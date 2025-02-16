Программное обеспечение для управления электронной почтой - Самые популярные приложения - Синт-Мартен

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Программное обеспечение для управления электронной почтой оптимизирует организацию входящих сообщений, автоматически классифицируя и расставляя приоритеты входящих писем. Эта технология повышает производительность частных лиц и предприятий за счет автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые функции часто включают в себя уменьшение отвлекающих факторов с помощью таких опций, как функция повтора для отсрочки несрочных писем и настраиваемые правила автоматического архивирования. Дополнительные возможности могут включать отслеживание электронной почты, создание шаблонов, автоматическую сортировку и простую отмену подписки на нежелательный контент. Это программное обеспечение особенно полезно для групп, работающих с клиентами и клиентами, поскольку позволяет им эффективно управлять общими разговорами и заявками, отслеживать важные показатели и ключевые показатели эффективности, а также автоматизировать рабочие процессы.
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Tonkean
tonkean.com
Tonkean — это первая в своем роде платформа для оркестрации процессов и опыта, которая помогает командам внутренних служб предприятия, таким как закупочные и юридические службы, создавать процессы, которым люди действительно следуют. Tonkean легко сочетается с существующими политиками и системами, позволяя внутренним командам делать больше с тем, что у них уже есть. С помощью Tonkean вы можете создавать процессы, персонализированные для каждого отправителя запроса, и использовать ИИ для автоматизации приема, сортировки и разрешения каждого запроса. Благодаря библиотеке предварительно настроенных шаблонов процессов и редактору рабочих процессов, не требующему написания кода, Tonkean является предпочтительной платформой автоматизации для таких инновационных компаний, как Google, Netflix, Instacart и Workday. А благодаря полному контролю управления вы можете гарантировать соблюдение требований при максимальном внедрении — и все это без какого-либо управления изменениями и кода. Основанная в 2015 году компания Tonkean имеет штаб-квартиру в Пало-Альто, а отдел исследований и разработок — в Тель-Авиве.
InMoat
inmoat.com
InMoat расширяет возможности вашего почтового ящика, предоставляя вам контроль над настройками электронной почты. С InMoat вы можете сохранять целенаправленный почтовый ящик, выбирая типы электронных писем, которые важны для вас. Другие неважные и несрочные электронные письма будут отфильтрованы в вашей папке @InMoat для последующего просмотра. Независимо от того, хотите ли вы расставить приоритеты для членов вашей команды, приглашений в календаре или обновлений для совместной работы над проектом, InMoat дает вам все под контролем. Штаб-квартира InMoat находится в Остине, штат Техас. Разработка ведется удаленной командой в США и Канаде.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin позволяет отправлять неограниченное количество массовых электронных писем, которые попадают в почтовый ящик! Получите больше открытий, больше потенциальных клиентов и больше продаж. Повысьте репутацию отправителя и доставляемость. Автоматизация и последовательность. Никогда не пропустите продолжение. Персонализация электронной почты. Поднимите репутацию отправителя.
Hiver
hiverhq.com
Hiver – это мощная платформа для общения и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, эффективно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной связью, обеспечивать самообслуживание, автоматизировать тяжелую работу, интегрироваться со своими любимыми приложениями, обеспечивать соблюдение соглашений об уровне обслуживания и получать информацию о производительности в режиме реального времени для достижения лучших бизнес-результатов. Никогда не покидая Gmail. Простота использования Hiver, отсутствие необходимости обучения, безопасность и соответствие требованиям мирового класса, а также круглосуточная поддержка высочайшего уровня делают его программным обеспечением, которому доверяют более 2000 компаний по всему миру. Flexport, Pluralsight, Гарвардский университет, Appsflyer, Oxford Business Group и Upwork, среди прочих, работают на Hiver.
