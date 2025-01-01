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Инструменты доставки электронной почты
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Инструменты доставки электронной почты - Самые популярные приложения

Инструменты доставляемости электронной почты играют решающую роль, позволяя предприятиям отслеживать и улучшать кампании по электронной почте, что в конечном итоге повышает размещение входящих сообщений и способствует созданию положительной репутации среди получателей. Эти инструменты оказываются неоценимыми в сфере стратегий маркетинга и продаж, повышая открываемость и возможности конверсии. Благодаря тому, что электронные письма эффективно проходят через спам-фильтры и стратегически создаются так, чтобы выглядеть законными, эти инструменты становятся инструментом достижения успеха. Обычно эти инструменты используются маркетологами по электронной почте или организационными группами, занимающимися рассылкой массовых электронных писем по спискам контактов и потенциальным клиентам. Эффективное развертывание этих инструментов может стратегически позиционировать ценный контент и возможности продаж для более широкой аудитории. Кроме того, они играют ключевую роль в предотвращении потери или пометки электронных писем как спама, обеспечивая более плавный и успешный процесс общения.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly - это платформа для обеспечения доставки электронной почты, которая помогает предприятиям решать проблемы доставки и улучшать репутацию отправителя.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap — платформа для тестирования и отправки электронной почты, позволяющая разработчикам управлять инфраструктурой электронной почты в одной системе.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ — это платформа для управления связями с общественностью, позволяющая создавать списки медиа, рассылать пресс-релизы и отслеживать СМИ.

Emma

Emma

myemma.com

Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — это платформа для автоматизации сообщений, разработанная для онлайн-бизнеса, включая автоматизацию email и SMS-маркетинга.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Zoho ZeptoMail — это сервис для отправки транзакционных электронных писем с поддержкой интеграции через SMTP и API.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API – это платформа для массовой отправки email-рассылок с высокой доставляемостью и поддержкой различных форматов почты. Гибкая интеграция и круглосуточная техническая поддержка.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

SMTP.com - сервис для надежной доставки электронной почты, который обеспечивает высокую доставляемость и поддержку пользователей 24/7.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost - это поставщик услуг электронной почты, который облегчает отправку транзакционных и маркетинговых писем с обеспечением высокой доставляемости и аналитики.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo — платформа для email-маркетинга, помогающая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать продажи с помощью инструментов автоматизации и аналитики.

SendPost

SendPost

sendpost.io

SendPost — приложение для управления доставкой электронной почты, мониторинга её статуса и оптимизации процессов отправки для пользователей и бизнесов.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai — платформа для автоматизации холодных email-рассылок, оптимизация отправки и проверки адресов, создание персонализированных писем с помощью ИИ.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.

Clever Elements

Clever Elements

cleverelements.com

Clever Elements — это немецкий сервис email-маркетинга, предлагающий удобный редактор для создания писем и функции аналитики.

MailMonitor

MailMonitor

mailmonitor.com

MailMonitor помогает контролировать доставку писем, анализировать эффективность кампаний и соблюдать лучшие практики email-маркетинга.

Warmup Inbox

Warmup Inbox

warmupinbox.com

Warmup Inbox — сервис разминки электронной почты, который повышает репутацию отправителя и улучшает доставку писем через сеть настоящих почтовых ящиков.

Nureply

Nureply

nureply.com

Nureply - это программа для отправки холодных электронных писем с использованием ИИ, которая персонализирует письма и оптимизирует кампании для повышения продаж.

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy - платформа для отправки транзакционных email, таких как письма для сброса пароля, с использованием простых API и SMTP.

InboxAlly

InboxAlly

inboxally.com

InboxAlly помогает email-маркетологам избежать попадания писем в спам, улучшая открываемость и кликабельность, а также разогревает домены и IP.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.

MailChannels

MailChannels

mailchannels.com

MailChannels - облачная платформа для доставки электронной почты, предотвращающая блокировку серверов и обеспечивающая защиту от спама.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo — это инструмент email-маркетинга, который позволяет создавать интерактивные письма с помощью технологии AMP для повышения вовлеченности и конверсий.

Emercury

Emercury

emercury.net

Emercury - платформа для автоматизации email-маркетинга, помогающая управлять кампаниями, повышать взаимодействие и оптимизировать доставку рассылок.

Inboxroad

Inboxroad

inboxroad.com

Inboxroad - инструмент для автоматизации email-маркетинга, оптимизации кампаний и анализа эффективности, обеспечивая доставку сообщений клиентам.

Inbox Monster

Inbox Monster

inboxmonster.com

Inbox Monster - платформа для мониторинга доставки электронной почты и угроз, помогающая оптимизировать эффективность email-маркетинга с помощью аналитики и визуализации.

MailReach

MailReach

mailreach.co

MailReach - сервис для разминки электронной почты, который улучшает репутацию отправителя и помогает избежать попадания в спам.

Warmy

Warmy

warmy.io

Warmy — это инструмент для разогрева электронной почты, который улучшает доставку, автоматизируя процесс создания репутации отправителя.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.

TrulyInbox

TrulyInbox

trulyinbox.com

TrulyInbox - инструмент прогрева электронной почты, который помогает повысить репутацию отправителя и улучшить доставку писем в инбокс.

Warmbase

Warmbase

warmbase.io

Warmbase - инструмент для подготовки электронной почты. Он помогает улучшить доставляемость писем и репутацию, перемещая их из спама в папку "Входящие".

InboxIgniter

InboxIgniter

inboxigniter.com

InboxIgniter — инструмент для прогрева электронной почты. Он автоматически настраивает кампании, учитывая отрасли, языки и регионы для достижения лучших результатов.

EmailLabs

EmailLabs

emaillabs.io

EmailLabs - сервис для повышения доставки e-mail, с интеграцией SMTP и API, подходит для автоматизации рассылок и управления списками.

Nicesender

Nicesender

nicesender.com

Nicesender — платформа для email-маркетинга. Автоматизация, интеграция через API, готовые шаблоны и конструктор для создания email-рассылок.

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker — платформа SaaS для генерации лидов и email-маркетинга, объединяющая инструменты поиска, обогащения данных и автоматизации кампаний.

Seventh Sense

Seventh Sense

theseventhsense.com

Seventh Sense — это программное обеспечение для продаж и маркетинга, помогающее анализировать данные о клиентах для повышения продаж и улучшения взаимодействия.

SendClean

SendClean

sendclean.com

SendClean - платформа для автоматизации доставки электронной почты, помогающая предприятиям улучшать стратегии маркетинга и обслуживания клиентов.

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение писем в почте, увеличивая процент сообщений, попадающих в приоритетный ящик.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon - инструмент для проверки электронной почты, обеспечивающий точные адреса и снижение отказов, поддерживает различные сервисы и фокусируется на безопасности данных.

Maildroppa

Maildroppa

maildroppa.com

Maildroppa - это простой инструмент для управления электронной почтой, который помогает стартапам эффективно проводить маркетинговые кампании и анализировать их результаты.

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

Приложение GoCustomer создает гиперперсонализированные email-рассылки для повышения вовлеченности клиентов и улучшения маркетинга.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam — онлайн-инструмент для тестирования спама в email. Он анализирует письма, даёт оценку спама и прогнозирует результаты с помощью AI.

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