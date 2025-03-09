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Программное обеспечение для управления электронной почтой оптимизирует организацию входящих сообщений, автоматически классифицируя и расставляя приоритеты входящих писем. Эта технология повышает производительность частных лиц и предприятий за счет автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые функции часто включают в себя уменьшение отвлекающих факторов с помощью таких опций, как функция повтора для отсрочки несрочных писем и настраиваемые правила автоматического архивирования. Дополнительные возможности могут включать отслеживание электронной почты, создание шаблонов, автоматическую сортировку и простую отмену подписки на нежелательный контент. Это программное обеспечение особенно полезно для групп, работающих с клиентами и клиентами, поскольку позволяет им эффективно управлять общими разговорами и заявками, отслеживать важные показатели и ключевые показатели эффективности, а также автоматизировать рабочие процессы.
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Tonkean
tonkean.com
Tonkean — платформа для управления процессами в компаниях, позволяющая автоматизировать рабочие процессы без программирования и адаптировать их под индивидуальные потребности.
InMoat
inmoat.com
InMoat расширяет возможности вашего почтового ящика, предоставляя вам контроль над настройками электронной почты. С InMoat вы можете сохранять целенаправленный почтовый ящик, выбирая типы электронных писем, которые важны для вас. Другие неважные и несрочные электронные письма будут отфильтрованы в вашей папке @InMoat для последующего просмотра. Независимо от того, хотите ли вы расставить приоритеты для членов вашей команды, приглашений в календаре или обновлений для совместной работы над проектом, InMoat дает вам все под контролем. Штаб-квартира InMoat находится в Остине, штат Техас. Разработка ведется удаленной командой в США и Канаде.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin позволяет отправлять неограниченное количество массовых электронных писем, которые попадают в почтовый ящик! Получите больше открытий, больше потенциальных клиентов и больше продаж. Повысьте репутацию отправителя и доставляемость. Автоматизация и последовательность. Никогда не пропустите продолжение. Персонализация электронной почты. Поднимите репутацию отправителя.
Hiver
hiverhq.com
Hiver — платформа для управления электронной почтой и сотрудничества, которая помогает командам оптимизировать общение и улучшать поддержку клиентов.
Neo
neo.space
Neo — это платформа для создания бизнес-емейла и веб-сайтов, предлагающая инструменты для управления онлайн-присутствием малых предприятий.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам. С Leadspicker вам больше не придется совмещать несколько инструментов для поиска потенциальных клиентов и проведения кампаний по электронной почте. Эта платформа предлагает вам все под одной цифровой крышей. Ключевые особенности: Возможность рассылки по электронной почте: легко отправляйте целевые кампании своим потенциальным клиентам. Благодаря функциям подогрева электронной почты и ротации вы можете обеспечить максимальную эффективность вашего охвата. Интеллектуальное сопоставление адресов электронной почты: больше никаких догадок! Отправляйте электронные письма с помощью клиента, соответствующего поставщику электронной почты вашего потенциального клиента. Независимо от того, использует ли ваш потенциальный клиент Outlook или Gmail, Leadspicker подбирает и использует соответствующий клиент для достижения оптимальных показателей доставки. Инструмент поиска: легко выявляйте потенциальных потенциальных клиентов, которые соответствуют требованиям вашего бизнеса. Погрузитесь в богатый пул потенциальных клиентов и оптимизируйте процесс таргетинга. Водопадный поиск электронной почты: Leadspicker совершает революцию в поиске электронной почты, используя уникальный водопадный подход. Благодаря синергии с более чем 5 сторонними решениями он обеспечивает более высокий уровень успеха и качество получения действительных адресов электронной почты. Специальные предложения: Данные как услуга. Поиск качественных потенциальных клиентов может оказаться непростой задачей. Благодаря функции «Данные как услуга» Leadspicker получите доступ к лидам высшего уровня прямо на платформе, готовых к работе. Кампания по продажам как услуга: от поиска данных до работы с электронной почтой — пусть Leadspicker возьмет на себя всю тяжелую работу. Как клиент, вы в первую очередь фокусируетесь на потенциальных клиентах, которые проявляют искренний интерес к встречам, обеспечивая более высокие коэффициенты конверсии.
Vodien
vodien.com
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Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox упрощает управление электронной почтой, интегрируя его с CRM для оптимизации продаж и улучшения отслеживания взаимодействий с клиентами.
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me помогает пользователям легко отписываться от нежелательных email-рассылок и упорядочивать свои электронные письма в одном дайджесте.
Trengo
trengo.com
Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - это платная служба электронной почты, предлагающая инструменты для работы с почтой, календарями и файлами с акцентом на безопасность и конфиденциальность.
Titan Email
titan.email
Titan Email — это приложение для управления электронной почтой, предназначенное для малого бизнеса, с функциями управления взаимодействием с клиентами и планирования отправки писем.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave — это приложение для управления электронной почтой, интегрирующееся с Gmail для упрощения организации и совместной работы в командах.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox помогает организовать почту, фильтруя несущественные письма и предоставляя сводки, что экономит время и уменьшает беспорядок в почтовом ящике.
Rooftop
getrooftop.io
В Rooftop мы заново изобретаем способ отправки команд по электронной почте. 📧 Обеспечиваем совместную работу с электронной почтой, эффективно упоминая коллег, или создаем интеллектуальные рабочие процессы для организации общего почтового ящика. Легко управляйте групповыми электронными письмами, такими как @contact, @info или @yourbrand.
Paced Email
paced.email
Paced Email - инструмент для управления почтой, позволяющий использовать анонимные адреса и пакетную рассылку писем для повышения конфиденциальности.
Krystal
krystal.uk
Krystal — компания интернет-услуг с 2002 года, предлагающая устойчивые решения для бизнеса, включая хостинг и облачные сервисы.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius — платформа для совместной работы, интегрированная в Gmail, которая упрощает управление электронной почтой и автоматизирует рабочие процессы внутри команд.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Clean Email
clean.email
Clean Email - приложение для управления электронной почтой, позволяющее удалять ненужные письма и автоматизировать организацию почтового ящика.
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