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Программное обеспечение для управления электронной почтой оптимизирует организацию входящих сообщений, автоматически классифицируя и расставляя приоритеты входящих писем. Эта технология повышает производительность частных лиц и предприятий за счет автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые функции часто включают в себя уменьшение отвлекающих факторов с помощью таких опций, как функция повтора для отсрочки несрочных писем и настраиваемые правила автоматического архивирования. Дополнительные возможности могут включать отслеживание электронной почты, создание шаблонов, автоматическую сортировку и простую отмену подписки на нежелательный контент. Это программное обеспечение особенно полезно для групп, работающих с клиентами и клиентами, поскольку позволяет им эффективно управлять общими разговорами и заявками, отслеживать важные показатели и ключевые показатели эффективности, а также автоматизировать рабочие процессы.
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Clean Email
clean.email
Clean Email - приложение для управления электронной почтой, позволяющее удалять ненужные письма и автоматизировать организацию почтового ящика.
Titan Email
titan.email
Titan Email — это приложение для управления электронной почтой, предназначенное для малого бизнеса, с функциями управления взаимодействием с клиентами и планирования отправки писем.
Krystal
krystal.uk
Krystal — это интернет-компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на передовых инструментах и услугах для бизнеса по всему миру. Мы поступаем по-другому, предлагая решения премиум-класса, которые устойчивы и не жертвуют производительностью. Сегодня мы являемся крупнейшей независимой веб-хостинговой компанией Великобритании и единственным в мире поставщиком услуг веб-хостинга и общедоступных облаков B Corp. Будь то наш отмеченный наградами веб-хостинг, индивидуальные облачные услуги, решения VoIP или превосходная поддержка клиентов в Великобритании, мы никогда не идем на компромисс в отношении наших продуктов, услуг или подхода, ориентированного на планету. Мы работаем на 100% возобновляемой электроэнергии, и после реинвестирования прибыли в улучшение наших услуг мы направляем все излишки денег на экологические инициативы. Мы компенсируем выбросы углекислого газа всей нашей рабочей силой и сажаем миллионы деревьев, улавливающих углекислый газ и восстанавливающих среду обитания. Независимо от размера вашего бизнеса или его амбиций, у Krystal есть устойчивое решение, которое обеспечит устойчивость вашего бизнеса к будущему и обеспечит ваш рост.
InMoat
inmoat.com
InMoat расширяет возможности вашего почтового ящика, предоставляя вам контроль над настройками электронной почты. С InMoat вы можете сохранять целенаправленный почтовый ящик, выбирая типы электронных писем, которые важны для вас. Другие неважные и несрочные электронные письма будут отфильтрованы в вашей папке @InMoat для последующего просмотра. Независимо от того, хотите ли вы расставить приоритеты для членов вашей команды, приглашений в календаре или обновлений для совместной работы над проектом, InMoat дает вам все под контролем. Штаб-квартира InMoat находится в Остине, штат Техас. Разработка ведется удаленной командой в США и Канаде.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail - это платная служба электронной почты, предлагающая инструменты для работы с почтой, календарями и файлами с акцентом на безопасность и конфиденциальность.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin позволяет отправлять неограниченное количество массовых электронных писем, которые попадают в почтовый ящик! Получите больше открытий, больше потенциальных клиентов и больше продаж. Повысьте репутацию отправителя и доставляемость. Автоматизация и последовательность. Никогда не пропустите продолжение. Персонализация электронной почты. Поднимите репутацию отправителя.
Hiver
hiverhq.com
Hiver - это мощная платформа связи и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, значительно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной коммуникацией, обеспечивать самообслуживание, автоматизировать работу Grunt, интегрироваться со своими любимыми приложениями, обеспечить соответствие SLA и получить представление о производительности в режиме реального времени для достижения лучших бизнес-результатов. Не покидая Gmail, никогда. Простота использования Hiver, нулевая кривая обучения, безопасность и соблюдение мирового класса, а также поддержка 24x7, которые делают его доверенным программным обеспечением для 2000+ компаний по всему миру. Flexport, Pluralsight, Гарвардский университет, Appsflyer, Oxford Business Group и Upwork, среди прочих, работают от Hiver.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам. С Leadspicker вам больше не придется совмещать несколько инструментов для поиска потенциальных клиентов и проведения кампаний по электронной почте. Эта платформа предлагает вам все под одной цифровой крышей. Ключевые особенности: Возможность рассылки по электронной почте: легко отправляйте целевые кампании своим потенциальным клиентам. Благодаря функциям подогрева электронной почты и ротации вы можете обеспечить максимальную эффективность вашего охвата. Интеллектуальное сопоставление адресов электронной почты: больше никаких догадок! Отправляйте электронные письма с помощью клиента, соответствующего поставщику электронной почты вашего потенциального клиента. Независимо от того, использует ли ваш потенциальный клиент Outlook или Gmail, Leadspicker подбирает и использует соответствующий клиент для достижения оптимальных показателей доставки. Инструмент поиска: легко выявляйте потенциальных потенциальных клиентов, которые соответствуют требованиям вашего бизнеса. Погрузитесь в богатый пул потенциальных клиентов и оптимизируйте процесс таргетинга. Водопадный поиск электронной почты: Leadspicker совершает революцию в поиске электронной почты, используя уникальный водопадный подход. Благодаря синергии с более чем 5 сторонними решениями он обеспечивает более высокий уровень успеха и качество получения действительных адресов электронной почты. Специальные предложения: Данные как услуга. Поиск качественных потенциальных клиентов может оказаться непростой задачей. Благодаря функции «Данные как услуга» Leadspicker получите доступ к лидам высшего уровня прямо на платформе, готовых к работе. Кампания по продажам как услуга: от поиска данных до работы с электронной почтой — пусть Leadspicker возьмет на себя всю тяжелую работу. Как клиент, вы в первую очередь фокусируетесь на потенциальных клиентах, которые проявляют искренний интерес к встречам, обеспечивая более высокие коэффициенты конверсии.
