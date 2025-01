Программное обеспечение для управления электронной почтой - Самые популярные приложения - Гвинея

Help Scout

helpscout.net

Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контактов для специалистов по обслуживанию клиентов. Основной продукт Help Scout (также называемый Help Scout) — это веб-служба поддержки SaaS (программное обеспечение как услуга), соответствующая требованиям HIPAA. Основанная в 2011 году, компания обслуживает более 10 000 клиентов в более чем 140 странах, включая Buffer, Basecamp, Trello, Reddit и AngelList. Помимо офиса в Бостоне, у компании есть удаленная рабочая сила, насчитывающая более 100 сотрудников, живущих в более чем 80 городах по всему миру.