Программное обеспечение для электронного маркетинга - Самые популярные приложения - Чад

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Программное обеспечение для электронного маркетинга служит важнейшим инструментом для предприятий, позволяющим создавать и контролировать свои списки адресов электронной почты, сегментируя их для целевых кампаний по электронной почте и одновременно отслеживая взаимодействие с подписчиками. Эти инструменты позволяют создавать индивидуальные электронные письма с использованием HTML и CSS или удобных редакторов WYSIWYG. Интеграция с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) расширяет возможности прогнозирования платформы. Маркетинг по электронной почте — типичная функция инструментов автоматизации маркетинга. В отличие от комплексных решений по автоматизации, охватывающих различные каналы, эти продукты ориентированы именно на email-маркетинг. Для подробного изучения возможностей электронного маркетинга в продуктах автоматизации маркетинга покупатели могут обратиться к странице категории «Автоматизация маркетинга».
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Sendloop
sendloop.com
Sendloop — это маркетинговый инструмент, который автоматизирует электронный маркетинг и помогает малому бизнесу расти. Нет более сложного электронного маркетинга. Sendloop — самый простой сервис электронного маркетинга. Настройте свою учетную запись за считанные секунды и начните отправлять потрясающие электронные письма всего за несколько минут.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM — это программное обеспечение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее функции телефонии, и единственная CRM на рынке, которая предоставляет виртуальную телефонную систему PBX в качестве стандартного модуля для всех новых клиентов.
Venntive
venntive.com
Venntive предлагает интегрированную платформу маркетинга, продаж и успеха клиентов.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимизирует CRM и маркетинговые инструменты, чтобы предоставить одну мощную платформу, которая поможет вам развивать свой бизнес. В качестве платформы для автоматизации маркетинга с помощью Beetle Eye вы можете: * Автоматизируйте маркетинговые кампании по электронной почте. * Создавайте персонализированные шаблоны электронной почты. * Сплит-тестирование A/B * Размещение объектов кампании. * Управление подписками по электронной почте * Создание, развертывание и анализ опросов. * Отслеживайте взаимодействие с клиентами Некоторые из функций Beetle Eye CRM: * Совокупные источники потенциальных клиентов * Управляйте и квалифицируйте потенциальных клиентов * Создание списков потенциальных клиентов и сегментов 8 Отправляйте триггерные ответы о продажах * Запись расширенных данных о потенциальных клиентах * Использование пользовательского моделирования данных.
Mailmeteor
mailmeteor.com
Отправляйте персонализированные массовые электронные письма прямо из Gmail. Отслеживайте свои результаты в режиме реального времени. Следите за новостями и получайте больше ответов.
Selzy
selzy.com
Selzy — это экосистема простых в использовании инструментов автоматизации маркетинга, которая помогает малому и среднему бизнесу расти. Запускайте кампании по электронной почте менее чем за 15 минут, никаких навыков HTML/дизайна не требуется с помощью редактора перетаскивания Selzy. Создавайте блоки электронной почты (верхние и нижние колонтитулы) и сохраняйте их, чтобы позже подключить к любому шаблону. Используйте более 140 целевых шаблонов, настраиваемые таймеры обратного отсчета, получите доступ к более чем 800 тысячам изображений и GIF-файлов. Легко расширяйте свою аудиторию. Используйте встроенные формы регистрации или всплывающие окна для легкого создания списка адресов электронной почты. Автоматизируйте свои кампании. Используйте более 12 целевых автоматизированных шаблонов последовательностей или создайте свой с нуля за несколько кликов. Максимально используйте свою аудиторию с помощью более чем 70 критериев сегментации. Подключите Selzy к любому понравившемуся вам инструменту через Albato. Используйте прямую интеграцию с WooCommerce, Shopify, Salesforce, Hubspot, Wordpress и многими другими. Генерируйте потенциальных клиентов прямо из Facebook благодаря полной интеграции с Facebook Lead Ads. Получите доступ к более чем 150 учебным пособиям и более чем 100 практическим рекомендациям: от настройки кампании до изучения общих примеров, случаев и стратегий электронного маркетинга.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации холодной электронной почты, обеспечивая при этом доставляемость вашей электронной почты. Мы делаем это, включив искусственный интеллект в реальном времени и машинное обучение для принятия решений по критически важным видам продаж, улучшения обмена сообщениями на всех языках и устранения необходимости в различных решениях для точек продаж, что обеспечивает превосходные показатели конверсии.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной разминкой для всех своих учетных записей, встроенной проверкой электронной почты и очисткой данных, созданием последовательностей и шаблонов на базе искусственного интеллекта и многим другим. Инструмент также включает в себя такие функции, как проверка электронной почты и очистка списков, настраиваемые поля персонализации, автоматическая персонализация GIF, IMG и видео, помощник по копирайтингу с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Это помогает предприятиям привлекать новых клиентов, увеличивать прибыль, масштабировать исходящие кампании, обеспечивать партнерство в отрасли и находить инвесторов для следующего раунда финансирования. Все эти функции призваны помочь компаниям сэкономить время, повысить свою эффективность и повысить рентабельность инвестиций.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — это инструмент кросс-канального маркетинга, который поможет вам автоматизировать и персонализировать весь ваш маркетинг с помощью одной панели управления. Используя этот инструмент, вы можете раскрыть путь своего клиента, сегментировать своих пользователей с помощью ведущей в отрасли системы фильтрации, создавать средства автоматизации и управлять ими визуально без какого-либо кода, отправлять персонализированные электронные письма, отображать целевые всплывающие окна, персонализировать свои веб-страницы и измерять все для улучшения конверсии и роста. .
