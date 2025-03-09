Инструменты доставки электронной почты - Самые популярные приложения - Ватикан

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Инструменты доставляемости электронной почты играют решающую роль, позволяя предприятиям отслеживать и улучшать кампании по электронной почте, что в конечном итоге повышает размещение входящих сообщений и способствует созданию положительной репутации среди получателей. Эти инструменты оказываются неоценимыми в сфере стратегий маркетинга и продаж, повышая открываемость и возможности конверсии. Благодаря тому, что электронные письма эффективно проходят через спам-фильтры и стратегически создаются так, чтобы выглядеть законными, эти инструменты становятся инструментом достижения успеха. Обычно эти инструменты используются маркетологами по электронной почте или организационными группами, занимающимися рассылкой массовых электронных писем по спискам контактов и потенциальным клиентам. Эффективное развертывание этих инструментов может стратегически позиционировать ценный контент и возможности продаж для более широкой аудитории. Кроме того, они играют ключевую роль в предотвращении потери или пометки электронных писем как спама, обеспечивая более плавный и успешный процесс общения.
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mailivery
mailivery.io
Mailivery — это инструмент для подогрева электронной почты на базе искусственного интеллекта, целью которого является улучшение репутации отправителя электронной почты и повышение доставляемости электронной почты. Участвуя в беседах о продажах, генерируемых искусственным интеллектом, Mailivery помогает пользователям обходить спам-алгоритмы и отправлять свои электронные письма в основные почтовые ящики потенциальных клиентов, а не в папку со спамом. Инструмент работает с использованием искусственного интеллекта для взаимодействия с реальными электронными письмами в почтовом ящике пользователя. Он удаляет электронные письма из спама и отвечает на них в режиме реального времени, чтобы повысить доставляемость. В отличие от других подобных сервисов, Mailivery использует одноранговую сеть, насчитывающую более 10 000 пользователей, для создания реального взаимодействия и улучшения репутации отправителя. Этот инструмент предоставляет пользователям информационные панели, которые в режиме реального времени предоставляют информацию об аналитике спама и улучшении репутации. Пользователи могут отслеживать количество электронных писем, попадающих в спам, проверять, не занесены ли они в черный список, и получать действенные рекомендации для улучшения своей репутации. Mailivery позволяет пользователям настраивать объем и время взаимодействия, обеспечивая максимальную доставляемость. Инструмент работает незаметно в специальных папках, сводя к минимуму вмешательство в торговую деятельность. Кроме того, Mailivery предлагает варианты взаимодействия с учетными записями электронной почты других клиентов, обеспечивая лучшие результаты, поскольку разные адреса электронной почты взаимодействуют друг с другом. Инструмент также предлагает функции управления командой, позволяя пользователям настраивать свои учетные записи и активно управлять активностью своих команд и статистикой домена. Кроме того, Mailivery предоставляет функцию проверки репутации и оценки спама, чтобы гарантировать, что пользователи правильно настроили свою почтовую инфраструктуру. Клиентам присваивается уникальный идентификатор, чтобы избежать группировки с другими клиентами спам-фильтрами. В целом, Mailivery стремится помочь пользователям повысить доставляемость и продажи электронной почты за счет улучшения репутации отправителя электронной почты и обхода алгоритмов спама.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — инструмент автоматизации холодных email-коммуникаций, помогающий бизнесу оптимизировать и персонализировать исходящие сообщения.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — платформа для email-маркетинга, помогающая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать продажи с помощью инструментов автоматизации и аналитики.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs — это платформа для эффективного управления отправкой объемных и транзакционных электронных писем с надежной доставкой и аналитикой.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — это инструмент для подготовки электронной почты, который помогает компаниям улучшить репутацию отправителя и повысить вероятность попадания электронных писем во входящие. Он работает, взаимодействуя с вашим почтовым ящиком человеческим способом, например, отправляя и получая электронные письма с разными интервалами, открывая электронные письма и отвечая на них, а также отмечая электронные письма как важные и помеченные. Это помогает завоевать доверие поставщиков услуг электронной почты (ESP) и показать им, что ваша учетная запись активна и задействована. В результате ESP с большей вероятностью доставит ваши электронные письма во входящие, что может привести к улучшению доставляемости электронной почты, увеличению вовлеченности и уменьшению количества жалоб на спам.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ — это платформа для управления связями с общественностью, позволяющая создавать списки медиа, рассылать пресс-релизы и отслеживать СМИ.