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной почты (ваше имя@ваша компания.co.site), соответствующий названию вашего бренда, и мощные функции, помогающие развивать ваш бренд. Деловой адрес электронной почты повышает авторитет и внушает доверие вашим клиентам и покупателям вашего бренда, поскольку он основан на вашем доменном имени. И лучшая часть? Мы поможем вам подобрать подходящее доменное имя, если у вас его еще нет! Вы также получаете веб-сайт, который укрепит цифровое присутствие вашего бренда, и он не требует настройки или кодирования. Neo оснащен множеством инструментов, а также богатой веб-почтой, включая интегрированные приложения «Календарь» и «Контакты», маркетинг по электронной почте, планирование встреч и помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать и отвечать на любые электронные письма, получать уведомления о прочтении и множество других функций производительности и безопасности. функции. Идеально подходит для: малого бизнеса, предпринимателей и стартапов, которым нужен комплексный пакет электронной почты для эффективного взаимодействия с клиентами и коллегами по команде.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам. С Leadspicker вам больше не придется совмещать несколько инструментов для поиска потенциальных клиентов и проведения кампаний по электронной почте. Эта платформа предлагает вам все под одной цифровой крышей. Ключевые особенности: Возможность рассылки по электронной почте: легко отправляйте целевые кампании своим потенциальным клиентам. Благодаря функциям подогрева электронной почты и ротации вы можете обеспечить максимальную эффективность вашего охвата. Интеллектуальное сопоставление адресов электронной почты: больше никаких догадок! Отправляйте электронные письма с помощью клиента, соответствующего поставщику электронной почты вашего потенциального клиента. Независимо от того, использует ли ваш потенциальный клиент Outlook или Gmail, Leadspicker подбирает и использует соответствующий клиент для достижения оптимальных показателей доставки. Инструмент поиска: легко выявляйте потенциальных потенциальных клиентов, которые соответствуют требованиям вашего бизнеса. Погрузитесь в богатый пул потенциальных клиентов и оптимизируйте процесс таргетинга. Водопадный поиск электронной почты: Leadspicker совершает революцию в поиске электронной почты, используя уникальный водопадный подход. Благодаря синергии с более чем 5 сторонними решениями он обеспечивает более высокий уровень успеха и качество получения действительных адресов электронной почты. Специальные предложения: Данные как услуга. Поиск качественных потенциальных клиентов может оказаться непростой задачей. Благодаря функции «Данные как услуга» Leadspicker получите доступ к лидам высшего уровня прямо на платформе, готовых к работе. Кампания по продажам как услуга: от поиска данных до работы с электронной почтой — пусть Leadspicker возьмет на себя всю тяжелую работу. Как клиент, вы в первую очередь фокусируетесь на потенциальных клиентах, которые проявляют искренний интерес к встречам, обеспечивая более высокие коэффициенты конверсии.
Vodien
vodien.com
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Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Mail, Gmail или Outlook, предлагая интеллектуальные функции. Он предлагает помощника по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который может писать для вас сообщения, облачную доставку, позволяющую отправлять запланированное электронное письмо, даже если ваш компьютер не в сети, расширенное отслеживание электронной почты, не требующее одобрения получателя, а также мощную функцию контактов. которые могут помочь вам улучшить отношения с клиентами, а также многие другие интеллектуальные функции, расширяющие возможности почтового ящика. К ним относятся: • Smart Assistant: помощник по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который пишет, обобщает и улучшает сообщения, находит задачи и контакты и отвечает за вас. • Интеллектуальная отправка позже: функция интеллектуального планирования, которая поможет вам оптимизировать время доставки электронной почты. • Оптимизированное расписание для получателей: предлагает лучшее время для отправки электронного письма, чтобы максимизировать ваши шансы на его открытие. • Отслеживание электронной почты: узнайте, когда, где и как часто открывалось ваше электронное письмо или ссылка. Для тех, кто использует адреса электронной почты iCloud или IMAP, вы можете точно узнать, кто открыл ваше письмо, когда вы отправляете сообщение нескольким получателям. Также отправляйте отслеживаемые электронные письма со своего мобильного телефона. • Отложить: временно отложите менее важные сообщения электронной почты, и они появятся снова в выбранное вами время. • Контакты: получите важную информацию о своих контактах, чтобы поддерживать максимальную связь с клиентами. • Подписи: красивые и профессиональные подписи электронной почты с широкими возможностями творческого контроля. • Шаблоны: создавайте шаблоны сообщений для повышения производительности и эффективности. •
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматически расставляет приоритеты и систематизирует электронные письма в соответствии с наиболее важными предложениями. Это позволяет вам выполнять все действия CRM прямо из вашего почтового ящика.
Unroll.Me
unroll.me
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Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — это служба электронной почты, предлагающая платные учетные записи электронной почты для частных лиц и организаций. Он предоставляется клиентам по всему миру на 36 языках компанией Fastmail Pty Ltd, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Компания была приобретена Opera Software в 2010 году. 26 сентября 2013 года Fastmail объявила, что отделилась от Opera и стала частная независимая компания. Его основные серверы расположены в Нью-Йорке и Амстердаме; предыдущее хранилище резервных копий в Исландии заменяется расположением сервера в Амстердаме.
Titan Email
titan.email
Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны электронной почты, возможности планировать отправку, последующие напоминания и т. д., Titan обеспечивает работу с электронной почтой, которая оптимизирует производительность. Календарь, список контактов и хранилище Titan обеспечивают эффективность прямо из почтового ящика. Titan можно интегрировать с веб-хостингами, регистраторами доменов и конструкторами веб-сайтов, чтобы предложить клиентам полный пакет решений. Titan Email доступен на устройствах Webmail, iOS и Android. Подходит для: профессионалов или малых предприятий, которым нужен комплексный пакет электронной почты, обеспечивающий значимые отношения с клиентами.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave — это почтовое приложение, предназначенное для добавления общих каналов и функций повышения производительности в существующие почтовые ящики Gmail вашей команды. Это помогает командам стартапов быть более продуктивными, эффективно сотрудничать друг с другом и быстрее работать со своими клиентами.
