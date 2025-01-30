Программное обеспечение для шифрования электронной почты - Самые популярные приложения - Боливия

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Технология шифрования электронной почты преобразует и защищает информацию во время ее прохождения через сервер электронной почты, гарантируя, что передаваемые данные остаются защищенными до тех пор, пока не будет идентифицирован предполагаемый получатель. Хотя шифрование электронной почты полезно в различных отраслях, оно важно в таких секторах, как здравоохранение и правительство, где конфиденциальная информация, такая как медицинские записи и государственные данные, должна быть зашифрована перед отправкой. Эти инструменты используют различные методы шифрования для сокрытия информации, и все они направлены на предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальным бизнес-данным. Шифрование на транспортном уровне защищает от подслушивания, гарантируя, что информация останется конфиденциальной до тех пор, пока она не достигнет целевой сети. Сквозное шифрование обеспечивает дополнительную безопасность, сохраняя данные зашифрованными с момента создания электронного письма до тех пор, пока к нему не будут доступны авторизованные устройства, непосредственно связанные с предполагаемым получателем.
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence стремится сделать Интернет более безопасным. Вот почему мы разработали наше решение для шифрования электронной почты. Но, по нашему мнению, просто предложить безопасную и конфиденциальную электронную почту недостаточно. В противном случае нашим пользователям придется использовать небезопасные решения для управления встречами, создания и хранения файлов или общения в Интернете. Вот почему Mailfence — это нечто большее, чем просто безопасная электронная почта. Mailfence позволяет вам организовать свою жизнь с помощью мощных инструментов повышения производительности, таких как календарь Mailfence, документы Mailfence, контакты Mailfence, группы Mailfence, чат Mailfence и опросы Mailfence.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Tuta
tuta.com
Tuta — это самая безопасная служба электронной почты в мире, простая в использовании и конфиденциальная по своей конструкции. Вы получаете полностью зашифрованные календари и контакты со всеми нашими личными и деловыми учетными записями электронной почты. Ранее Тутанота.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, созданное на основе открытого стандартного формата доверенных данных, просто в использовании и легко интегрируется с Google Workspace/Gmail, Microsoft 365/Outlook, Google Drive и корпоративными приложениями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Детализированный контроль доступа, возможности самостоятельного управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам соблюдать даже самые строгие требования конфиденциальности и соответствия, включая ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и меры безопасности GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию одним щелчком мыши, не выходя из существующих рабочих процессов, поскольку Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной почты, защищающей от спама, вирусы, фишинг и программы-вымогатели; плюс подписи по электронной почте и заявления об отказе от ответственности. Вы также можете воспользоваться преимуществами расширенной защиты от угроз (ATP) для защиты своих пользователей от самых изощренных атак по электронной почте, автоматической непрерывности электронной почты для предотвращения неожиданных простоев и соответствующего законодательству архивирования электронной почты, чтобы обеспечить безопасность всех электронных писем и возможность поиска. Вы даже можете выбрать резервное копирование и восстановление конечных точек и данных Microsoft 365 в почтовых ящиках, Teams, OneDrive и SharePoint. Специальная интеграция 365 Total Protection с Microsoft 365 упрощает весь ваш опыт: от регистрации до настройки, управления функциями и пользователями. Его центральная консоль представляет собой идеальное сочетание конфиденциальности данных и простоты использования, позволяя вам делать больше и меньше беспокоиться.
RMail
rmail.com
RPost — мировой лидер в области услуг электронной подписи и кибербезопасности, специализирующийся на шифровании электронной почты для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям, автоматизации электронной подписи, юридическом подтверждении электронной доставки, управлении правами на документы и услугах на основе искусственного интеллекта для предотвращения утечек данных и человеческого электронного обмена данными. ошибки безопасности. Платформы электронной безопасности RMail, электронной подписи RSign и зарегистрированной электронной почты компании RPost, основанные на искусственном интеллекте, получили более 50 патентов на свои основные технологии и получили международные награды и награды, в том числе премию World Mail Award за лучшую инициативу в области безопасности. Награда Mittelstand за лучшую инновацию в сфере ИТ в Германии и лучший выбор APCC за соответствие требованиям GDPR по обеспечению конфиденциальности данных электронной почты. Более 25 миллионов пользователей уже более десяти лет пользуются услугами RPost по отслеживанию, проверке, шифрованию, электронной подписи, сертификации, совместному использованию и защите в более чем 100 странах. Крупнейшими клиентами RPost являются одни из самых уважаемых мировых брендов в разных отраслях и регионах. Миссия RPost — помогать нашим клиентам по всему миру общаться и совершать электронные транзакции наиболее безопасными, совместимыми и продуктивными способами, а также постоянно обновлять наши продукты для удовлетворения их растущих потребностей.
