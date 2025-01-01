Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для управления электронной почтой
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для управления электронной почтой - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления электронной почтой оптимизирует организацию входящих сообщений, автоматически классифицируя и расставляя приоритеты входящих писем. Эта технология повышает производительность частных лиц и предприятий за счет автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые функции часто включают в себя уменьшение отвлекающих факторов с помощью таких опций, как функция повтора для отсрочки несрочных писем и настраиваемые правила автоматического архивирования. Дополнительные возможности могут включать отслеживание электронной почты, создание шаблонов, автоматическую сортировку и простую отмену подписки на нежелательный контент. Это программное обеспечение особенно полезно для групп, работающих с клиентами и клиентами, поскольку позволяет им эффективно управлять общими разговорами и заявками, отслеживать важные показатели и ключевые показатели эффективности, а также автоматизировать рабочие процессы.

Отправить новое приложение


Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail - это платная служба электронной почты, предлагающая инструменты для работы с почтой, календарями и файлами с акцентом на безопасность и конфиденциальность.

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan Email — это приложение для управления электронной почтой, предназначенное для малого бизнеса, с функциями управления взаимодействием с клиентами и планирования отправки писем.

Unroll.Me

Unroll.Me

unroll.me

Unroll.Me помогает пользователям легко отписываться от нежелательных email-рассылок и упорядочивать свои электронные письма в одном дайджесте.

Clean Email

Clean Email

clean.email

Clean Email - приложение для управления электронной почтой, позволяющее удалять ненужные письма и автоматизировать организацию почтового ящика.

Shortwave

Shortwave

shortwave.com

Shortwave — это приложение для управления электронной почтой, интегрирующееся с Gmail для упрощения организации и совместной работы в командах.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.

Neo

Neo

neo.space

Neo — это платформа для создания бизнес-емейла и веб-сайтов, предлагающая инструменты для управления онлайн-присутствием малых предприятий.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox помогает организовать почту, фильтруя несущественные письма и предоставляя сводки, что экономит время и уменьшает беспорядок в почтовом ящике.

Paced Email

Paced Email

paced.email

Paced Email - инструмент для управления почтой, позволяющий использовать анонимные адреса и пакетную рассылку писем для повышения конфиденциальности.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.

Krystal

Krystal

krystal.io

Krystal — компания интернет-услуг с 2002 года, предлагающая устойчивые решения для бизнеса, включая хостинг и облачные сервисы.

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

zoho.com

Zoho SalesInbox упрощает управление электронной почтой, интегрируя его с CRM для оптимизации продаж и улучшения отслеживания взаимодействий с клиентами.

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver — платформа для управления электронной почтой и сотрудничества, которая помогает командам оптимизировать общение и улучшать поддержку клиентов.

Gmelius

Gmelius

gmelius.com

Gmelius — платформа для совместной работы, интегрированная в Gmail, которая упрощает управление электронной почтой и автоматизирует рабочие процессы внутри команд.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean — платформа для управления процессами в компаниях, позволяющая автоматизировать рабочие процессы без программирования и адаптировать их под индивидуальные потребности.

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker — платформа SaaS для генерации лидов и email-маркетинга, объединяющая инструменты поиска, обогащения данных и автоматизации кампаний.

Vodien

Vodien

vodien.com

Приложение Vodien предлагает услуги веб-хостинга и регистрации доменов в Сингапуре с акцентом на безопасность и скорость обработки.

OutReachBin

OutReachBin

outreachbin.com

OutReachBin — это приложение для отправки массовых email, повышения доставки и репутации отправителя, управления автоматизацией и персонализацией писем.

Rooftop

Rooftop

getrooftop.io

Rooftop — приложение для коллективного управления электронной почтой, позволяющее удобно упоминать коллег и организовывать общие почтовые ящики.

InMoat

InMoat

inmoat.com

Приложение InMoat позволяет настраивать предпочтения в электронной почте, фильтруя важные сообщения в отдельную папку для удобства просмотра.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.