SaneBox
sanebox.com
Очистите свой почтовый ящик сегодня (и держите его навсегда) с помощью Sanebox Sanebox похож на супер-смарт-помощник, который был с вами годами и знает, что для вас важно. Он перемещает неважные электронные письма из почтового ящика в новую папку и суммирует их в дайджесте, где вы можете быстро их обработать. Средний клиент Sanebox экономит 12+ часов в месяц. Sanebox похож на супер -смарт -помощник, который был с вами годами и знает, что для вас важно - сэкономить среднего пользователя более 12 часов в месяц.
Rooftop
getrooftop.io
В Rooftop мы заново изобретаем способ отправки команд по электронной почте. 📧 Обеспечиваем совместную работу с электронной почтой, эффективно упоминая коллег, или создаем интеллектуальные рабочие процессы для организации общего почтового ящика. Легко управляйте групповыми электронными письмами, такими как @contact, @info или @yourbrand.
Paced Email
paced.email
Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные или анонимные адреса электронной почты Paced, чтобы изолировать себя от сообщений до тех пор, пока они вам не понадобятся. Пакетируйте по дням, неделям или месяцам в удобные дайджесты. Также может быть использован в качестве суперэффективного поставщика услуг записи электронной почты одним щелчком мыши. Создавайте одноразовые адреса электронной почты в своем браузере с помощью нашего дополнения, совместимого с Safari, Chrome и Firefox.
Krystal
krystal.uk
Krystal — это интернет-компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на передовых инструментах и услугах для бизнеса по всему миру. Мы поступаем по-другому, предлагая решения премиум-класса, которые устойчивы и не жертвуют производительностью. Сегодня мы являемся крупнейшей независимой веб-хостинговой компанией Великобритании и единственным в мире поставщиком услуг веб-хостинга и общедоступных облаков B Corp. Будь то наш отмеченный наградами веб-хостинг, индивидуальные облачные услуги, решения VoIP или превосходная поддержка клиентов в Великобритании, мы никогда не идем на компромисс в отношении наших продуктов, услуг или подхода, ориентированного на планету. Мы работаем на 100% возобновляемой электроэнергии, и после реинвестирования прибыли в улучшение наших услуг мы направляем все излишки денег на экологические инициативы. Мы компенсируем выбросы углекислого газа всей нашей рабочей силой и сажаем миллионы деревьев, улавливающих углекислый газ и восстанавливающих среду обитания. Независимо от размера вашего бизнеса или его амбиций, у Krystal есть устойчивое решение, которое обеспечит устойчивость вашего бизнеса к будущему и обеспечит ваш рост.
Help Scout
helpscout.com
Помощь Scout разработана с учетом ваших клиентов. Предоставьте электронную почту и живой чат с помощью индивидуального прикосновения, а также предоставите контент Help Dest, где это нужно вашим клиентам, все в одном месте, все по одной низкой цене. Опыт работы с клиентами прост, и обучающий персонал безболезнен, но у Скаута все еще есть все мощные функции, необходимые для обеспечения большой поддержки в масштабе. Благодаря лучшему отчетности в классе, интегрированной базой знаний, 50+ интеграций и надежного API, Help Scout позволяет вашей команде сосредоточиться на том, что действительно важно: ваших клиентов. Помощь Скауту доверяют более 12 000 клиентов в более чем 140 странах, включая буфер, Grubhub, Angellist и Timbuk2.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок канбана и интеллектуальной автоматизации рабочих процессов прямо внутри Gmail. Объедините свои любимые инструменты с помощью нашей уникальной двусторонней интеграции (включая Slack и Trello), общедоступного API или через Zapier. • Упростите управление электронной почтой • Повысьте прозрачность и подотчетность • Автоматизируйте и оптимизируйте распределение вашей рабочей нагрузки • Оптимизируйте рабочие процессы и автоматизируйте любую рутинную работу Gmelius предлагает ведущее решение для общего доступа к почтовым ящикам на рынке, и вот почему: 1. Gmelius легко интегрируется с вашим существующим почтовым ящиком. инструменты. Gmelius живет прямо в вашем почтовом ящике Gmail, позволяя вашим товарищам по команде работать в удобной для них экосистеме. Вы экономите время и деньги на миграции, администрировании и обучении. 2. Gmelius масштабируется в соответствии с вашими потребностями. Наша уникальная архитектура ежедневно поддерживает малые и крупные организации. Наши крупнейшие клиенты насчитывают более 8000 активных общих почтовых ящиков и десятки тысяч пользователей. 3. Gmelius применяет строгую модель конфиденциальности. Наша штаб-квартира находится в Швейцарии, Европе, и конфиденциальность всегда активно интегрировалась в нашу платформу. В отличие от других сервисов, Gmelius никогда не сохраняет содержимое ваших писем.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Clean Email
clean.email
Очистите папку «Входящие» от ненужных писем. Тогда держите его в чистоте. Clean Email помогает вам более эффективно управлять почтовым ящиком, перегруженным непрочитанными и нежелательными письмами, сохраняя при этом безопасность ваших данных и соблюдая конфиденциальность. Очистите электронную почту с помощью нашего приложения для очистки входящих сообщений электронной почты.
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