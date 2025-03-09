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Технология шифрования электронной почты преобразует и защищает информацию во время ее прохождения через сервер электронной почты, гарантируя, что передаваемые данные остаются защищенными до тех пор, пока не будет идентифицирован предполагаемый получатель. Хотя шифрование электронной почты полезно в различных отраслях, оно важно в таких секторах, как здравоохранение и правительство, где конфиденциальная информация, такая как медицинские записи и государственные данные, должна быть зашифрована перед отправкой. Эти инструменты используют различные методы шифрования для сокрытия информации, и все они направлены на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальным бизнес-данным. Шифрование на транспортном уровне защищает от подслушивания, гарантируя, что информация останется конфиденциальной до тех пор, пока она не достигнет целевой сети. Сквозное шифрование обеспечивает дополнительную безопасность, сохраняя данные зашифрованными с момента создания электронного письма до тех пор, пока к нему не будут доступны авторизованные устройства, непосредственно связанные с предполагаемым получателем.
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence - это безопасная почтовая служба с шифрованием, поддержка цифровых подписей и инструменты для управления календарем, документами и общением.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Tuta
tuta.com
Tuta — это защищённая служба электронной почты с сквозным шифрованием, зашифрованными календарями и контактами для частной и безопасной переписки.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.
RMail
rmail.com
RPost — мировой лидер в области услуг электронной подписи и кибербезопасности, специализирующийся на шифровании электронной почты для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям, автоматизации электронной подписи, юридическом подтверждении электронной доставки, управлении правами на документы и услугах на основе искусственного интеллекта для предотвращения утечек данных и человеческого электронного обмена данными. ошибки безопасности. Платформы электронной безопасности RMail, электронной подписи RSign и зарегистрированной электронной почты компании RPost, основанные на искусственном интеллекте, получили более 50 патентов на свои основные технологии и получили международные награды и награды, в том числе премию World Mail Award за лучшую инициативу в области безопасности. Награда Mittelstand за лучшую инновацию в сфере ИТ в Германии и лучший выбор APCC за соответствие требованиям GDPR по обеспечению конфиденциальности данных электронной почты. Более 25 миллионов пользователей уже более десяти лет пользуются услугами RPost по отслеживанию, проверке, шифрованию, электронной подписи, сертификации, совместному использованию и защите в более чем 100 странах. Крупнейшими клиентами RPost являются одни из самых уважаемых мировых брендов в разных отраслях и регионах. Миссия RPost — помогать нашим клиентам по всему миру общаться и совершать электронные транзакции наиболее безопасными, совместимыми и продуктивными способами, а также постоянно обновлять наши продукты для удовлетворения их растущих потребностей.
Beeble
beeble.com
Проект Beeble — это платформа для хранения электронной почты и онлайн-облака с беспрецедентной безопасностью и конфиденциальностью без доступа третьих лиц. Ваша информация принадлежит только вам.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет безопасно отправлять и получать файлы и сообщения через электронную почту без необходимости создания учетной записи для клиентов.
LuxSci
luxsci.com
LuxSci предоставляет безопасные решения для коммуникации в здравоохранении, включая защищенные электронные письма и инструменты для сбора данных пациентов.
Zivver
zivver.com
Zivver — приложение для безопасной передачи электронной почты и файлов, обеспечивающее защиту конфиденциальных данных и простоту использования.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет легко обмениваться зашифрованными файлами и информацией с кем угодно и на любом устройстве. Давайте избавим вас от головной боли, связанной с безопасным обменом файлами. SendSafely интегрируется со многими популярными сторонними системами, добавляя сквозное шифрование на платформы, которые ваши пользователи уже знают и любят. Мы позволяем вам расширить возможности существующих приложений и инфраструктуры, плавно добавляя шифрование в ваши текущие рабочие процессы.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox — это приложение для безопасного обмена электронными письмами в организациях здравоохранения с соблюдением требований HIPAA.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — платформа для передачи файлов. Оно позволяет пользователям безопасно отправлять зашифрованные файлы, сохраняя при этом полный контроль над получателями, периодами доступа, загрузками и печатью. BlueFiles безопасен, прост в использовании и обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при обмене файлами.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox — решение для защиты данных, обеспечивающее шифрование, безопасный обмен файлами и управление доступом для конфиденциальной информации.
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