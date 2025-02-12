Программное обеспечение для шифрования электронной почты - Самые популярные приложения - Камерун

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Технология шифрования электронной почты преобразует и защищает информацию во время ее прохождения через сервер электронной почты, гарантируя, что передаваемые данные остаются защищенными до тех пор, пока не будет идентифицирован предполагаемый получатель. Хотя шифрование электронной почты полезно в различных отраслях, оно важно в таких секторах, как здравоохранение и правительство, где конфиденциальная информация, такая как медицинские записи и государственные данные, должна быть зашифрована перед отправкой. Эти инструменты используют различные методы шифрования для сокрытия информации, и все они направлены на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальным бизнес-данным. Шифрование на транспортном уровне защищает от подслушивания, гарантируя, что информация останется конфиденциальной до тех пор, пока она не достигнет целевой сети. Сквозное шифрование обеспечивает дополнительную безопасность, сохраняя данные зашифрованными с момента создания электронного письма до тех пор, пока к нему не будут доступны авторизованные устройства, непосредственно связанные с предполагаемым получателем.
Отправить новое приложение
Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопасные решения для управления встречами, создания и хранения файлов или общения в Интернете. Вот почему Mailfence — это нечто большее, чем просто безопасная электронная почта. Mailfence позволяет вам организовать свою жизнь с помощью мощных инструментов повышения производительности, таких как календарь Mailfence, документы Mailfence, контакты Mailfence, группы Mailfence, чат Mailfence и опросы Mailfence.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Tuta
tuta.com
Tuta — это самая безопасная служба электронной почты в мире, простая в использовании и конфиденциальная по своей конструкции. Вы получаете полностью зашифрованные календари и контакты со всеми нашими личными и деловыми учетными записями электронной почты. Ранее Тутанота.
Virtru
virtru.com
Virtru делает шифрование военного класса удивительно простым. От крупнейших в мире банков до самых маленьких методов здравоохранения, Virtru помогает организациям всех размеров взять под контроль свои данные с гибким, сквозным шифрованием для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, основанное на открытом стандартном формате данных, легко использует и интегрируется с Google Workspace/Gmail и Microsoft 365/Outlook, Google Drive и предприятиями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Гранулированный контроль доступа, самостоятельные варианты управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам удовлетворить даже самые строгие требования к конфиденциальности и соответствию, включая гарантия ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию с одним щелчком, не оставляя существующих рабочих процессов, потому что Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной почты, защищающей от спама, вирусы, фишинг и программы-вымогатели; плюс подписи по электронной почте и заявления об отказе от ответственности. Вы также можете воспользоваться преимуществами расширенной защиты от угроз (ATP) для защиты своих пользователей от самых изощренных атак по электронной почте, автоматической непрерывности электронной почты для предотвращения неожиданных простоев и соответствующего законодательству архивирования электронной почты, чтобы обеспечить безопасность всех электронных писем и возможность поиска. Вы даже можете выбрать резервное копирование и восстановление конечных точек и данных Microsoft 365 в почтовых ящиках, Teams, OneDrive и SharePoint. Специальная интеграция 365 Total Protection с Microsoft 365 упрощает весь ваш опыт: от регистрации до настройки, управления функциями и пользователями. Его центральная консоль представляет собой идеальное сочетание конфиденциальности данных и простоты использования, позволяя вам делать больше и меньше беспокоиться.
