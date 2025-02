Программное обеспечение для шифрования электронной почты - Самые популярные приложения - Ирак

Paubox

Paubox — лидер в области коммуникационных и маркетинговых решений, соответствующих требованиям HIPAA, для организаций здравоохранения. Компания Paubox, включенная в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний Inc., пользуется доверием более чем 5000 медицинских организаций, включая AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health и SimonMed Imaging. Наши решения для электронной почты сертифицированы HITRUST CSF по самым высоким стандартам безопасности и по умолчанию шифруют всю исходящую электронную почту. Это позволяет поставщикам услуг напрямую общаться со своими пациентами из Google Workspace, Microsoft 365 или Microsoft Exchange — никаких порталов или кодов доступа не требуется. Отправляемое электронное письмо всегда соответствует требованиям HIPAA, без риска человеческой ошибки. Paubox Email Suite предлагает безопасное шифрование электронной почты, соответствующее требованиям HIPAA, безопасность входящих сообщений, предотвращение потери данных, автоматизацию рабочих процессов и многое другое для медицинских организаций любого размера. С планами Paubox Email Suite Plus и Premium вы получите дополнительные функции безопасности для предотвращения входящих угроз электронной почты. Защитите свою электронную почту от спама, вирусов, программ-вымогателей, фишинговых атак, утечки данных и потери данных. Используйте Paubox Marketing, чтобы улучшить общение с пациентами и развивать свой бизнес в сфере здравоохранения. В отличие от других платформ электронного маркетинга, Paubox Marketing соответствует требованиям HIPAA, а наш запатентованный подход позволяет получателям электронной почты читать защищенные сообщения в своем почтовом ящике, как обычную электронную почту. Поставщики услуг могут сегментировать контакты и отправлять релевантные кампании по электронной почте, персонализированные с помощью PHI. Paubox Email API интегрирует электронную почту, совместимую с HIPAA, со сторонними приложениями, чтобы легко отправлять безопасные транзакционные сообщения. Быстро настройте безопасную электронную почту с помощью готовых или пользовательских интеграций API, используя современные параметры REST API или SMTP. Paubox Texting — это API для текстовых сообщений, соответствующий требованиям HIPAA, который можно персонализировать с помощью PHI для улучшения взаимодействия с пациентами. Мы применили те же принципы к текстовым сообщениям, соответствующим требованиям HIPAA, которые делают Paubox Email Suite таким удобным для пациентов — получателям не нужно загружать специальное приложение или использовать защищенный паролем портал для чтения ваших текстовых сообщений.