

Kit

kit.com

Kit — это платформа для email-маркетинга, помогающая создателям управлять рассылками и автоматизировать процессы общения с подписчиками.

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme.io — это платформа для онлайн-маркетинга, объединяющая инструменты для создания воронок продаж, email-маркетинга, сайтов и хостинга курсов.

SendBuzz

SendBuzz

sendbuzz.io

SendBuzz - это платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через разные каналы, включая email и мессенджеры, для повышения продаж.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll — платформа для ретаргетинга и маркетинга, которая помогает предприятиям оптимизировать рекламу на различных каналах и анализировать её эффективность.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai — это платформа для холодных email-кампаний, предлагающая управление лидами, написание писем с ИИ и оптимизацию доставки.

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

Rasa.io — платформа для автоматизации рассылки персонализированных новостных бюллетеней, адаптированных под интересы подписчиков.

Podia

Podia

podia.com

Podia - платформа для продажи онлайн-курсов, цифровых продуктов и членства с инструментами для веб-сайтов и электронной почты.

EcoSend

EcoSend

ecosend.io

Ecosend - платформа для экологически устойчивого маркетинга электронной почты, позволяющая отправлять кампании и расти аудитории с учетом защиты окружающей среды.

SendFox

SendFox

sendfox.com

SendFox - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать кампании, автоматизации и целевые страницы для управления аудиторией.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend - это программное обеспечение для бизнеса, обеспечивающее связь через SMS, MMS, голос, электронную почту и факс.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro — гибридная платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для создания кампаний, автоматизации и анализа эффективности.

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

EmailOctopus - инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать кампании, сегментировать списки и отслеживать производительность без сложных интеграций.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly — платформа для обслуживания клиентов, предлагающая живой чат, помощь, CRM и инструменты маркетинга для улучшения клиентского взаимодействия.

Sender

Sender

sender.net

Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond - платформа для управления подписчиками, создания шаблонов, автоматизации email-рассылок и отслеживания кампаний.

Campaigner

Campaigner

campaigner.com

Кампания - это платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и отслеживать электронные кампании с помощью шаблонов и аналитики.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo - это аналитическая и CRM платформа для онлайн-магазинов, предлагающая инструменты для анализа данных, маркетинга и управления клиентами.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.

Markate

Markate

markate.com

Markate - это приложение для управления бизнесом, автоматизации задач и маркетинга, предназначенное для малых и средних сервисных компаний.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Hoppy Copy — это приложение для написания электронных писем с помощью ИИ, предназначенное для маркетологов, упрощающее создание контента для email-кампаний.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Getsitecontrol — это платформа для email-маркетинга с конструктором всплывающих окон, помогающая привлекать клиентов и управлять контактами.

Mailmeteor

Mailmeteor

mailmeteor.com

Mailmeteor позволяет отправлять персонализированные массовые письма из Gmail, отслеживать результаты и управлять электронными кампаниями с использованием Google Sheets.

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email - платформа для email-маркетинга и транзакционных писем с инструментами для создания, отправки и анализа электронной почты.

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Big Mailer - это платформа для email-маркетинга, поддерживающая массовые и автоматизированные рассылки. Бесплатно до 1000 контактов с возможностью управления брендами.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.

MadMail

MadMail

madmail.allapps.io

MadMail - это приложение для упрощенного email-маркетинга, позволяющее создавать кампании, сегментировать аудиторию и анализировать результаты.

INBOX

INBOX

useinbox.com

INBOX — это инструмент email-маркетинга для создания и анализа маркетинговых кампаний, доступный бесплатно навсегда.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up - это универсальная CRM платформа для управления событиями и членствами, позволяющая строить сообщества через цифровые инструменты.

Flexmail

Flexmail

flexmail.be

Flexmail — это платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и анализировать почтовые кампании, настраивать сообщения и автоматизировать процессы.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks - это платформа для совместной работы с электронной почтой, которая упрощает управление письмами и поддерживает командное сотрудничество.

Sendy

Sendy

sendy.co

Sendy — это самостоятелъная платформа для отправки массовых электронных писем через Amazon SES с возможностью отслеживания и сегментации списков.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo — это облачная платформа для управления бизнесом, предлагающая инструменты для продаж, маркетинга, финансов и управления проектами.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - это платформа для розничного маркетинга, которая помогает создавать автоматизированные кампании на основе данных для увеличения дохода.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok — это веб-маркетинговая платформа для агентств, предпринимателей и консультантов с инструментами для создания сайтов, воронок и интеграцией CRM.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API – это платформа для массовой отправки email-рассылок с высокой доставляемостью и поддержкой различных форматов почты. Гибкая интеграция и круглосуточная техническая поддержка.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.

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