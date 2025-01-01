Программное обеспечение для управления электронной почтой - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления электронной почтой оптимизирует организацию входящих сообщений, автоматически классифицируя и расставляя приоритеты входящих писем. Эта технология повышает производительность частных лиц и предприятий за счет автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые функции часто включают в себя уменьшение отвлекающих факторов с помощью таких опций, как функция повтора для отсрочки несрочных писем и настраиваемые правила автоматического архивирования. Дополнительные возможности могут включать отслеживание электронной почты, создание шаблонов, автоматическую сортировку и простую отмену подписки на нежелательный контент. Это программное обеспечение особенно полезно для групп, работающих с клиентами и клиентами, поскольку позволяет им эффективно управлять общими разговорами и заявками, отслеживать важные показатели и ключевые показатели эффективности, а также автоматизировать рабочие процессы.
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Fastmail
fastmail.com
Fastmail - это платная служба электронной почты, предлагающая инструменты для работы с почтой, календарями и файлами с акцентом на безопасность и конфиденциальность.
Titan Email
titan.email
Titan Email — это приложение для управления электронной почтой, предназначенное для малого бизнеса, с функциями управления взаимодействием с клиентами и планирования отправки писем.
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me помогает пользователям легко отписываться от нежелательных email-рассылок и упорядочивать свои электронные письма в одном дайджесте.
Clean Email
clean.email
Clean Email - приложение для управления электронной почтой, позволяющее удалять ненужные письма и автоматизировать организацию почтового ящика.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave — это приложение для управления электронной почтой, интегрирующееся с Gmail для упрощения организации и совместной работы в командах.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
Neo
neo.space
Neo — это платформа для создания бизнес-емейла и веб-сайтов, предлагающая инструменты для управления онлайн-присутствием малых предприятий.
Paced Email
paced.email
Paced Email - инструмент для управления почтой, позволяющий использовать анонимные адреса и пакетную рассылку писем для повышения конфиденциальности.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox помогает организовать почту, фильтруя несущественные письма и предоставляя сводки, что экономит время и уменьшает беспорядок в почтовом ящике.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Trengo
trengo.com
Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.
Krystal
krystal.io
Krystal — компания интернет-услуг с 2002 года, предлагающая устойчивые решения для бизнеса, включая хостинг и облачные сервисы.
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox упрощает управление электронной почтой, интегрируя его с CRM для оптимизации продаж и улучшения отслеживания взаимодействий с клиентами.
Hiver
hiverhq.com
Hiver — платформа для управления электронной почтой и сотрудничества, которая помогает командам оптимизировать общение и улучшать поддержку клиентов.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius — платформа для совместной работы, интегрированная в Gmail, которая упрощает управление электронной почтой и автоматизирует рабочие процессы внутри команд.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — платформа для управления процессами в компаниях, позволяющая автоматизировать рабочие процессы без программирования и адаптировать их под индивидуальные потребности.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker — платформа SaaS для генерации лидов и email-маркетинга, объединяющая инструменты поиска, обогащения данных и автоматизации кампаний.
Vodien
vodien.com
Приложение Vodien предлагает услуги веб-хостинга и регистрации доменов в Сингапуре с акцентом на безопасность и скорость обработки.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin — это приложение для отправки массовых email, повышения доставки и репутации отправителя, управления автоматизацией и персонализацией писем.
Rooftop
getrooftop.io
Rooftop — приложение для коллективного управления электронной почтой, позволяющее удобно упоминать коллег и организовывать общие почтовые ящики.
InMoat
inmoat.com
Приложение InMoat позволяет настраивать предпочтения в электронной почте, фильтруя важные сообщения в отдельную папку для удобства просмотра.
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