RMail
rmail.com
RPost — мировой лидер в области услуг электронной подписи и кибербезопасности, специализирующийся на шифровании электронной почты для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям, автоматизации электронной подписи, юридическом подтверждении электронной доставки, управлении правами на документы и услугах на основе искусственного интеллекта для предотвращения утечек данных и человеческого электронного обмена данными. ошибки безопасности. Платформы электронной безопасности RMail, электронной подписи RSign и зарегистрированной электронной почты компании RPost, основанные на искусственном интеллекте, получили более 50 патентов на свои основные технологии и получили международные награды и награды, в том числе премию World Mail Award за лучшую инициативу в области безопасности. Награда Mittelstand за лучшую инновацию в сфере ИТ в Германии и лучший выбор APCC за соответствие требованиям GDPR по обеспечению конфиденциальности данных электронной почты. Более 25 миллионов пользователей уже более десяти лет пользуются услугами RPost по отслеживанию, проверке, шифрованию, электронной подписи, сертификации, совместному использованию и защите в более чем 100 странах. Крупнейшими клиентами RPost являются одни из самых уважаемых мировых брендов в разных отраслях и регионах. Миссия RPost — помогать нашим клиентам по всему миру общаться и совершать электронные транзакции наиболее безопасными, совместимыми и продуктивными способами, а также постоянно обновлять наши продукты для удовлетворения их растущих потребностей.
Beeble
beeble.com
Проект Beeble — это платформа для хранения электронной почты и онлайн-облака с беспрецедентной безопасностью и конфиденциальностью без доступа третьих лиц. Ваша информация принадлежит только вам.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг электронной подписи, который позволяет вам ставить свою подпись на телефоне, одновременно просматривая документ для подписи на компьютере (путем сканирования QR-кода). Запросите электронные подписи с усиленной защитой, включая коды доступа на основе текстовых сообщений и параметры входа в систему. Продемонстрируйте свой бренд на своей странице загрузки. Повысьте свою заметность среди клиентов, позволив им использовать свою бесплатную учетную запись Encyro для безопасного общения с другими. Обеспечьте безопасность данных клиентов и соблюдайте HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR и другие нормативные требования в отношении конфиденциальности данных клиентов. Используйте Encyro из браузера или из Microsoft Outlook (с бесплатной надстройкой Encyro Outlook).
LuxSci
luxsci.com
LuxSCI предоставляет высоко безопасные решения для пациентов, ориентированные на пациента. Их технология Secureline предлагает беспрецедентную комбинацию безопасности и гибкости, позволяя организациям здравоохранения предоставлять персонализированную помощь, оптимизировать рабочие процессы и увеличивать доходы при защите данных пациентов. Решения LuxSCI сертифицированы и предназначены для поддержки потребностей организаций и технологических компаний предприятия и технологических компаний. Они предлагают электронные и веб -решения, чтобы помочь организациям безопасно собирать, передавать и хранить данные для выполнения критических бизнес -операций. Они защищены по электронной почте, безопасные API электронной почты и безопасные инструменты для шлюза электронной почты обеспечивают безопасное общение с пациентами в масштабе, чтобы помочь организациям улучшить взаимодействие и результаты в отношении здоровья.
Zivver
zivver.com
Zivver - это беспроблемное решение по безопасности электронной почты, позволяющее людям обмениваться и безопасно и с уверенностью использовать информацию. Основанный на интеллектуальном машинном обучении, и при беспрецедентном шифровании мы преобразуем коммуникации по электронной почте в лучшую сторону, добавляя уровень конфиденциальности существующим почтовым клиентам, чтобы сотрудники могли безопасно отправлять информацию, не нарушая рабочие процессы.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет легко обмениваться зашифрованными файлами и информацией с кем угодно и на любом устройстве. Давайте избавим вас от головной боли, связанной с безопасным обменом файлами. SendSafely интегрируется со многими популярными сторонними системами, добавляя сквозное шифрование на платформы, которые ваши пользователи уже знают и любят. Мы позволяем вам расширить возможности существующих приложений и инфраструктуры, плавно добавляя шифрование в ваши текущие рабочие процессы.