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — это платформа электронного маркетинга корпоративного уровня, которая помогает брендам увеличить свои продажи, удержать клиентов и повысить пожизненную ценность клиентов. Ключевые особенности включают в себя простой в использовании конструктор электронной почты с возможностью перетаскивания, инструменты сегментации для адаптации ваших сообщений к пользователям и создание различных форм захвата намерений. В качестве интеллектуального набора инструментов для электронной почты компании могут использовать Kasplo, чтобы максимально эффективно использовать эту экономически эффективную и рентабельную маркетинговую платформу.
Overloop
overloop.com
Overloop — это многоканальная платформа для продаж. Сократите свой объем продаж с помощью сверхперсонализированных кампаний, сочетающих холодные электронные письма, автоматизацию LinkedIn и телефонные звонки. Управляйте всей своей воронкой продаж, отслеживайте свои результаты и, в конечном итоге, заключайте больше сделок! Создание списка и управление контактами: - Поиск электронной почты - Расширение Chrome - Импорт из LinkedIn - Импорт CSV - Настраиваемые поля - Управление исходящими контактами: - Многоканальные кампании - Холодные электронные письма - Автоматизация LinkedIn - Телефонные звонки - Шаблоны и переменные - Ветки электронной почты - Электронная почта Отслеживание продуктивности продаж: - Сделки и конвейеры - Рабочие процессы - Управление задачами - Входящие беседы - Совместная работа - Интеграция и синхронизация
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений — наш главный приоритет. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и сложности вашего бизнеса, у нас есть технологии, отчеты и ресурсы поддержки, которые помогут максимизировать успех вашей электронной почты. Ищете простой опыт без головной боли? Мы нашли правильный баланс между многофункциональным решением для доставки исходящей почты, простым в использовании интерфейсом панели управления и еще более простой настройкой. Вы можете настроить и запустить за считанные минуты. Наша запатентованная технология сервера электронной почты, расширенная аналитика и персонализированная поддержка клиентов — это то, что помогает SocketLabs обеспечить максимальное качество обслуживания клиентов. Наши продукты и услуги гарантируют, что вы сможете: - Доставить важную маркетинговую и транзакционную электронную почту в почтовый ящик - Получить подробную визуальную информацию об эффективности вашей электронной почты по всем ключевым показателям эффективности - В случае возникновения проблемы обратиться к нашим экспертам по доставке электронной почты - Сэкономить время и деньги, используя эффективную и надежную инфраструктуру электронной почты SocketLabs. Собирайте и храните электронную почту, не выходя из нашей высокозащищенной и соответствующей требованиям системы электронной почты. В SocketLabs мы знаем, насколько важна электронная почта для вашего бизнеса, поэтому совершенствуем «науку попадания в почтовый ящик». это наша страсть.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написания ИИ, призван активизировать информационно-просветительскую работу. Платформа предоставляет доступ к обширной базе данных, содержащей более 700 миллионов проверенных потенциальных клиентов B2B, что позволяет пользователям легко находить своих идеальных клиентов и взаимодействовать с ними. Это дополняется расширенными фильтрами и ключевыми словами, которые позволяют целенаправленно привлекать клиентов по отраслям, размеру компании, местоположению и доходу. Success.ai также предлагает неограниченное количество учетных записей для отправки электронной почты, что позволяет пользователям отправлять тысячи электронных писем каждый день, не влияя на их репутацию. Функция прогрева этого инструмента помогает обеспечить максимальную эффективность доставки электронной почты и защищает электронные письма от спама, обеспечивая душевное спокойствие и надежную доставку входящих сообщений. Функция написания на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям легко создавать индивидуальные электронные письма, используя искусственный интеллект для поддержания аутентичности бренда и оказания воздействия на основе данных. Персонализация с помощью искусственного интеллекта еще больше повышает вовлеченность и скорость отклика, позволяя пользователям использовать больше возможностей. Дополнительные функции включают InboxHub, который оптимизирует ответы потенциальных клиентов и закрытие сделок, а также мощную аналитику кампаний для достижения максимальных результатов. Инструмент также предлагает ротацию входящих сообщений для органического распределения отправки электронной почты между несколькими учетными записями, а также проверку электронной почты и массовое тестирование домена для обеспечения доставляемости. В целом, Success.ai — это комплексное решение, призванное помочь компаниям ускорить свой рост и добиться максимального эффекта и успеха в своих кампаниях по холодной электронной почте.
