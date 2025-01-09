Программное обеспечение для управления электронной почтой - Самые популярные приложения - Гваделупа

Mail Butler

mailbutler.io

Это Mailbutler, плагин электронной почты, который делает ваш почтовый ящик умнее. Mailbutler предоставляет вам множество полезных функций, повышающих производительность, к которым вы можете получить доступ прямо в своем почтовом ящике. Он улучшает встроенные функции вашего почтового клиента Apple Mail, Gmail или Outlook, предлагая интеллектуальные функции. Он предлагает помощника по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который может писать для вас сообщения, облачную доставку, позволяющую отправлять запланированное электронное письмо, даже если ваш компьютер не в сети, расширенное отслеживание электронной почты, не требующее одобрения получателя, а также мощную функцию контактов. которые могут помочь вам улучшить отношения с клиентами, а также многие другие интеллектуальные функции, расширяющие возможности почтового ящика. К ним относятся: • Smart Assistant: помощник по электронной почте на базе искусственного интеллекта, который пишет, обобщает и улучшает сообщения, находит задачи и контакты и отвечает за вас. • Интеллектуальная отправка позже: функция интеллектуального планирования, которая поможет вам оптимизировать время доставки электронной почты. • Оптимизированное расписание для получателей: предлагает лучшее время для отправки электронного письма, чтобы максимизировать ваши шансы на его открытие. • Отслеживание электронной почты: узнайте, когда, где и как часто открывалось ваше электронное письмо или ссылка. Для тех, кто использует адреса электронной почты iCloud или IMAP, вы можете точно узнать, кто открыл ваше письмо, когда вы отправляете сообщение нескольким получателям. Также отправляйте отслеживаемые электронные письма со своего мобильного телефона. • Отложить: временно отложите менее важные сообщения электронной почты, и они появятся снова в выбранное вами время. • Контакты: получите важную информацию о своих контактах, чтобы поддерживать максимальную связь с клиентами. • Подписи: красивые и профессиональные подписи электронной почты с широкими возможностями творческого контроля. • Шаблоны: создавайте шаблоны сообщений для повышения производительности и эффективности. •