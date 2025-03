Программное обеспечение для электронного маркетинга - Самые популярные приложения - Уганда

Glue Up

glueup.com

Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркетинг, управление проектами, управление обучением, опросы, финансы и другие инструменты повышения производительности. Облачные решения Glue Up поставляются с двумя мобильными приложениями — одним для организаций и одним для их сообществ. Решения идеально подходят для ассоциаций, торговых палат, организаторов мероприятий и всех членских организаций, желающих лучше обслуживать свои сообщества, даже если личные встречи не всегда возможны. С момента пандемии 2020 года Glue Up также оснащен расширенными функциями взаимодействия, такими как Speed ​​Networking, Решение для взаимодействия с сообществом или Решение для взаимодействия с вебинарами.