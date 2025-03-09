mails.ai

mails.ai

Mails.ai — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса за счет эффективной работы с холодной электронной почтой. Это продвинутая, но удобная для пользователя система, которая поможет вам охватить больше людей с меньшими усилиями. Что вам понравится в Mails.ai: - Умная автоматизация электронной почты: наш искусственный интеллект позаботится об отправке электронных писем и последующих действиях за вас. - Подключайте столько учетных записей электронной почты, сколько захотите. Ограничений нет — связывайте столько учетных записей, сколько вам нужно. - Проверка электронной почты в режиме реального времени: благодаря нашей системе мгновенной проверки мы гарантируем, что ваши электронные письма попадут в почтовые ящики, а не в папки со спамом. - Неограниченная загрузка контактов: независимо от того, насколько велик ваш список потенциальных клиентов, вы можете загрузить их все. - Пользовательские электронные письма, созданные искусственным интеллектом: получайте электронные письма, адресованные вашей аудитории и написанные нашим умным искусственным интеллектом. - Интеллектуальные схемы отправки: наша система разумно меняет отправителей, чтобы обеспечить высокую доставляемость и снизить риски спама. Mails.ai — это больше, чем просто инструмент для проведения рассылок по электронной почте. Он создан для того, чтобы увеличить количество ваших ответов и помочь вам заключить больше сделок. Все дело в том, чтобы обеспечить вам более высокую отдачу от ваших инвестиций благодаря фиксированной цене независимо от размера вашего охвата. И это еще не все: воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по разогреву электронной почты, которая является одной из самых щедрых в мире. С Mails.ai вы выбираете сочетание эффективности, масштаба и ценности своих усилий по распространению электронной почты.