Foureyes
foureyes.io
Программное обеспечение Foureyes для анализа продаж помогает предприятиям отслеживать, защищать, привлекать и лучше продавать. Обычно компании сосредотачиваются на привлечении большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых усилий на вершине воронки. Но Foureyes позволяет компаниям поддерживать конверсионную деятельность на нижних этапах воронки продаж и людей, которые в конечном итоге несут ответственность за совершение продаж. С помощью Foureyes компании получают доступ к каждому звонку, форме и чату благодаря запатентованному отслеживанию веб-сайтов на уровне пользователя. Автоматическая регистрация и анализ потенциальных клиентов защищает и определяет приоритеты вашего конвейера. Программное обеспечение для динамической коммуникации привлекает потенциальных клиентов, отправляя обновления по конкретным запасам соответствующим потенциальным клиентам. Аналитика и оповещения на основе искусственного интеллекта помогают отделам продаж улучшить процесс продаж за счет более качественного и более ориентированного на клиента диалога. Используя Foureyes, клиенты увеличивают показатель закрытия в среднем на 41%. Сегодня программное обеспечение для анализа продаж Foureyes используется более чем в 5000 предприятиях, а базовая платформа данных о клиентах позволяет принимать решения о продажах и маркетинге крупных производителей, включая Stellantis и Nissan Motor Co.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter увеличивает посещаемость веб-сайтов более чем 200 компаний B2B за счет автоматизации блогов, новостей и электронной почты RSS, доставляемых с помощью существующего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, такого как Marketo, Pardot или Eloqua.
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по всему миру эффективно взаимодействовать со своей целевой аудиторией. Благодаря мощной инфраструктуре AMD Telecom, Routee предлагает мощный набор инструментов взаимодействия своим надежным глобальным партнерам и некоторым из самых известных корпораций из списка Fortune 500. Что вы можете делать с Routee? -SMS Эффективно распространяйте свое сообщение по всему миру, используя услуги SMS, предоставляемые Routee. Маркетинговые SMS, транзакционные SMS, двусторонние SMS, двухфакторная аутентификация SMS, опрос SMS, массовая рассылка MMS, проверенный отправитель SMS. -ГОЛОС. Позвольте людям услышать голос вашего бизнеса с помощью многочисленных вариантов VoIP. Поднимите свой бренд с помощью голосового вещания, двусторонней голосовой связи, вызова по щелчку, преобразования текста в речь, облачного IVR и двухфакторной голосовой аутентификации. -EMAIL Узнайте, какая служба электронной почты вам подходит, настройте ее и воплотите в жизнь. Рекламное электронное письмо, транзакционное электронное письмо, средство проверки электронной почты. Какой из них вам нужен? -ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ Обращайтесь к своим клиентам с помощью большего количества интерактивных сообщений и увеличивайте свои доходы. Общайтесь с ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram и WhatsApp. -НОМЕРА Получите собственные номера с повышенным тарифом или бесплатным номером, подтвердите свой список контактов и предотвратите мошенничество, связанное с вызовами. Эта передовая коммуникационная платформа включает в себя виртуальные номера, проверку номера, поиск номера, пропущенный вызов, маскировку вызова и бесплатные номера. -ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ Добавьте второй уровень безопасности вашему бизнесу, используя комбинацию двух разных компонентов. Не позволяйте мошенникам получить доступ к вашей конфиденциальной информации, приложению или программному обеспечению. Используйте двухфакторную аутентификацию с резервной аутентификацией, SMS, голосовой связью, Viber или пропущенным вызовом.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — это платформа электронной почты и омниканального маркетинга. Эффективно общайтесь с клиентами, используя электронную почту, SMS, Facebook. С нами вы можете сделать это просто и автоматически, но с индивидуальным подходом. Используйте наш редактор перетаскивания и создавайте красивые, адаптивные шаблоны или выберите один из 100 готовых шаблонов. Будьте на шаг впереди и используйте персонализацию и динамический контент, чтобы выделиться в почтовых ящиках клиентов. Используйте наши расширенные возможности сегментации, чтобы настроить контент и реагировать на поведение ваших клиентов. Кроме того, расширяйте свою базу данных с помощью форм регистрации и рекламы на Facebook. Совершенствуйтесь с помощью подробных отчетов. Мы предлагаем данные об OR, CTR, показателях отказов и отказов от подписки, а также о жалобах на спам. Кроме того, следите за коэффициентом конверсии, доходом, активностью каждого контакта, картой кликов, открытиями на настольных компьютерах и мобильных устройствах, в почтовых клиентах и многими другими полезными статистическими данными. Воспользуйтесь преимуществами нашего простого конструктора автоматизации, и пусть автоматизация работает на вас. Используйте шаблоны самых популярных автоматизаций — приветственная серия, скидка на первую покупку, автоматизация дня рождения, брошенная корзина, вознаграждение за покупку, загрузка электронной книги и многое другое. Получайте данные прямо из вашего магазина с помощью интеграции — мы предлагаем Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API и многое другое. Попробуйте Ecomail с нашей бесплатной пробной версией на один месяц и убедитесь в этом сами! Мы сделали отправку информационных бюллетеней и общение с вашими клиентами простыми и доступными, выполнив всего несколько шагов. Наша поддержка бесплатна для всех пользователей. Мы всегда здесь для вас по адресу [email protected]. Наши платные планы начинаются с 5 евро в месяц.