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Технология шифрования электронной почты преобразует и защищает информацию во время ее прохождения через сервер электронной почты, гарантируя, что передаваемые данные остаются защищенными до тех пор, пока не будет идентифицирован предполагаемый получатель. Хотя шифрование электронной почты полезно в различных отраслях, оно важно в таких секторах, как здравоохранение и правительство, где конфиденциальная информация, такая как медицинские записи и государственные данные, должна быть зашифрована перед отправкой. Эти инструменты используют различные методы шифрования для сокрытия информации, и все они направлены на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальным бизнес-данным. Шифрование на транспортном уровне защищает от подслушивания, гарантируя, что информация останется конфиденциальной до тех пор, пока она не достигнет целевой сети. Сквозное шифрование обеспечивает дополнительную безопасность, сохраняя данные зашифрованными с момента создания электронного письма до тех пор, пока к нему не будут доступны авторизованные устройства, непосредственно связанные с предполагаемым получателем.
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Tuta
tuta.com
Tuta — это защищённая служба электронной почты с сквозным шифрованием, зашифрованными календарями и контактами для частной и безопасной переписки.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence - это безопасная почтовая служба с шифрованием, поддержка цифровых подписей и инструменты для управления календарем, документами и общением.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет безопасно отправлять и получать файлы и сообщения через электронную почту без необходимости создания учетной записи для клиентов.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.
Beeble
beeble.com
Beeble — это платформа для электронной почты и облачного хранения данных с высокой безопасностью и конфиденциальностью без доступа третьих лиц.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
RMail
rmail.com
RMail — приложение для шифрования электронной почты, автоматизации электронной подписи и управления правами на документы с защитой данных.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — платформа для передачи файлов, позволяющая отправлять зашифрованные файлы с контролем доступа, сроков и загрузок. Обеспечивает приватность при обмене.
LuxSci
luxsci.com
LuxSci предоставляет безопасные решения для коммуникации в здравоохранении, включая защищенные электронные письма и инструменты для сбора данных пациентов.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox — решение для защиты данных, обеспечивающее шифрование, безопасный обмен файлами и управление доступом для конфиденциальной информации.
Paubox
paubox.com
Paubox — это приложение для безопасного обмена электронными письмами в организациях здравоохранения с соблюдением требований HIPAA.
Zivver
zivver.com
Zivver — приложение для безопасной передачи электронной почты и файлов, обеспечивающее защиту конфиденциальных данных и простоту использования.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi - это платформа для обеспечения безопасности электронной почты, предлагающая защиту данных, шифрование и предотвращение потери данных для соблюдения нормативных стандартов.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет безопасно обмениваться зашифрованными файлами и информацией на любых устройствах, обеспечивая защиту данных во время передачи.
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