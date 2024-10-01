Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для электронного маркетинга - Самые популярные приложения - Мозамбик
Программное обеспечение для электронного маркетинга служит важнейшим инструментом для предприятий, позволяющим создавать и контролировать свои списки адресов электронной почты, сегментируя их для целевых кампаний по электронной почте и одновременно отслеживая взаимодействие с подписчиками. Эти инструменты позволяют создавать индивидуальные электронные письма с использованием HTML и CSS или удобных редакторов WYSIWYG. Интеграция с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) расширяет возможности прогнозирования платформы. Маркетинг по электронной почте — типичная функция инструментов автоматизации маркетинга. В отличие от комплексных решений по автоматизации, охватывающих различные каналы, эти продукты ориентированы именно на email-маркетинг. Для подробного изучения возможностей электронного маркетинга в продуктах автоматизации маркетинга покупатели могут обратиться к странице категории «Автоматизация маркетинга».
Отправить новое приложение
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Су...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в про...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...
ConvertKit
convertkit.com
Получите инструменты и средства автоматизации электронного маркетинга, необходимые для развития вашего блога и бизнеса. Присоединяйтесь к более чем 100 000 создателей и попробуйте ConvertKit сегодня.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Systeme
systeme.io
В Systeme.io есть все инструменты, необходимые для развития вашего онлайн-бизнеса. Нажмите здесь, чтобы создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись!
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz — это многоканальная платформа холодного общения, которая помогает компаниям превращать своих потенциальных клиентов в покупателей. SendBuzz предоставляет настраиваемые последовательности потоков, с помощью которых владельцы бизнеса и маркетологи могут автоматизировать свой маркетинг и прод...
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окн...
AdRoll
adroll.com
С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, управляемого искусственным интеллектом, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше ...
SendFox
sendfox.com
Расширяйте свою аудиторию с помощью кампаний по электронной почте, автоматизации и целевых страниц, интегрирующих ваш контент.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написани...
Rasa.io
rasa.io
Наши информационные бюллетени привлекают ваших клиентов посредством специально подобранного контента и помогают строить отношения. Мы даем компаниям возможность регулярно приносить реальную пользу всем, кто находится в их списке адресов электронной почты. И не просто регулярно, а актуально. Благодар...
EcoSend
ecosend.io
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus — это инструмент электронного маркетинга, предлагающий богатый набор шаблонов электронного маркетинга, позволяющий пользователям создавать кампании, адаптированные к любому устройству, за считанные минуты. Пользователи имеют возможность создавать последовательности электронных писем, им...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — это гибридная платформа электронного маркетинга для команд цифрового маркетинга. Он интегрируется с несколькими поставщиками услуг ретрансляции API доставки электронной почты и позволяет доставлять кампании электронной почты по списку электронных писем с подпиской. Вы можете разделит...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с ...
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — это платформа для написания электронных писем на базе искусственного интеллекта, разработанная специально для маркетологов. Ориентируясь на экономию времени и усилий пользователя, он оказывает помощь в создании эффективного контента для широкого спектра маркетинговых кампаний по электро...
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
Transpond
transpond.io
Управляйте подписчиками, создавайте красивые шаблоны, создавайте автоматические электронные письма, а также отправляйте и отслеживайте кампании. Добро пожаловать в Transpond — современную маркетинговую платформу. Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающи...
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают н...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это универсальная платформа CRM и электронного маркетинга, которая помогает B2B-организациям работать вместе, чтобы выигрывать больше сделок. Nutshell, достаточно простой для любого пользователя и достаточно сложный для любого бизнеса, создан для команд, которые устали манипулировать отде...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — это платформа электронного маркетинга с универсальным конструктором всплывающих окон. Это помогает брендам электронной коммерции привлекать постоянных клиентов. Приложение предоставляет продавцам инструменты, необходимые для продвижения специальных предложений, предотвращения брошен...
Levitate
levitate.ai
Компания Levitate, основанная в 2017 году создателем ShareFile Джесси Липсоном, помогает малому бизнесу сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: построении отношений. Levitate — это маркетинговый инструмент, позволяющий поддерживать связь, призванный помочь малому бизнесу строить и ...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — это коммуникационное программное обеспечение для предприятий и разработчиков. Мы предлагаем SMS, MMS, голосовую связь, онлайн-почту, электронную почту и факс — чтобы помочь вам общаться с важными людьми. ClickSend создан нашей талантливой командой из более чем 100 человек, которые рабо...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации хол...
Sendy
sendy.co
Sendy — это самостоятельное приложение для рассылки новостей по электронной почте, которое позволяет отправлять отслеживаемые электронные письма через Amazon Simple Email Service (SES). Это позволяет вам отправлять аутентифицированные массовые электронные письма по безумно низкой цене, не жертвуя пр...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними....
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутрен...
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
INBOX
useinbox.com
Создайте свою собственную маркетинговую стратегию. Отправляйте за считанные секунды. Отправляйте и анализируйте маркетинговые кампании по электронной почте. Начните свой бесплатный план с неограниченным кредитом. Бесплатно на всю жизнь! Зарегистрируйтесь бесплатно Посмотреть цены INBOX — это инструм...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут о...
Big Mailer
bigmailer.io
Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позво...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и ком...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email — канадско-польская компания, основанная в 2010 году. После многих лет предоставления клиентам услуг электронной почты Elastic Email сегодня представляет собой потрясающую платформу электронного маркетинга, построенную на самом экономичном API электронной почты. Благодаря SMTP Relay, н...
Cakemail
cakemail.com
Все инструменты, необходимые для доставки писем, которые нужны людям. Привлекайте свою аудиторию и развивайте свой бизнес с помощью инструментов и постоянной поддержки, необходимых для отправки маркетинговых и транзакционных электронных писем.
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе техно...
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые прин...
Campaigner
campaigner.com
Расширенные функции электронного маркетинга за небольшую часть стоимости. Все базовые и расширенные функции электронного маркетинга, необходимые для развития вашего бизнеса, без дополнительных затрат на маркетинговые пакеты. Испытайте Campaigner уже сегодня!
Flexmail
flexmail.be
Flexmail упростил маркетинг по электронной почте: вы разрабатываете электронные письма и кампании с учетом ваших потребностей, достигаете важных для вас людей и извлекаете уроки из правильных результатов. Смотрите более широкую картину для каждого человека в вашем списке, объединяйте информацию с по...
SendX
sendx.io
SendX — это интуитивно понятное, доступное и многофункциональное программное обеспечение для электронного маркетинга для маркетологов и владельцев бизнеса. SendX гордится тем, что предоставляет маркетологам один из самых простых пользовательских интерфейсов в отрасли. SendX обеспечивает неограниченн...
MadMail
madmail.allapps.io
Мастерский электронный маркетинг стал проще. Измените свои маркетинговые кампании по электронной почте с помощью MadMail от allapps.io. Беспрепятственно общайтесь со своей аудиторией, будь то покупатели, клиенты или потенциальные клиенты, и выводите взаимодействие на новый уровень. Создавайте привле...
Infobip
infobip.com
Infobip Email API — это инфраструктура отправки электронной почты, которая мгновенно доставляет большой объем электронных писем через SMTP или HTTP API. Помогает обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов благодаря доставке электронных писем без задержек, увеличивая доход за счет максима...