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинстве случаев нет необходимости платить тысячи долларов за эти расширенные функции, но их работа на самом деле не так уж и дорога. Наши цены формируются аналогичным образом. Если вы новичок, используйте
smoove
smoove.io
Smoove — это платформа автоматизации маркетинга SAAS, которая позволяет компаниям развивать, поддерживать и укреплять связи со всеми клиентами — существующими или потенциальными.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конструктор форм, конструктор опросов, онлайн-планирование, автоматизацию рабочих процессов, аналитику, веб-перехватчики и многое другое! Ваше решение. Отсутствие кода, простота перетаскивания и набор инструментов преобразования гарантируют денежную окупаемость инвестиций. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Simon Data
simondata.com
Simon Data предоставляет маркетинговым командам единственную платформу данных о клиентах (CDP), специально созданную для повышения эффективности кампаний за счет более быстрой и точной сегментации и персонализации. Платформа данных Simon, первая платформа CDP, созданная на основе Snowflake, позволяет брендам освободиться от устаревшей архитектуры, которая затрудняет доступ к данным и их развертывание. Вот почему Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo и многие другие полагаются на Simon Data для взаимодействия с потребителями. Платформа данных Simon с простым кодом предназначена для использования маркетологами, превращая их в специалистов по данным. Саймон Дейт — признанное лучшее место для работы в 2022 году, сертифицированное лучшее место для работы и восьмикратный лидер G2 в сфере CDP. Чтобы узнать больше, посетите www.simondata.com.
Omeda
omeda.com
Omeda — это универсальная комплексная маркетинговая технологическая платформа для роста, вовлечения и монетизации вашей аудитории. Omeda, состоящая из платформы данных клиентов (CDP), электронной почты и автоматизации маркетинга, управления данными и согласиями, управления подписками и множества интеграций, позволяет легко создавать сложные масштабные кампании по расширению аудитории без необходимости использования дополнительных инструментов. Омеда имеет более чем 40-летний опыт управления взаимоотношениями с аудиторией. Мы отправляем более 5,5 миллиардов электронных писем ежегодно, управляем более чем 25 000 брендов и продуктов, а также очищаем и управляем миллионами записей для наших клиентов.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks предлагает вам набор продуктов, которые вы можете использовать для своего маркетинга, чтобы развивать свою компанию, находить потенциальных клиентов, отправлять электронные письма, создавать чат-ботов, привлекать посетителей к написанию обзоров, защищать свой сайт от поддельных электронных писем, отображать социальные уведомления на своем сайте. и многое другое. Набор продуктов для маркетинга и привлечения потенциальных клиентов: пакет включает в себя несколько инструментов для привлечения потенциальных клиентов, которые вы можете использовать для развития своей компании. Привлекайте больше потенциальных клиентов и клиентов. Все инструменты ориентированы на привлечение новых потенциальных клиентов и клиентов в вашу компанию и стимулирование ее роста. Неограниченный доступ ко всем продуктам: предложите неограниченный доступ ко всему программному обеспечению без каких-либо ограничений, больше не платите за каждого клиента. Что включено? Программное обеспечение для обогащения данных для поиска электронной почты новых потенциальных клиентов: Найдите потенциальных клиентов из списка компаний. Вы сможете получать потенциальных клиентов из списка компаний или доменов. Программное обеспечение идеально подходит для B2B-компаний, специалистов по продажам и росту. Лучшее программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов. Идеально подходит для привлечения потенциальных клиентов по холодной электронной почте. Найдите деловые электронные письма и информацию о потенциальных клиентах. Экспорт ведет непосредственно в Excel с бизнес-данными. Извлечение электронной почты, телефона и социальных сетей из списка веб-сайтов: вы можете загрузить список доменов и извлечь электронные письма, URL-адреса социальных сетей и имена пользователей из Facebook, LinkedIn, Twitter и т. д., а также номера телефонов на всех страницах каждого веб-сайта. Отчет доступен для загрузки в формате Excel после извлечения всех электронных писем.