Beeble
beeble.com
Проект Beeble — это платформа для хранения электронной почты и онлайн-облака с беспрецедентной безопасностью и конфиденциальностью без доступа третьих лиц. Ваша информация принадлежит только вам.
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг электронной подписи, который позволяет вам ставить свою подпись на телефоне, одновременно просматривая документ для подписи на компьютере (путем сканирования QR-кода). Запросите электронные подписи с усиленной защитой, включая коды доступа на основе текстовых сообщений и параметры входа в систему. Продемонстрируйте свой бренд на своей странице загрузки. Повысьте свою заметность среди клиентов, позволив им использовать свою бесплатную учетную запись Encyro для безопасного общения с другими. Обеспечьте безопасность данных клиентов и соблюдайте HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR и другие нормативные требования в отношении конфиденциальности данных клиентов. Используйте Encyro из браузера или из Microsoft Outlook (с бесплатной надстройкой Encyro Outlook).
LuxSci
luxsci.com
LuxSci предоставляет высокозащищенные, ориентированные на пациента коммуникационные решения. Технология SecureLine предлагает беспрецедентное сочетание безопасности и гибкости, позволяя медицинским организациям предоставлять персонализированный уход, оптимизировать рабочие процессы и увеличивать доходы, одновременно защищая данные пациентов. Решения LuxSci сертифицированы HITRUST и предназначены для удовлетворения потребностей корпоративных медицинских организаций и технологических компаний. Они предлагают решения для электронной почты и Интернета, которые помогают организациям безопасно собирать, передавать и хранить данные для выполнения критически важных бизнес-операций. Они обеспечивают безопасный маркетинг по электронной почте, безопасный API электронной почты и инструменты безопасного шлюза электронной почты, обеспечивающие безопасное общение с пациентами в любом масштабе, что помогает организациям улучшить взаимодействие и улучшить показатели здоровья.
Zivver
zivver.com
Zivver — это простое решение для обеспечения безопасности электронной почты, позволяющее людям безопасно и уверенно обмениваться информацией и использовать ее. Благодаря интеллектуальному машинному обучению и беспрецедентному шифрованию мы трансформируем электронную почту к лучшему, добавляя уровень конфиденциальности к существующим почтовым клиентам, чтобы сотрудники могли безопасно отправлять информацию, не нарушая рабочие процессы.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely позволяет легко обмениваться зашифрованными файлами и информацией с кем угодно и на любом устройстве. Давайте избавим вас от головной боли, связанной с безопасным обменом файлами. SendSafely интегрируется со многими популярными сторонними системами, добавляя сквозное шифрование на платформы, которые ваши пользователи уже знают и любят. Мы позволяем вам расширить возможности существующих приложений и инфраструктуры, плавно добавляя шифрование в ваши текущие рабочие процессы.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi — это фирма по кибербезопасности, предлагающая решения, предоставляемые на платформе «программное обеспечение как услуга». Trustifi лидирует на рынке, предлагая самые простые в использовании и развертывании продукты для обеспечения безопасности электронной почты, обеспечивающие безопасность как входящей, так и исходящей электронной почты от одного поставщика. Самым ценным активом любой организации, за исключением ее сотрудников, являются данные, содержащиеся в ее электронной почте, и ключевая цель Trustifi — обеспечить безопасность данных, репутации и брендов клиентов от всех угроз, связанных с электронной почтой. Благодаря входящему щиту Trustifi, предотвращению потери данных, защите от захвата учетных записей и шифрованию электронной почты клиенты всегда на шаг впереди злоумышленников. