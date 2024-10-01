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Программное обеспечение для шифрования электронной почты - Самые популярные приложения - Мавритания
Технология шифрования электронной почты преобразует и защищает информацию при ее прохождении через сервер электронной почты, гарантируя, что передаваемые данные остаются защищенными до тех пор, пока не будет идентифицирован предполагаемый получатель. Хотя шифрование электронной почты полезно в различных отраслях, оно важно в таких секторах, как здравоохранение и правительство, где конфиденциальная информация, такая как медицинские записи и государственные данные, должна быть зашифрована перед отправкой. Эти инструменты используют различные методы шифрования для сокрытия информации, и все они направлены на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальным бизнес-данным. Шифрование на транспортном уровне защищает от подслушивания, гарантируя, что информация останется конфиденциальной до тех пор, пока она не достигнет целевой сети. Сквозное шифрование обеспечивает дополнительную безопасность, сохраняя данные зашифрованными с момента создания электронного письма до тех пор, пока к нему не будут доступны авторизованные устройства, непосредственно связанные с предполагаемым получателем.
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Tuta
tuta.com
Tuta — это самая безопасная служба электронной почты в мире, простая в использовании и конфиденциальная по своей конструкции. Вы получаете полностью зашифрованные календари и контакты со всеми нашими личными и деловыми учетными записями электронной почты. Ранее Тутанота.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопас...
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг эле...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...
RMail
rmail.com
RPost — мировой лидер в области услуг электронной подписи и кибербезопасности, специализирующийся на шифровании электронной почты для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям, автоматизации электронной подписи, юридическом подтверждении электронной доставки, управлении правами на до...
Beeble
beeble.com
Проект Beeble — это платформа для хранения электронной почты и онлайн-облака с беспрецедентной безопасностью и конфиденциальностью без доступа третьих лиц. Ваша информация принадлежит только вам.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
Boolebox
boolebox.com
boolebox — это решение для защиты данных, выбранное учреждениями ЕС. boolebox — это платформа безопасности для загрузки, создания, обмена и работы с данными, специально разработанная для организаций, которым необходимо защитить конфиденциальный контент и информацию. boolebox предлагает своим пользов...
LuxSci
luxsci.com
LuxSci предоставляет высокозащищенные, ориентированные на пациента коммуникационные решения. Технология SecureLine предлагает беспрецедентное сочетание безопасности и гибкости, позволяя медицинским организациям предоставлять персонализированный уход, оптимизировать рабочие процессы и увеличивать дох...
Paubox
paubox.com
Paubox — лидер в области коммуникационных и маркетинговых решений, соответствующих требованиям HIPAA, для организаций здравоохранения. Компания Paubox, включенная в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний Inc., пользуется доверием более чем 5000 медицинских организаций, включая AdaptHealth...
Zivver
zivver.com
Zivver — это простое решение для обеспечения безопасности электронной почты, позволяющее людям безопасно и уверенно обмениваться информацией и использовать ее. Благодаря интеллектуальному машинному обучению и беспрецедентному шифрованию мы трансформируем электронную почту к лучшему, добавляя уровен...
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — платформа для передачи файлов. Оно позволяет пользователям безопасно отправлять зашифрованные файлы, сохраняя при этом полный контроль над получателями, периодами доступа, загрузками и печатью. BlueFiles безопасен, прост в использовании и обеспечивает пользователям 100% конфиденциальност...
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность...
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет легко обмениваться зашифрованными файлами и информацией с кем угодно и на любом устройстве. Давайте избавим вас от головной боли, связанной с безопасным обменом файлами. SendSafely интегрируется со многими популярными сторонними системами, добавляя сквозное шифрование на платфор...