AddShoppers
addshoppers.com
В AddShoppers мы стремимся стать надежной платформой цифровой коммерции для брендов и покупателей; известен тем, что создает восхитительные впечатления, которые экономят людям время и деньги. Наш продукт SafeOpt охватывает сеть из более чем 175 миллионов покупателей, позволяя брендам отправлять в 3–5 раз больше электронных писем и эффективно возвращать потерянных покупателей. SafeOpt, которому доверяют более 1000 брендов электронной коммерции, легко интегрируется с существующими маркетинговыми стратегиями, обеспечивая существенный рост доходов и оптимизируя веб-трафик.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API — это инфраструктура отправки электронной почты, которая мгновенно доставляет большой объем электронных писем через SMTP или HTTP API. Помогает обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов благодаря доставке электронных писем без задержек, увеличивая доход за счет максимальной доставляемости. Поддержка всех форматов транзакционных или рекламных писем. Надежная и легко масштабируемая инфраструктура Обрабатывайте миллионы электронных писем за считанные минуты и доставляйте их за 2 секунды с доставляемостью 99,4 %. Готов поддержать любой объём писем. Создано для групп разработчиков и разработчиков. Простая и гибкая интеграция, поддержка всех популярных языков программирования, среднее время отклика <100 миллисекунд, соглашение об уровне обслуживания в течение 99,99 % времени безотказной работы. Круглосуточная техническая поддержка от опытных инженеров. Центры обработки данных по всему миру. Локальные развертывания и хранилища обеспечивают меньшие задержки и более высокий уровень безопасности. Сохраняйте полное соответствие региональным нормам. Поддержка доставки. Специальная группа экспертов по доставке помогает с адаптацией, прогревом пользовательского домена и максимизацией производительности. Отчеты и аналитика Быстро диагностируйте и устраняйте проблемы с отправкой с помощью отчетов журналов и веб-перехватчиков. Отслеживайте эффективность электронной почты и получайте ценную информацию с помощью полной аналитики электронной почты. Проверка электронной почты. Используйте API или веб-приложение для выявления контактов с высоким уровнем риска, удаления недействительных адресов электронной почты и поддержания чистоты списков рассылки. Защитите репутацию отправителя с помощью качественной базы данных и увеличьте доставляемость.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot — поставщик технологий и услуг цифрового маркетинга, специализирующийся на финансовых услугах. StoneShot помогает занятым командам маркетинга финансовых услуг повысить вовлеченность и качество обслуживания клиентов, одновременно сводя к минимуму операционную неэффективность. Их технологии охватывают автоматизацию маркетинга, маркетинг по электронной почте, продвижение мероприятий, автоматизацию контента и распространение документов фонда. StoneShot работает с розничными, институциональными и частными банками, от быстрорастущих бутиков до ведущих мировых брендов. Компания StoneShot, основанная в Лондоне в 2001 году, имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре и клиентов в более чем 25 странах.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso — это бесплатный поставщик услуг электронной почты, предназначенный исключительно для медиа-компаний, помогающий им монетизировать свои почтовые активы с помощью собственной рекламы и автоматизации информационных бюллетеней по электронной почте.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позволяет отправителям большого объема консолидировать всю свою электронную почту. деятельность на единой платформе. Встроенное управление брендом позволяет оптимизировать рабочие процессы для агентств, больших команд, предприятий с несколькими продуктами и производителей с несколькими проектами. Приглашайте неограниченное количество пользователей или клиентов с соответствующим уровнем разрешений и меняйте доступ в любое время. Опция White Label доступна в планах агентства и предприятия. Отказы, отписки и жалобы обрабатываются автоматически. Возможность самообслуживания для экспорта или удаления списков в любое время без обращения в службу поддержки. Гибкие возможности управления шаблонами электронной почты: создавайте красивые шаблоны, оптимизированные для мобильных устройств, с помощью нашего редактора перетаскивания или используйте наш классический редактор для управления существующими фирменными шаблонами и редактирования их в виде форматированного текста или кода. Размещайте неограниченное количество изображений для использования в ваших шаблонах. Делитесь выбранными шаблонами между брендами. Все учетные записи начинаются с бесплатного уровня, CC не требуется.
OpenMoves
openmoves.com
Платформа OpenMoves OM3 — это платформа электронного маркетинга уровня предприятия, которая чрезвычайно проста в использовании и поставляется с нашими услугами I-do™ и We-do™, поэтому вы можете выбрать, как вы хотите работать с нами (самообслуживание или полный сервис). . Воспользуйтесь простейшей функцией перетаскивания для создания адаптивных шаблонов электронной почты для мобильных устройств, автоматических капельных кампаний, оценки потенциальных клиентов, сегментации пользователей на основе поведения и многого другого. Расширенные функции включают отказ от корзины и просмотра, интеграцию PipeDrive, Salesforce и MS Dynamics, а также Magento, Shopify и многие другие. Узнайте больше на: www.openmoves.com/om3-signup.
Rejoiner
rejoiner.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга в сфере электронной коммерции, созданное экспертами, на которых вы можете рассчитывать круглосуточно и без выходных. Другие почтовые платформы заставляют вас заниматься своими делами, нанимать агентство или нанимать больше штатных сотрудников. Rejoiner поставляется с экспертами по электронной почте, которые встраиваются в вашу маркетинговую команду. Сократите накладные расходы, выполняйте быстрее и увеличивайте прибыль. Электронный маркетинг для электронной коммерции — это все, что мы делаем.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster — это платформа электронного маркетинга на базе AWS. Пользователи с учетной записью AWS могут подключить свою учетную запись AWS SES к MailBluster и воспользоваться невероятными функциями платформы, включая неограниченное хранилище подписчиков, сегментацию, полностью обновленный редактор Drag & Drop и редактор HTML, среди прочего, по одной из самых низких цен. цены, доступные на рынке прямо сейчас.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 от Constant Contact — это самая надежная в Австралии платформа для маркетинга по электронной почте и SMS. Создавайте кампании по электронной почте, которые будут красиво выглядеть на любом устройстве, с помощью нашего лучшего в своем классе дизайнера электронной почты и профессионально разработанных шаблонов. Отправляйте мощные рекламные или транзакционные электронные письма с помощью инструментов автоматизации и персонализации рабочих процессов. Повысьте свою вовлеченность с помощью SMS-маркетинга. Привлекайте новых клиентов с помощью веб-форм и повышайте рентабельность инвестиций с помощью отчетов в реальном времени. Кроме того, наша специализированная команда по работе с клиентами предоставит поддержку, когда она вам понадобится. А благодаря безопасности данных, которая лучше, чем у Fort Know, вы можете быть уверены, что ваши данные всегда в безопасности с нами. Цены начинаются от 9 долларов в месяц. Начните бесплатную пробную версию сегодня! Кредитная карта не требуется. Основанная в 2001 году со штаб-квартирой в Австралии, тысячи компаний по всему миру полагаются на Vision6 для развития своего бренда и увеличения бизнеса с помощью интуитивно понятного маркетинга по электронной почте и SMS.