Folderly
folderly.com
Folderly - это платформа для обеспечения доставки электронной почты, которая помогает предприятиям решать проблемы доставки и улучшать репутацию отправителя.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — это программное обеспечение для продаж и маркетинга, которое позволяет специалистам по продажам и маркетингу каждый день генерировать данные о своих потенциальных и существующих клиентах, чтобы анализировать эти данные для увеличения продаж, повышения вовлеченности в маркетинг и узнаваемости бренда, минимизации негативного опыта клиентов и потери доходов, вызванных действиями торгового персонала. истощение, повышение эффективности и общего морального духа.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам. С Leadspicker вам больше не придется совмещать несколько инструментов для поиска потенциальных клиентов и проведения кампаний по электронной почте. Эта платформа предлагает вам все под одной цифровой крышей. Ключевые особенности: Возможность рассылки по электронной почте: легко отправляйте целевые кампании своим потенциальным клиентам. Благодаря функциям подогрева электронной почты и ротации вы можете обеспечить максимальную эффективность вашего охвата. Интеллектуальное сопоставление адресов электронной почты: больше никаких догадок! Отправляйте электронные письма с помощью клиента, соответствующего поставщику электронной почты вашего потенциального клиента. Независимо от того, использует ли ваш потенциальный клиент Outlook или Gmail, Leadspicker подбирает и использует соответствующий клиент для достижения оптимальных показателей доставки. Инструмент поиска: легко выявляйте потенциальных потенциальных клиентов, которые соответствуют требованиям вашего бизнеса. Погрузитесь в богатый пул потенциальных клиентов и оптимизируйте процесс таргетинга. Водопадный поиск электронной почты: Leadspicker совершает революцию в поиске электронной почты, используя уникальный водопадный подход. Благодаря синергии с более чем 5 сторонними решениями он обеспечивает более высокий уровень успеха и качество получения действительных адресов электронной почты. Специальные предложения: Данные как услуга. Поиск качественных потенциальных клиентов может оказаться непростой задачей. Благодаря функции «Данные как услуга» Leadspicker получите доступ к лидам высшего уровня прямо на платформе, готовых к работе. Кампания по продажам как услуга: от поиска данных до работы с электронной почтой — пусть Leadspicker возьмет на себя всю тяжелую работу. Как клиент, вы в первую очередь фокусируетесь на потенциальных клиентах, которые проявляют искренний интерес к встречам, обеспечивая более высокие коэффициенты конверсии.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки электронной почты и мониторинга угроз Inbox Monster позволяет вам выйти за рамки поверхностных показателей. Невероятная глубина готовых к действию визуализаций и аналитических данных поддерживается активной профессиональной командой специалистов. Основы следующего поколения маркетологов по электронной почте, основанных на данных, включают в себя: + Размещение в почтовом ящике + Комплексный мониторинг угроз + Рендеринг и тестирование + Управление DMARC + Аналитика взаимодействия + Аналитика до и после отправки Как мы помогаем вам добиться успеха в электронной почте: Автоматизированная информация: настройка отслеживайте оповещения за считанные минуты, а затем получите важную информацию об огромном количестве переменных. Таким образом, вы не можете думать о доставляемости в 99,5% случаев. Агрегированные визуальные эффекты. Получайте удобные для восприятия визуализации с возможностью двойного щелчка мыши добиться необходимой степени детализации, чтобы вы могли реагировать в режиме реального времени и стать героем электронной почты. Анализ эксперта: индивидуальные профессиональные услуги от эксперта, который глубоко изучает вашу программу и дает упреждающие, ориентированные на действия советы, выходящие за рамки простых показателей.