Vodien
vodien.com
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Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — это плагин для электронной почты, который улучшает функциональность почтовых клиентов, предлагая инструменты для отслеживания, планирования и управления контактами.
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматически расставляет приоритеты и систематизирует электронные письма в соответствии с наиболее важными предложениями. Это позволяет вам выполнять все действия CRM прямо из вашего почтового ящика.
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me помогает пользователям легко отписываться от нежелательных email-рассылок и упорядочивать свои электронные письма в одном дайджесте.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — это первая в своем роде платформа для оркестрации процессов и опыта, которая помогает командам внутренних служб предприятия, таким как закупочные и юридические службы, создавать процессы, которым люди действительно следуют. Tonkean легко сочетается с существующими политиками и системами, позволяя внутренним командам делать больше с тем, что у них уже есть. С помощью Tonkean вы можете создавать процессы, персонализированные для каждого отправителя запроса, и использовать ИИ для автоматизации приема, сортировки и разрешения каждого запроса. Благодаря библиотеке предварительно настроенных шаблонов процессов и редактору рабочих процессов, не требующему написания кода, Tonkean является предпочтительной платформой автоматизации для таких инновационных компаний, как Google, Netflix, Instacart и Workday. А благодаря полному контролю управления вы можете гарантировать соблюдение требований при максимальном внедрении — и все это без какого-либо управления изменениями и кода. Основанная в 2015 году компания Tonkean имеет штаб-квартиру в Пало-Альто, а отдел исследований и разработок — в Тель-Авиве.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave — это приложение для управления электронной почтой, интегрирующееся с Gmail для упрощения организации и совместной работы в командах.
SaneBox
sanebox.com
Очистите свой почтовый ящик сегодня (и держите его навсегда) с помощью Sanebox Sanebox похож на супер-смарт-помощник, который был с вами годами и знает, что для вас важно. Он перемещает неважные электронные письма из почтового ящика в новую папку и суммирует их в дайджесте, где вы можете быстро их обработать. Средний клиент Sanebox экономит 12+ часов в месяц. Sanebox похож на супер -смарт -помощник, который был с вами годами и знает, что для вас важно - сэкономить среднего пользователя более 12 часов в месяц.
Rooftop
getrooftop.io
В Rooftop мы заново изобретаем способ отправки команд по электронной почте. 📧 Обеспечиваем совместную работу с электронной почтой, эффективно упоминая коллег, или создаем интеллектуальные рабочие процессы для организации общего почтового ящика. Легко управляйте групповыми электронными письмами, такими как @contact, @info или @yourbrand.
Paced Email
paced.email
Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные или анонимные адреса электронной почты Paced, чтобы изолировать себя от сообщений до тех пор, пока они вам не понадобятся. Пакетируйте по дням, неделям или месяцам в удобные дайджесты. Также может быть использован в качестве суперэффективного поставщика услуг записи электронной почты одним щелчком мыши. Создавайте одноразовые адреса электронной почты в своем браузере с помощью нашего дополнения, совместимого с Safari, Chrome и Firefox.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius - это первая платформа для совместной работы, которая объединяет изначально в Google Workspace (ранее G Suite) и соединяет ее с другими приложениями, используемыми вашей компанией, такими как Slack или Trello. Gmelius позволяет командам сотрудничать, работая над инструментами, которые они уже знают и любят. Нет необходимости переносить данные в другое стороннее решение или научиться использовать другое приложение. Gmelius делает отличную командную работу, которая происходит прямо из почтового ящика Gmail. Начиная с мощных общих внутренних ящиков, общих лейблов Gmail, визуальных канбанских плат и интеллектуальных автоматизаций рабочих процессов прямо внутри Gmail, Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными приложениями пользователя. Пользователь может подключить свои любимые инструменты вместе с уникальными двусторонними интеграциями (включая Slack и Trello), публичным API или через Zapier. * Упростить управление электронной почтой * Повышение прозрачности и подотчетности * Автоматизировать и оптимизировать распределение рабочей нагрузки * Опросение рабочих процессов и автоматизируйте любую хриплую работу Gmelius предлагает ведущее общее решение для ящиков на рынке, и вот почему: 1. Gmelius плавно интегрируется с существующими инструментами. Гмелиус живет прямо в почтовом ящике Gmail, позволяя им работать в экосистеме, с которой им удобно. Это экономит время и деньги на миграцию, администрацию и обучение. 2. Gmelius масштабируется с потребностями. Его уникальная архитектура поддерживает как небольшие, так и крупные организации на ежедневной основе. Его крупнейшие клиенты насчитывают более 8000 активных общих внутренних ящиков и десятков тысяч пользователей. 3. Gmelius обеспечивает строгую конфиденциальность по модели дизайна. Его штаб -квартира находится в Швейцарии, Европе, и конфиденциальность всегда была активно интегрирована в платформу. В отличие от других сервисов, Gmelius никогда не хранит содержание электронных писем пользователя.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
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