UniSender
unisender.com
UniSender — это многоканальная маркетинговая платформа для персонализированных кампаний по электронной почте и SMS. Он имеет готовые к использованию шаблоны электронной почты, экономящие время инструменты автоматизации маркетинга и информативную агрегированную статистику. Интеграция в пять кликов с популярными платформами позволяет быстро и легко начать маркетинговую деятельность. UniSender помогает компаниям различного размера расти с 2008 года.
Acymailing
acymailing.com
Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматривалась как СПАМ - Управляйте своим списком - Дизайн CRM: - Редактор перетаскивания - Динамический вставка контента (информация о получателе, события...) Управление вашей кампанией: - Отправляйте неограниченное количество электронных писем - Отслеживайте эффективность своей новостной рассылки - Статистика (рейтинг кликов, конверсия потенциальных клиентов, процент открытий...) - Посмотрите, сколько у вас денег благодаря контенту, который вы отправили в своих информационных бюллетенях
Critical Impact
criticalimpact.com
Применяя инновационную технологию электронного маркетинга Critical Impact, маркетологи могут легко предоставлять динамические информационные бюллетени, целевые маркетинговые сообщения, опросы и текстовые сообщения (SMS), которые оказывают большое влияние и приносят еще большие результаты.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — это гибридная платформа электронного маркетинга для команд цифрового маркетинга. Он интегрируется с несколькими поставщиками услуг ретрансляции API доставки электронной почты и позволяет доставлять кампании электронной почты по списку электронных писем с подпиской. Вы можете разделить тестовые доставки электронной почты между ретрансляционными серверами, выполнять очистку списка адресов электронной почты, прогрев электронной почты и проверку отчетов, отслеживать клики по электронной почте и открывать каждую кампанию электронной почты. Он также имеет интеллектуальный автоответчик и сегментацию списка адресов электронной почты. С помощью EasySendy вы можете запускать различные кампании для взаимодействия со своими подписчиками и клиентами с помощью автоответчиков и автоматических капельных рассылок по электронной почте. Вы также можете управлять своими подписчиками в мессенджере Facebook и привлекать их к участию. Вы можете добавить веб-поп-формы для сбора подписчиков электронной почты с вашего веб-сайта, создания пользовательских страниц подписчиков, создания шаблонов электронной почты с помощью редактора перетаскивания, создания потока автоматизации капельной электронной почты, выполнения фильтрации сегментации подписчиков. Подключите свое приложение/сайт через API, Google Analytics, WordPress и Zapier. В сотрудничестве со своим брендом среднего бизнеса Aritic EasySendy также предлагает набор расширенных функций автоматизации маркетинга, API транзакционной доставки электронной почты и комплексную CRM для малого бизнеса, позволяющую эффективно управлять своими клиентами и командами с помощью приложения EasySendy. Итак, если вы производите цифровые или физические продукты, предоставляете услуги, создаете программное обеспечение и продаете/продаете в Интернете, EasySendy для вас.
VerticalResponse
verticalresponse.com
Вертикальный ответ®, компания класса Deluxe, помогает компаниям общаться со своими клиентами по электронной почте, в социальных сетях и т. д. Создавайте, управляйте и оптимизируйте маркетинговые кампании по электронной почте всего за несколько кликов, без необходимости опыта проектирования или программирования. Выбирайте из множества привлекательных шаблонов, адаптированных для мобильных устройств, или создавайте сообщения с нуля с помощью нашего простого редактора электронной почты. Экономьте время с помощью автоматических приветственных сообщений и других автоответчиков, которые обеспечат удобство вашим подписчикам электронной почты. Еще больше привлекайте свою аудиторию с помощью публикаций в социальных сетях, целевых страниц и опросов клиентов, которые вы можете создать и опубликовать за считанные минуты. Кроме того, Вертикальный ответ интегрируется с Salesforce и десятками других онлайн-платформ, что позволяет легко собирать данные о клиентах, которые попадают прямо в ваши списки контактов. Более 1 400 000 компаний всех размеров доверили платформе Вертикальный ответ свои потребности в маркетинге по электронной почте.