Inboxy
inboxy.io
Легко отправляйте электронные письма в папку «Входящие», чтобы вы могли заключать больше сделок. Единственное решение для подогрева входящих сообщений, которое использует частную сеть автономных браузеров и искусственный интеллект для обеспечения лучшей доставляемости. Наша услуга IP Warm Up предлагает несколько явных преимуществ, которые отличают нас от других рыночных решений. Безголовое управление. Мы отслеживаем показатели репутации вашего домена и сравниваем их с нашей базой данных доменов, чтобы обеспечить лучшую доставляемость электронной почты. Domain Score IQ Мы отслеживаем показатели репутации вашего домена и сравниваем их с нашей базой данных доменов, чтобы обеспечить лучшую доставляемость электронной почты. Повышение доставляемости электронной почты Наша запатентованная технология гарантирует, что ваши электронные письма будут оптимизированы для максимальной доставляемости. Анализируя и адаптируя параметры вашей электронной почты, мы гарантируем, что ваши сообщения дойдут до намеченных получателей и не будут помечены как спам. Увеличьте количество открываемых писем. Мы используем передовые алгоритмы на основе искусственного интеллекта для создания интересных тем и контента, повышая вовлеченность в ваши электронные письма. Наш уникальный подход гарантирует, что ваши сообщения будут внимательно следить за вашими сообщениями, а также значительно повысит процент открытий. Разминка IP-адресов для больших объемов электронной почты Обрабатываете большой объем электронной почты? Наша масштабируемая служба IP-прогрева позволяет беспрепятственно обрабатывать большие объемы электронной почты, гарантируя, что каждое из них будет эффективно прогрето, не теряя при этом индивидуальности и не попадая в папки со спамом. Управление репутацией электронной почты Ваша репутация электронной почты жизненно важна для успешного общения. Наш постоянный мониторинг и превентивные корректировки поддерживают репутацию вашей электронной почты, предотвращая попадание в черный список и обеспечивая бесперебойную работу электронной почты.
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
MailMonitor
mailmonitor.com
От размещения входящих сообщений и мониторинга черного списка до анализа эффективности кампаний по электронной почте — у MailMonitor есть все необходимые инструменты, необходимые для оптимизации ваших маркетинговых кампаний по электронной почте и обеспечения постоянного следования передовым практикам электронного маркетинга. MailMonitor — это ваш технологический партнер, который вам всегда был нужен, чтобы максимально эффективно использовать маркетинговые кампании по электронной почте и повысить их доставляемость. Мы определяем, дойдет ли ваша кампания до почтового ящика вашего клиента, прежде чем вы потратите на нее ни копейки. Мы даем вам возможность решать проблемы и стать героем маркетинга.
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — это платформа транзакционной электронной почты, которая удовлетворяет требованиям для таких случаев использования, как электронные письма для сброса пароля, электронные письма OTP, приветственные электронные письма и т. д. Платформа Mailazy помогает вам беспрепятственно отправлять транзакционные электронные письма и отслеживать их доставляемость. Mailazy позволяет вашим приложениям отправлять сообщения через простые API-интерфейсы HTTP REST или через простую интеграцию SMTP и устраняет сложности отправки транзакционных электронных писем. Перестаньте беспокоиться о том, что ваши транзакционные электронные письма попали в почтовые ящики клиентов, и сосредоточьтесь на таких интересных вещах, как создание отличных продуктов и развитие вашего бизнеса. Позвольте Mailazy эффективно позаботиться о доставке электронной почты в почтовые ящики ваших клиентов. Получите доступ сейчас!