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox является лидером в области коммуникационных и маркетинговых решений HIPAA для организаций здравоохранения. Перечисленный в списке Inc. 5000 наиболее быстро растущих компаний, находящихся в частной собственности, PAUBOX доверяет более 5000 организациям здравоохранения, включая адаптифтов, стоимость плюс лекарства, здоровье заветов и изображение Simonmed. Наши решения по электронной почте являются сертифицированными CSF CSF для наивысшего стандарта безопасности и шифрования всего исходящего электронного письма по умолчанию. Это позволяет поставщикам напрямую общаться со своими пациентами из Google Workspace, Microsoft 365 или Microsoft Exchange - нет не требуемых порталов или пропусков. Отправленная электронная почта соответствует HIPAA, каждый раз, без риска человеческой ошибки. Paubox Email Suite предлагает безопасное, совместимое с HIPAA шифрование электронной почты, входящую безопасность, предотвращение потери данных, автоматизацию рабочего процесса и многое другое для организаций здравоохранения всех размеров. Благодаря Paubox Email Suite Plus и Premium Plans получите дополнительные функции безопасности, чтобы остановить входящие угрозы электронной почты. Защитите свою электронную почту от спама, вирусов, вымогателей, фишинговых атак, нарушений данных и потери данных. Используйте Paubox Marketing для улучшения коммуникаций пациентов и развития вашего медицинского бизнеса. В отличие от других маркетинговых платформ по электронной почте, Paubox Marketing соответствует HIPAA, и наш запатентованный подход позволяет получателям электронной почты прочитать безопасные сообщения в своем почтовом ящике, как обычное электронное письмо. Поставщики могут сегментировать контакты и отправлять очень актуальные электронные кампании, персонализированные с PHI. Paubox Email API интегрирует электронное письмо, соответствующее HIPAA, в сторонние приложения, чтобы легко отправлять безопасные, транзакционные сообщения. Быстро настроите безопасную электронную почту с помощью изготовленных или пользовательских интеграций API с использованием современных параметров API REST или SMTP. Paubox Texting - это API текстовых сообщений, совместимые с HIPAA, который может быть персонализирован с PHI для улучшения взаимодействия с пациентами. Мы применили те же принципы к текстовым сообщениям, соответствующим HIPAA, которые делают Paubox по электронной почте таким удобным для пациентов-получателям не нужно будет загружать специальное приложение или использовать защищенный паролем портал для чтения ваших текстовых сообщений.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — платформа для передачи файлов. Оно позволяет пользователям безопасно отправлять зашифрованные файлы, сохраняя при этом полный контроль над получателями, периодами доступа, загрузками и печатью. BlueFiles безопасен, прост в использовании и обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при обмене файлами.
Boolebox
boolebox.com
boolebox — это решение для защиты данных, выбранное учреждениями ЕС. boolebox — это платформа безопасности для загрузки, создания, обмена и работы с данными, специально разработанная для организаций, которым необходимо защитить конфиденциальный контент и информацию. boolebox предлагает своим пользователям расширенную конфиденциальность и полный контроль над данными, персональные ключи шифрования и неограниченные возможности обмена без ущерба для удобства использования. ЗАГРУЗКА И СОЗДАНИЕ Автоматически шифруйте файлы и папки, загружая их в boolebox простым перетаскиванием. Создавайте новые файлы онлайн и оптимизируйте свое время с помощью корпоративных шаблонов. Повысьте уровень безопасности ваших файлов, установив личный ключ шифрования. КЛАССИФИЦИРУЙТЕ И ДЕЛИТЕСЬ Классифицируйте данные в соответствии с политикой компании. Делитесь файлами и папками с функциональными ограничениями. Применяйте корпоративные политики общего доступа к проектам, делая их доступными выборочно и детально. СОТРУДНИЧАЙТЕ И СИНХРОНИЗИРУЙТЕ Совместную работу над одним файлом в режиме реального времени вместе со своей командой. Держите свои файлы обновленными и защищенными на своем ноутбуке, смартфоне и планшете. Доступность предоставляется в любое время и с любого портативного устройства. КОНТРОЛЬ Контролируйте журналы данных: какие операции были выполнены, когда и где. Управляйте разрешениями и ограничениями доступа для каждой рабочей группы и проекта.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.