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox — лидер в области коммуникационных и маркетинговых решений, соответствующих требованиям HIPAA, для организаций здравоохранения. Компания Paubox, включенная в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний Inc., пользуется доверием более чем 5000 медицинских организаций, включая AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health и SimonMed Imaging. Наши решения для электронной почты сертифицированы HITRUST CSF по самым высоким стандартам безопасности и по умолчанию шифруют всю исходящую электронную почту. Это позволяет поставщикам услуг напрямую общаться со своими пациентами из Google Workspace, Microsoft 365 или Microsoft Exchange — никаких порталов или кодов доступа не требуется. Отправляемое электронное письмо всегда соответствует требованиям HIPAA, без риска человеческой ошибки. Paubox Email Suite предлагает безопасное шифрование электронной почты, соответствующее требованиям HIPAA, безопасность входящих сообщений, предотвращение потери данных, автоматизацию рабочих процессов и многое другое для медицинских организаций любого размера. С планами Paubox Email Suite Plus и Premium вы получите дополнительные функции безопасности для предотвращения входящих угроз электронной почты. Защитите свою электронную почту от спама, вирусов, программ-вымогателей, фишинговых атак, утечки данных и потери данных. Используйте Paubox Marketing, чтобы улучшить общение с пациентами и развивать свой бизнес в сфере здравоохранения. В отличие от других платформ электронного маркетинга, Paubox Marketing соответствует требованиям HIPAA, а наш запатентованный подход позволяет получателям электронной почты читать защищенные сообщения в своем почтовом ящике, как обычную электронную почту. Поставщики услуг могут сегментировать контакты и отправлять релевантные кампании по электронной почте, персонализированные с помощью PHI. Paubox Email API интегрирует электронную почту, совместимую с HIPAA, со сторонними приложениями, чтобы легко отправлять безопасные транзакционные сообщения. Быстро настройте безопасную электронную почту с помощью готовых или пользовательских интеграций API, используя современные параметры REST API или SMTP. Paubox Texting — это API для текстовых сообщений, соответствующий требованиям HIPAA, который можно персонализировать с помощью PHI для улучшения взаимодействия с пациентами. Мы применили те же принципы к текстовым сообщениям, соответствующим требованиям HIPAA, которые делают Paubox Email Suite таким удобным для пациентов — получателям не нужно загружать специальное приложение или использовать защищенный паролем портал для чтения ваших текстовых сообщений.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — платформа для передачи файлов. Оно позволяет пользователям безопасно отправлять зашифрованные файлы, сохраняя при этом полный контроль над получателями, периодами доступа, загрузками и печатью. BlueFiles безопасен, прост в использовании и обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при обмене файлами.
Boolebox
boolebox.com
boolebox — это решение для защиты данных, выбранное учреждениями ЕС. boolebox — это платформа безопасности для загрузки, создания, обмена и работы с данными, специально разработанная для организаций, которым необходимо защитить конфиденциальный контент и информацию. boolebox предлагает своим пользователям расширенную конфиденциальность и полный контроль над данными, персональные ключи шифрования и неограниченные возможности обмена без ущерба для удобства использования. ЗАГРУЗКА И СОЗДАНИЕ Автоматически шифруйте файлы и папки, загружая их в boolebox простым перетаскиванием. Создавайте новые файлы онлайн и оптимизируйте свое время с помощью корпоративных шаблонов. Повысьте уровень безопасности ваших файлов, установив личный ключ шифрования. КЛАССИФИЦИРУЙТЕ И ДЕЛИТЕСЬ Классифицируйте данные в соответствии с политикой компании. Делитесь файлами и папками с функциональными ограничениями. Применяйте корпоративные политики общего доступа к проектам, делая их доступными выборочно и детально. СОТРУДНИЧАЙТЕ И СИНХРОНИЗИРУЙТЕ Совместную работу над одним файлом в режиме реального времени вместе со своей командой. Держите свои файлы обновленными и защищенными на своем ноутбуке, смартфоне и планшете. Доступность предоставляется в любое время и с любого портативного устройства. КОНТРОЛЬ Контролируйте журналы данных: какие операции были выполнены, когда и где. Управляйте разрешениями и ограничениями доступа для каждой рабочей группы и проекта.
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