Infobip
infobip.com
Infobip Email API — это инфраструктура отправки электронной почты, которая мгновенно доставляет большой объем электронных писем через SMTP или HTTP API. Помогает обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов благодаря доставке электронных писем без задержек, увеличивая доход за счет максимальной доставляемости. Поддержка всех форматов транзакционных или рекламных писем. Надежная и легко масштабируемая инфраструктура Обрабатывайте миллионы электронных писем за считанные минуты и доставляйте их за 2 секунды с доставляемостью 99,4 %. Готов поддержать любой объём писем. Создано для групп разработчиков и разработчиков. Простая и гибкая интеграция, поддержка всех популярных языков программирования, среднее время отклика <100 миллисекунд, соглашение об уровне обслуживания в течение 99,99 % времени безотказной работы. Круглосуточная техническая поддержка от опытных инженеров. Центры обработки данных по всему миру. Локальные развертывания и хранилища обеспечивают меньшие задержки и более высокий уровень безопасности. Сохраняйте полное соответствие региональным нормам. Поддержка доставки. Специальная группа экспертов по доставке помогает с адаптацией, прогревом пользовательского домена и максимизацией производительности. Отчеты и аналитика Быстро диагностируйте и устраняйте проблемы с отправкой с помощью отчетов журналов и веб-перехватчиков. Отслеживайте эффективность электронной почты и получайте ценную информацию с помощью полной аналитики электронной почты. Проверка электронной почты. Используйте API или веб-приложение для выявления контактов с высоким уровнем риска, удаления недействительных адресов электронной почты и поддержания чистоты списков рассылки. Защитите репутацию отправителя с помощью качественной базы данных и увеличьте доставляемость.
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels - облачная платформа для доставки электронной почты, предотвращающая блокировку серверов и обеспечивающая защиту от спама.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts — это инструмент мониторинга электронной почты конкурентов, позволяющий понять, как часто они делают скидки, когда отправляют электронные письма и как они сегментируют электронные письма.
SendClean
sendclean.com
SendClean — это интеллектуальная платформа доставки электронной почты, оснащенная всеми инструментами и функциями, помогающими компаниям максимально упрощенно достигать своих целей в области маркетинга и продаж.
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного интеллекта вашего электронного бюллетеня.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs был создан для тех, у кого есть система генерации электронных писем. Независимо от того, есть ли у вас магазин, система выставления счетов, бухгалтерского учета, CRM, ERP, CMS или специальная система автоматизации маркетинга — EmailLabs повысит доставляемость ваших электронных писем. ✅ Благодаря простой интеграции SMTP сервис готов к использованию за несколько минут. RESTful API позволит вам полностью интегрироваться с вашей ИТ-системой. Вы также можете использовать готовые библиотеки и примеры кода. 🌐 У нас многолетний опыт работы в сфере доставляемости электронных писем. Мы отправляем более 6 миллиардов сообщений в год. 🚀 Узнайте больше: https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
Подключитесь к SMTP-серверу Inboxroad и получите наилучшую доставку с помощью преданных своему делу экспертов. Inboxroad предлагает мониторинг и персональные советы по доставляемости, помогая вам получить максимальную отдачу от электронного маркетинга и транзакционной электронной почты.
SendPost
sendpost.io
SendPost — приложение для управления доставкой электронной почты, мониторинга её статуса и оптимизации процессов отправки для пользователей и бизнесов.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — революционный инструмент для разогрева электронной почты. Вы можете просто подключить свой почтовый ящик, с которым хотите проводить информационно-пропагандистские кампании, и инструмент позаботится обо всем сам. Inboxigniter — это инструмент для разогрева электронной почты на базе искусственного интеллекта, который учитывает отрасли, бизнес-ниши, языки и местоположения для достижения наилучших результатов.
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмысление взаимодействия с клиентами с помощью гиперперсонализированных электронных писем. Улучшите свой маркетинг с помощью нашей уникальной комбинации искусственного интеллекта для привлечения, удержания клиентов и многого другого.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — это инструмент для разогрева электронной почты. Это поможет вашим электронным письмам «разогреться», прежде чем вы обратитесь к своим потенциальным клиентам. Как только ваша электронная почта будет подготовлена, вы будете готовы поместить входящие сообщения вашего потенциального клиента вместо папки со спамом. Warmbase экономит ваше время, энергию и усилия, повышая доставляемость вашей электронной почты и репутацию, чтобы увеличить продажи. Более того, он автоматически перемещает ваши электронные письма из папки спама получателей в папку «Входящие» и сохраняет вашу репутацию электронной почты.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor - это инструмент для email-маркетинга, позволяющий создавать и отправлять персонализированные электронные письма с аналитикой и автоматизацией.
