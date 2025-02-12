Программное обеспечение для шифрования электронной почты - Самые популярные приложения - Кирибати

Paubox

paubox.com

Paubox является лидером в области коммуникационных и маркетинговых решений HIPAA для организаций здравоохранения. Перечисленный в списке Inc. 5000 наиболее быстро растущих компаний, находящихся в частной собственности, PAUBOX доверяет более 5000 организациям здравоохранения, включая адаптифтов, стоимость плюс лекарства, здоровье заветов и изображение Simonmed. Наши решения по электронной почте являются сертифицированными CSF CSF для наивысшего стандарта безопасности и шифрования всего исходящего электронного письма по умолчанию. Это позволяет поставщикам напрямую общаться со своими пациентами из Google Workspace, Microsoft 365 или Microsoft Exchange - нет не требуемых порталов или пропусков. Отправленная электронная почта соответствует HIPAA, каждый раз, без риска человеческой ошибки. Paubox Email Suite предлагает безопасное, совместимое с HIPAA шифрование электронной почты, входящую безопасность, предотвращение потери данных, автоматизацию рабочего процесса и многое другое для организаций здравоохранения всех размеров. Благодаря Paubox Email Suite Plus и Premium Plans получите дополнительные функции безопасности, чтобы остановить входящие угрозы электронной почты. Защитите свою электронную почту от спама, вирусов, вымогателей, фишинговых атак, нарушений данных и потери данных. Используйте Paubox Marketing для улучшения коммуникаций пациентов и развития вашего медицинского бизнеса. В отличие от других маркетинговых платформ по электронной почте, Paubox Marketing соответствует HIPAA, и наш запатентованный подход позволяет получателям электронной почты прочитать безопасные сообщения в своем почтовом ящике, как обычное электронное письмо. Поставщики могут сегментировать контакты и отправлять очень актуальные электронные кампании, персонализированные с PHI. Paubox Email API интегрирует электронное письмо, соответствующее HIPAA, в сторонние приложения, чтобы легко отправлять безопасные, транзакционные сообщения. Быстро настроите безопасную электронную почту с помощью изготовленных или пользовательских интеграций API с использованием современных параметров API REST или SMTP. Paubox Texting - это API текстовых сообщений, совместимые с HIPAA, который может быть персонализирован с PHI для улучшения взаимодействия с пациентами. Мы применили те же принципы к текстовым сообщениям, соответствующим HIPAA, которые делают Paubox по электронной почте таким удобным для пациентов-получателям не нужно будет загружать специальное приложение или использовать защищенный паролем портал для чтения ваших текстовых сообщений.