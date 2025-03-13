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Программное обеспечение для шифрования электронной почты
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Программное обеспечение для шифрования электронной почты - Самые популярные приложения

Технология шифрования электронной почты преобразует и защищает информацию во время ее прохождения через сервер электронной почты, гарантируя, что передаваемые данные остаются защищенными до тех пор, пока не будет идентифицирован предполагаемый получатель. Хотя шифрование электронной почты полезно в различных отраслях, оно важно в таких секторах, как здравоохранение и правительство, где конфиденциальная информация, такая как медицинские записи и государственные данные, должна быть зашифрована перед отправкой. Эти инструменты используют различные методы шифрования для сокрытия информации, и все они направлены на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальным бизнес-данным. Шифрование на транспортном уровне защищает от подслушивания, гарантируя, что информация останется конфиденциальной до тех пор, пока она не достигнет целевой сети. Сквозное шифрование обеспечивает дополнительную безопасность, сохраняя данные зашифрованными с момента создания электронного письма до тех пор, пока к нему не будут доступны авторизованные устройства, непосредственно связанные с предполагаемым получателем.

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Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta — это защищённая служба электронной почты с сквозным шифрованием, зашифрованными календарями и контактами для частной и безопасной переписки.

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence - это безопасная почтовая служба с шифрованием, поддержка цифровых подписей и инструменты для управления календарем, документами и общением.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro позволяет безопасно отправлять и получать файлы и сообщения через электронную почту без необходимости создания учетной записи для клиентов.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.

Beeble

Beeble

beeble.com

Beeble — это платформа для электронной почты и облачного хранения данных с высокой безопасностью и конфиденциальностью без доступа третьих лиц.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

RMail

RMail

rmail.com

RMail — приложение для шифрования электронной почты, автоматизации электронной подписи и управления правами на документы с защитой данных.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.

BlueFiles

BlueFiles

bluefiles.com

BlueFiles — платформа для передачи файлов, позволяющая отправлять зашифрованные файлы с контролем доступа, сроков и загрузок. Обеспечивает приватность при обмене.

LuxSci

LuxSci

luxsci.com

LuxSci предоставляет безопасные решения для коммуникации в здравоохранении, включая защищенные электронные письма и инструменты для сбора данных пациентов.

Boolebox

Boolebox

boolebox.com

Boolebox — решение для защиты данных, обеспечивающее шифрование, безопасный обмен файлами и управление доступом для конфиденциальной информации.

Paubox

Paubox

paubox.com

Paubox — это приложение для безопасного обмена электронными письмами в организациях здравоохранения с соблюдением требований HIPAA.

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver — приложение для безопасной передачи электронной почты и файлов, обеспечивающее защиту конфиденциальных данных и простоту использования.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi - это платформа для обеспечения безопасности электронной почты, предлагающая защиту данных, шифрование и предотвращение потери данных для соблюдения нормативных стандартов.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely позволяет безопасно обмениваться зашифрованными файлами и информацией на любых устройствах, обеспечивая защиту данных во время передачи.

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Программное обеспечение для шифрования электронной почты - Самые популярные приложения - WebCatalog