Clever Elements
cleverelements.com
Email-маркетинг для лучших. Более 250 000 компаний полагаются на d в электронном маркетинге. Clever Elements — немецкая служба электронного маркетинга. Они предлагают удобный редактор для создания электронных писем для кампаний и функций аналитики.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Emercury
emercury.net
Emercury - платформа для автоматизации email-маркетинга, помогающая управлять кампаниями, повышать взаимодействие и оптимизировать доставку рассылок.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам создавать, тестировать и анализировать электронные письма, обеспечивая их эффективность и персонализацию.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
MailReach
mailreach.co
MailReach - сервис для разминки электронной почты, который улучшает репутацию отправителя и помогает избежать попадания в спам.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — платформа для тестирования и отправки электронной почты, позволяющая разработчикам управлять инфраструктурой электронной почты в одной системе.
MailUp
mailup.com
MailUp — это платформа для создания и автоматизации маркетинговых кампаний через электронную почту, SMS и мессенджеры с аналитическими инструментами.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - это платформа для управления транзакционными и маркетинговыми электронными письмами с возможностями аналитики и интеграции.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - сервис проверки электронных адресов для повышения доставки и качества электронной почты, поддерживающий загрузку списков до 250 000 адресов.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost - это поставщик услуг электронной почты, который облегчает отправку транзакционных и маркетинговых писем с обеспечением высокой доставляемости и аналитики.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Warmup Inbox — сервис разминки электронной почты, который повышает репутацию отправителя и улучшает доставку писем через сеть настоящих почтовых ящиков.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail — это сервис для отправки транзакционных электронных писем с поддержкой интеграции через SMTP и API.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это инструмент email-маркетинга, который позволяет создавать интерактивные письма с помощью технологии AMP для повышения вовлеченности и конверсий.
Maildroppa
maildroppa.com
Простой электронный маркетинг для занятых основателей. Maildroppa — это простой в освоении инструмент для стартапов, создающих что-то новое. Это самый простой способ связаться с вашей аудиторией и расти вместе с ней.
Interseller
interseller.io
Interseller – приложение для оптимизации процессов найма, предлагающее инструменты для поиска и общения с кандидатами через автоматизацию.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Nureply
nureply.com
Nureply - это программа для отправки холодных электронных писем с использованием ИИ, которая персонализирует письма и оптимизирует кампании для повышения продаж.
Warmy
warmy.io
Warmy — это инструмент для разогрева электронной почты, который улучшает доставку, автоматизируя процесс создания репутации отправителя.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса за счет эффективной работы с холодной электронной почтой. Это продвинутая, но удобная для пользователя система, которая поможет вам охватить больше людей с меньшими усилиями. Что вам понравится в Mails.ai: - Умная автоматизация электронной почты: наш искусственный интеллект позаботится об отправке электронных писем и последующих действиях за вас. - Подключайте столько учетных записей электронной почты, сколько захотите. Ограничений нет — связывайте столько учетных записей, сколько вам нужно. - Проверка электронной почты в режиме реального времени: благодаря нашей системе мгновенной проверки мы гарантируем, что ваши электронные письма попадут в почтовые ящики, а не в папки со спамом. - Неограниченная загрузка контактов: независимо от того, насколько велик ваш список потенциальных клиентов, вы можете загрузить их все. - Пользовательские электронные письма, созданные искусственным интеллектом: получайте электронные письма, адресованные вашей аудитории и написанные нашим умным искусственным интеллектом. - Интеллектуальные схемы отправки: наша система разумно меняет отправителей, чтобы обеспечить высокую доставляемость и снизить риски спама. Mails.ai — это больше, чем просто инструмент для проведения рассылок по электронной почте. Он создан для того, чтобы увеличить количество ваших ответов и помочь вам заключить больше сделок. Все дело в том, чтобы обеспечить вам более высокую отдачу от ваших инвестиций благодаря фиксированной цене независимо от размера вашего охвата. И это еще не все: воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по разогреву электронной почты, которая является одной из самых щедрых в мире. С Mails.ai вы выбираете сочетание эффективности, масштаба и ценности своих усилий по распространению электронной почты.
Levitate
levitate.ai
Levitate - это инструмент для малых бизнесов, помогающий строить и поддерживать отношения с клиентами через персонализированные электронные письма и текстовые сообщения.
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