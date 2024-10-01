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Программное обеспечение для управления электронной почтой - Самые популярные приложения - Нигер
Программное обеспечение для управления электронной почтой оптимизирует организацию входящих сообщений, автоматически классифицируя и расставляя приоритеты входящих писем. Эта технология повышает производительность частных лиц и предприятий за счет автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые функции часто включают в себя уменьшение отвлекающих факторов с помощью таких опций, как функция повтора для отсрочки несрочных писем и настраиваемые правила автоматического архивирования. Дополнительные возможности могут включать отслеживание электронной почты, создание шаблонов, автоматическую сортировку и простую отмену подписки на нежелательный контент. Это программное обеспечение особенно полезно для групп, работающих с клиентами и клиентами, поскольку позволяет им эффективно управлять общими разговорами и заявками, отслеживать важные показатели и ключевые показатели эффективности, а также автоматизировать рабочие процессы.
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Titan Email
titan.email
Titan — это первый клиентоориентированный пакет электронной почты, созданный специально для профессионалов и владельцев малого бизнеса, с функциями, предназначенными для обеспечения более глубоких и содержательных отношений с клиентами. Благодаря полезным встроенным инструментам, таким как шаблоны э...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — это служба электронной почты, предлагающая платные учетные записи электронной почты для частных лиц и организаций. Он предоставляется клиентам по всему миру на 36 языках компанией Fastmail Pty Ltd, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Компания была приобретена Opera Softwa...
Unroll.Me
unroll.me
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Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/к...
Shortwave
shortwave.com
Shortwave — это почтовое приложение, предназначенное для добавления общих каналов и функций повышения производительности в существующие почтовые ящики Gmail вашей команды. Это помогает командам стартапов быть более продуктивными, эффективно сотрудничать друг с другом и быстрее работать со своими кли...
Clean Email
clean.email
Очистите папку «Входящие» от ненужных писем. Тогда держите его в чистоте. Clean Email помогает вам более эффективно управлять почтовым ящиком, перегруженным непрочитанными и нежелательными письмами, сохраняя при этом безопасность ваших данных и соблюдая конфиденциальность. Очистите электронную почт...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее ис...
Mail Butler
mailbutler.io
Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Ma...
Krystal
krystal.uk
Krystal — это интернет-компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на передовых инструментах и услугах для бизнеса по всему миру. Мы поступаем по-другому, предлагая решения премиум-класса, которые устойчивы и не жертвуют производительностью. Сегодня мы являемся крупнейшей независимой веб...
Paced Email
paced.email
Paced Email — это инструмент повышения производительности, ориентированный на конфиденциальность, базирующийся в Великобритании. Мы помогаем вам добиться более спокойной работы в почтовом ящике, обеспечивая при этом дополнительную конфиденциальность и защиту личности. Используйте персонализированные...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управл...
Neo
neo.space
Neo — это пакет для электронной почты и развития, предназначенный для ускорения онлайн-развития малого бизнеса и предпринимателей. Neo доверяют более 15 000 малых предприятий. Neo — это универсальная платформа деловой электронной почты, на которой вы получаете собственный адрес деловой электронной п...
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматически расставляет приоритеты и систематизирует электронные письма в соответствии с наиболее важными предложениями. Это позволяет вам выполнять все действия CRM прямо из вашего почтового ящика.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок кан...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — это первая в своем роде платформа для оркестрации процессов и опыта, которая помогает командам внутренних служб предприятия, таким как закупочные и юридические службы, создавать процессы, которым люди действительно следуют. Tonkean легко сочетается с существующими политиками и системами, п...
Hiver
hiverhq.com
Hiver – это мощная платформа для общения и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, эффективно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной связью, обеспечивать самоо...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам....
Vodien
vodien.com
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Rooftop
getrooftop.io
В Rooftop мы заново изобретаем способ отправки команд по электронной почте. 📧 Обеспечиваем совместную работу с электронной почтой, эффективно упоминая коллег, или создаем интеллектуальные рабочие процессы для организации общего почтового ящика. Легко управляйте групповыми электронными письмами, так...
InMoat
inmoat.com
InMoat расширяет возможности вашего почтового ящика, предоставляя вам контроль над настройками электронной почты. С InMoat вы можете сохранять целенаправленный почтовый ящик, выбирая типы электронных писем, которые важны для вас. Другие неважные и несрочные электронные письма будут отфильтрованы в в...
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin позволяет отправлять неограниченное количество массовых электронных писем, которые попадают в почтовый ящик! Получите больше открытий, больше потенциальных клиентов и больше продаж. Повысьте репутацию отправителя и доставляемость. Автоматизация и последовательность. Никогда не пропустите...