SMTPMaster
smtpmaster.com
SMTPmaster.com предоставляет сложную ретрансляцию SMTP в дополнение к очень гибкой платформе, позволяющей разработчикам легко интегрировать SMTP-решения в свои приложения или службы. Облачная инфраструктура SMTPMaster масштабируется до любого размера бизнеса, а ее запатентованная технология гарантирует, что электронные письма попадут в почтовый ящик. SMTPMaster.com — один из лучших SMTP-сервисов, специализирующихся на отправке транзакционных и рекламных электронных писем. Скорее всего, вам понадобится служба транзакционной и рекламной электронной почты, выделенная служба отправки электронной почты, которая обеспечит доставку ваших электронных писем независимо от того, сколько вам нужно отправить. Вам понравится работать с нами.
MadMail
madmail.allapps.io
Мастерский электронный маркетинг стал проще. Измените свои маркетинговые кампании по электронной почте с помощью MadMail от allapps.io. Беспрепятственно общайтесь со своей аудиторией, будь то покупатели, клиенты или потенциальные клиенты, и выводите взаимодействие на новый уровень. Создавайте привлекательные электронные письма, очаровывайте получателей и добивайтесь замечательных результатов. Особенности: 👉 Легкое создание кампаний: создавайте привлекательные электронные письма с помощью удобных шаблонов и возможностей настройки. 👉 Сегментация и таргетинг. Точно охватывайте нужную аудиторию благодаря расширенной сегментации. 👉 Автоматизация. Настройте автоматизированные рабочие процессы для привлечения потенциальных клиентов, привлечения пользователей и многого другого. 👉 Привлекательный контент: вставляйте изображения, видео и интерактивные элементы, чтобы привлечь внимание. 👉 Аналитика и аналитика. Получите ценную информацию с помощью подробных показателей эффективности электронной почты. 👉 Адаптивный дизайн: ваши электронные письма будут отлично выглядеть на любом устройстве, что повысит удобство использования. 👉 Персонализация. Создавайте персонализированные сообщения, чтобы каждый получатель чувствовал себя ценным. 👉 Управление списками: эффективно организуйте свои контакты и управляйте ими для достижения максимальной эффективности. 👉 A/B-тестирование: оптимизируйте свои кампании, тестируя различные элементы для повышения коэффициента конверсии. С MadMail вы не просто отправляете электронные письма — вы устанавливаете значимые связи. Улучшите свою маркетинговую стратегию и наблюдайте за процветанием своего бизнеса. Попробуйте MadMail сегодня и испытайте силу эффективного электронного маркетинга.
Markeaze
markeaze.com
Markeaze — универсальный маркетинговый инструмент для индустрии моды, комплексно решающий задачи маркетологов. Создавайте потрясающие дизайны электронных писем или анализируйте, какой контент лучше всего подходит вашим клиентам — выберите то, что вам нужно, и посмотрите, как мало времени вам понадобится для этого! 1) Сегментация электронной почты. Вы можете легко создавать статические и динамические сегменты на основе десятков различных атрибутов клиента. Создайте свои собственные атрибуты, чтобы понять предпочтения своей аудитории и настроить уникальность и релевантность вашего контента. 2) Простой визуальный конструктор электронных писем с перетаскиванием. Легко создавайте потрясающие электронные письма, редактируйте версию для мобильных устройств и настольных компьютеров одновременно, чтобы оптимизировать размеры электронных писем. Включите темный режим для тех, кто работает по ночам. А если вы эксперт в кодировании, сходите с ума в редакторе блоков
MDirector
mdirector.com
MDirector, платформа электронного маркетинга, в которой есть все. Трансформируйте свой бизнес и улучшите свою маркетинговую стратегию с помощью электронной почты и массовых SMS — и все это из одного места. Свяжитесь с нужной аудиторией и оптимизируйте свои результаты в режиме реального времени, чтобы увеличить продажи и достичь своих целей.
Nitronews
nitronews.com.br
Маркетинг по электронной почте — это использование электронной почты в качестве информационного инструмента или прямого маркетинга, соблюдение передовой практики и правил рынка, использование для этого соответствующих инструментов и измерение прибыли посредством отчетов об открытиях, кликах, отказах и т. д.
Tabular
tabular.email
С помощью Tabular легко создавать качественные электронные письма, которые будут идеально выглядеть на любом почтовом ящике и устройстве, не видя при этом ни единой строчки кода. Тысячи маркетологов уже полюбили его из-за интуитивно понятного дизайна и простоты использования. Многие первые реакции заключаются в том, что создается впечатление, что они используют Canva или Figma, но для дизайна электронной почты. **Чем это может вам помочь?** 1. Создавайте электронные письма для вашего приложения или маркетинговой кампании — интуитивно 2. Ускорьте процесс создания электронных писем — быстро создавайте или повторяйте дизайны 3. Создавайте совершенно новые возможности для мобильных читателей электронной почты — набирайтесь сил контроль над оперативностью 4. Сократите затраты и время — электронные письма, которые вы создаете с нуля, отлично выглядят в более чем 50 основных почтовых клиентах 5. Сотрудничайте со своей командой при создании электронных писем — создавайте повторно используемые командные блоки и структурируйте проекты в командных папках 6. Специальный дизайн электронной почты инструмент — используйте его вместе с любой платформой электронного маркетинга. Посетите наш веб-сайт и опробуйте случайное электронное письмо, чтобы получить представление об инструменте дизайна.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — это универсальная маркетинговая платформа для электронной почты и лояльности, предназначенная для стимулирования роста бизнеса и установления подлинных отношений с клиентами. Создавайте 100% персонализированные информационные бюллетени, создавайте программы лояльности, настраивайте автоматизированные потоки, отправляйте SMS и push-уведомления, расширяйте свой список контактов с помощью всплывающих окон, полагайтесь на RFM-анализ, собирайте отзывы и отзывы и используйте рекомендации, чтобы превратить взаимодействие с клиентами в значимые отношения. , повысить лояльность к бренду, а также пожизненную ценность клиентов.
