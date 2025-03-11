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Инструменты доставляемости электронной почты играют решающую роль, позволяя предприятиям отслеживать и улучшать кампании по электронной почте, что в конечном итоге повышает размещение входящих сообщений и способствует созданию положительной репутации среди получателей. Эти инструменты оказываются неоценимыми в сфере стратегий маркетинга и продаж, повышая открываемость и возможности конверсии. Благодаря тому, что электронные письма эффективно проходят через спам-фильтры и стратегически создаются так, чтобы выглядеть законными, эти инструменты становятся инструментом достижения успеха. Обычно эти инструменты используются маркетологами по электронной почте или организационными группами, занимающимися рассылкой массовых электронных писем по спискам контактов и потенциальным клиентам. Эффективное развертывание этих инструментов может стратегически позиционировать ценный контент и возможности продаж для более широкой аудитории. Кроме того, они играют ключевую роль в предотвращении потери или пометки электронных писем как спама, обеспечивая более плавный и успешный процесс общения.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Folderly
folderly.com
Folderly - это платформа для обеспечения доставки электронной почты, которая помогает предприятиям решать проблемы доставки и улучшать репутацию отправителя.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — платформа для тестирования и отправки электронной почты, позволяющая разработчикам управлять инфраструктурой электронной почты в одной системе.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ — это платформа для управления связями с общественностью, позволяющая создавать списки медиа, рассылать пресс-релизы и отслеживать СМИ.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Bento
bentonow.com
Bento — это платформа для автоматизации сообщений, разработанная для онлайн-бизнеса, включая автоматизацию email и SMS-маркетинга.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.
Levitate
levitate.ai
Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail — это сервис для отправки транзакционных электронных писем с поддержкой интеграции через SMTP и API.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.
MailUp
mailup.com
MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API – это платформа для массовой отправки email-рассылок с высокой доставляемостью и поддержкой различных форматов почты. Гибкая интеграция и круглосуточная техническая поддержка.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com - сервис для надежной доставки электронной почты, который обеспечивает высокую доставляемость и поддержку пользователей 24/7.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost - это поставщик услуг электронной почты, который облегчает отправку транзакционных и маркетинговых писем с обеспечением высокой доставляемости и аналитики.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — платформа для email-маркетинга, помогающая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать продажи с помощью инструментов автоматизации и аналитики.
SendPost
sendpost.io
SendPost — приложение для управления доставкой электронной почты, мониторинга её статуса и оптимизации процессов отправки для пользователей и бизнесов.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — платформа для автоматизации холодных email-рассылок, оптимизация отправки и проверки адресов, создание персонализированных писем с помощью ИИ.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.
Clever Elements
cleverelements.com
Clever Elements — это немецкий сервис email-маркетинга, предлагающий удобный редактор для создания писем и функции аналитики.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor помогает контролировать доставку писем, анализировать эффективность кампаний и соблюдать лучшие практики email-маркетинга.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Warmup Inbox — сервис разминки электронной почты, который повышает репутацию отправителя и улучшает доставку писем через сеть настоящих почтовых ящиков.
Nureply
nureply.com
Nureply - это программа для отправки холодных электронных писем с использованием ИИ, которая персонализирует письма и оптимизирует кампании для повышения продаж.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy - платформа для отправки транзакционных email, таких как письма для сброса пароля, с использованием простых API и SMTP.
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly помогает email-маркетологам избежать попадания писем в спам, улучшая открываемость и кликабельность, а также разогревает домены и IP.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels - облачная платформа для доставки электронной почты, предотвращающая блокировку серверов и обеспечивающая защиту от спама.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это инструмент email-маркетинга, который позволяет создавать интерактивные письма с помощью технологии AMP для повышения вовлеченности и конверсий.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.
Emercury
emercury.net
Emercury - платформа для автоматизации email-маркетинга, помогающая управлять кампаниями, повышать взаимодействие и оптимизировать доставку рассылок.
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad - инструмент для автоматизации email-маркетинга, оптимизации кампаний и анализа эффективности, обеспечивая доставку сообщений клиентам.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster - платформа для мониторинга доставки электронной почты и угроз, помогающая оптимизировать эффективность email-маркетинга с помощью аналитики и визуализации.
MailReach
mailreach.co
MailReach - сервис для разминки электронной почты, который улучшает репутацию отправителя и помогает избежать попадания в спам.
Warmy
warmy.io
Warmy — это инструмент для разогрева электронной почты, который улучшает доставку, автоматизируя процесс создания репутации отправителя.
Interseller
interseller.io
Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase - инструмент для подготовки электронной почты. Он помогает улучшить доставляемость писем и репутацию, перемещая их из спама в папку "Входящие".
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter — инструмент для прогрева электронной почты. Он автоматически настраивает кампании, учитывая отрасли, языки и регионы для достижения лучших результатов.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs - сервис для повышения доставки e-mail, с интеграцией SMTP и API, подходит для автоматизации рассылок и управления списками.
Nicesender
nicesender.com
Nicesender — платформа для email-маркетинга. Автоматизация, интеграция через API, готовые шаблоны и конструктор для создания email-рассылок.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker — платформа SaaS для генерации лидов и email-маркетинга, объединяющая инструменты поиска, обогащения данных и автоматизации кампаний.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — это программное обеспечение для продаж и маркетинга, помогающее анализировать данные о клиентах для повышения продаж и улучшения взаимодействия.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox - инструмент прогрева электронной почты, который помогает повысить репутацию отправителя и улучшить доставку писем в инбокс.
Reoon
reoon.com
Reoon - инструмент для проверки электронной почты, обеспечивающий точные адреса и снижение отказов, поддерживает различные сервисы и фокусируется на безопасности данных.
Maildroppa
maildroppa.com
Maildroppa - это простой инструмент для управления электронной почтой, который помогает стартапам эффективно проводить маркетинговые кампании и анализировать их результаты.
GoCustomer
gocustomer.ai
Приложение GoCustomer создает гиперперсонализированные email-рассылки для повышения вовлеченности клиентов и улучшения маркетинга.
Unspam
unspam.email
Unspam — онлайн-инструмент для тестирования спама в email. Он анализирует письма, даёт оценку спама и прогнозирует результаты с помощью AI.
SendClean
sendclean.com
SendClean - платформа для автоматизации доставки электронной почты, помогающая предприятиям улучшать стратегии маркетинга и обслуживания клиентов.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение писем в почте, увеличивая процент сообщений, попадающих в приоритетный ящик.
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