Campaignfeed
brands.campaignfeed.com
Никогда больше не исчерпайте идеи для информационных бюллетеней. Campaignfeed — это библиотека информационных бюллетеней №1, в которой собраны лучшие практики от более чем 45 000 ведущих брендов. Отслеживайте конкурентов и получайте максимальную отдачу от маркетинговых усилий по электронной почте.
JetSend
jetsend.com
JetSend — это транзакционная система управления электронной почтой, призванная помочь предприятиям управлять, отправлять и отслеживать цифровые сообщения. С помощью JetSend разработчики могут интегрировать наш специальный API в ваши программные платформы и гарантировать доставку важных транзакционных сообщений вашим пользователям. Кроме того, JetSend может отслеживать аналитику доставки на персонализированной информационной панели, чтобы вы могли отслеживать эффективность важных транзакционных сообщений. Подходит для: JetSend ориентирован на технологические компании, которые хотят интегрировать надежную платформу транзакционного обмена сообщениями в свои приложения без необходимости создания собственной инфраструктуры. Обзор цен: Цены на JetSend начинаются с 8 долларов США в зависимости от использования в месяц. JetSend предлагает бесплатную пробную версию!
Mailkit
mailkit.com
Премиум-маркетинговая платформа, позволяющая по-настоящему раскрыть свой творческий потенциал. У вас есть гибкость, позволяющая создавать новые интересные способы автоматизации общения с использованием динамической персонализации, высокой доставляемости и оценки вовлеченности.
Octeth
www2.octeth.com
Octeth — это локальное программное обеспечение для электронного маркетинга и управления аудиторией корпоративного уровня. Его навсегда бесплатная версия для сообщества дает вам доступ ко всем функциям корпоративного уровня, позволяя вам бесплатно отправлять массовые электронные письма, соответствующие требованиям GDPR, до 10 000 подписчиков.
Smaily
smaily.com
Smaily — это инструмент электронного маркетинга и автоматизации, созданный, чтобы сделать электронный маркетинг доступным, простым и приятным для всех. Платформа предлагает своим пользователям отмеченный наградами редактор шаблонов перетаскивания, который помогает создавать привлекательные электронные письма. Пользователи могут настроить автоматизированные рабочие процессы, чтобы сделать маркетинг по электронной почте еще более эффективным и прибыльным. Smaily имеет различные интеграции, позволяющие пользователям синхронизировать данные клиентов на всех платформах.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — это CMS (система управления контентом) для уведомлений веб-сайтов, модальных окон и чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Это помогает маркетологам запускать кампании по повышению коэффициента конверсии веб-сайта, не требуя каких-либо технических знаний.
Sigful
sigful.com
Sigful — это корпоративное программное обеспечение для маркетинга и управления подписями электронной почты, обеспечивающее создание подписей электронной почты и баннеров для бизнеса с помощью специального генератора подписей.
Signitic
signitic.com
Управление всеми вашими подписями в электронной почте — это постоянная борьба за обновление ссылок, изображений и слоганов кампании, чтобы оставаться в курсе событий. До сегодняшнего дня, потому что теперь вы можете использовать Signitic. Signitic — это инструмент, который позволяет создавать и настраивать неограниченное количество подписей электронной почты для увеличения количества потенциальных клиентов и повышения качества кампаний.
Bulk Signature
bulksignature.com
Bulksignature - это решение по управлению подписью электронной почты для Google Workspace. Он автоматизирует процесс создания подписей электронной почты для всей вашей организации. Превратите свои электронные письма в мощный маркетинговый канал с Bulksignature! Вы можете загружать баннеры и запускать кампании по продвижению, используя подписи электронной почты. Благодаря более 4000+ доверенным компаниям по всему миру, Bulksignature делает легкое дополнение для ваших администраторов Google Workspace, ИТ-менеджеров и сотрудников.
ColdClicks
coldclicks.com
ColdClicks — это дополнительный инструмент, который изучает ваш бизнес и позволяет создавать идеально подходящие заставки для электронных писем. Используйте свои данные и наши микрокампании Blueprint, чтобы сосредоточить внимание на релевантности и создать свои вступительные слова. Подключитесь к своему любимому инструменту электронного маркетинга или информационно-пропагандистской деятельности и отправляйте письма.
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