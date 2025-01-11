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Инструменты доставки электронной почты - Самые популярные приложения - Пакистан
Инструменты доставляемости электронной почты играют решающую роль, позволяя предприятиям отслеживать и улучшать кампании по электронной почте, что в конечном итоге повышает размещение входящих сообщений и способствует созданию положительной репутации среди получателей. Эти инструменты оказываются неоценимыми в сфере стратегий маркетинга и продаж, повышая открываемость и возможности конверсии. Благодаря тому, что электронные письма эффективно проходят через спам-фильтры и стратегически создаются так, чтобы выглядеть законными, эти инструменты становятся инструментом достижения успеха. Обычно эти инструменты используются маркетологами по электронной почте или организационными группами, занимающимися рассылкой массовых электронных писем по спискам контактов и потенциальным клиентам. Эффективное развертывание этих инструментов может стратегически позиционировать ценный контент и возможности продаж для более широкой аудитории. Кроме того, они играют ключевую роль в предотвращении потери или пометки электронных писем как спама, обеспечивая более плавный и успешный процесс общения.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (ранее TransMail) — это специализированный сервис транзакционной отправки электронной почты от Zoho. ZeptoMail позволяет пользователям отправлять только транзакционные электронные письма, что помогает нам обеспечить надежную и гарантированную доставку ваших транзакционных писем. Варианты настройки ZeptoMail предоставляет два варианта настройки — SMTP и API электронной почты. Интегрируйте свой бизнес с ZeptoMail за несколько быстрых шагов, используя SMTP, или используйте API электронной почты для более глубокой интеграции. Разделите потоки электронной почты. Разделите свою электронную почту по домену, приложению, цели и т. д. на группы, называемые почтовыми агентами. Вы можете просматривать специализированные отчеты и контролировать доступ и отправку электронной почты каждого почтового агента, используя уникальные токены API и учетные данные SMTP. Шаблоны электронной почты ZeptoMail предоставляет шаблоны электронной почты для распространенных типов транзакционных электронных писем. Выберите один из образцов шаблонов или создайте свой собственный с нуля. Отслеживание электронной почты Отслеживайте действия получателей, такие как открытия и клики, чтобы повысить производительность электронной почты. ZeptoMail также регистрирует обработанные электронные письма и предлагает уведомления в реальном времени с настройкой веб-перехватчика. Отчеты Просматривайте графические отчеты об активности получателей и создавайте сравнительные отчеты об активности отправки между несколькими почтовыми агентами. Управление доступом Используйте расширенные права пользователя, чтобы назначать роли каждому пользователю. Это помогает вам управлять тем, какие пользователи имеют доступ к каждому из ваших почтовых агентов и связанным с ними данным. Плагин WordPress Используйте плагин ZeptoMail для WordPress, чтобы настроить учетную запись ZeptoMail в своей учетной записи WordPress. Вы можете отправлять электронные письма прямо со своего веб-сайта WordPress.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной разминкой для всех своих учетных записей, встроенной проверкой электронной почты и очисткой данных, созданием последовательностей и шаблонов на базе искусственного интеллекта и многим другим. Инструмент также включает в себя такие функции, как проверка электронной почты и очистка списков, настраиваемые поля персонализации, автоматическая персонализация GIF, IMG и видео, помощник по копирайтингу с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Это помогает предприятиям привлекать новых клиентов, увеличивать прибыль, масштабировать исходящие кампании, обеспечивать партнерство в отрасли и находить инвесторов для следующего раунда финансирования. Все эти функции призваны помочь компаниям сэкономить время, повысить свою эффективность и повысить рентабельность инвестиций.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации холодной электронной почты, обеспечивая при этом доставляемость вашей электронной почты. Мы делаем это, включив искусственный интеллект в реальном времени и машинное обучение для принятия решений по критически важным видам продаж, улучшения обмена сообщениями на всех языках и устранения необходимости в различных решениях для точек продаж, что обеспечивает превосходные показатели конверсии.
Interseller
interseller.io
Interseller — это SaaS-компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, работающая в сфере рекрутинговых технологий, недавно приобретенная Greenhouse Software в октябре 2021 года. С 2016 года мы помогаем рекрутинговым агентствам по всему миру создавать более предсказуемый поток клиентов и кандидатов. Наша платформа помогает сократить время, необходимое для взаимодействия с потенциальными клиентами и кандидатами. Interseller может найти и связаться с любым личным или рабочим адресом электронной почты с помощью автоматизированных и персонализированных последовательностей электронных писем, сохраняя при этом актуальность более чем 30 CRM и ATS.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы акселератора Techstars. По состоянию на 2017 год SendGrid собрала более 81 миллиона долларов и имеет офисы в Денвере, штат Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ирвин, Калифорния; Редвуд-Сити, Калифорния; и Лондоне. Компания стала публичной, дебютировав на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября 2017 года. Twilio приобрела SendGrid в феврале 2019 года.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам. С Leadspicker вам больше не придется совмещать несколько инструментов для поиска потенциальных клиентов и проведения кампаний по электронной почте. Эта платформа предлагает вам все под одной цифровой крышей. Ключевые особенности: Возможность рассылки по электронной почте: легко отправляйте целевые кампании своим потенциальным клиентам. Благодаря функциям подогрева электронной почты и ротации вы можете обеспечить максимальную эффективность вашего охвата. Интеллектуальное сопоставление адресов электронной почты: больше никаких догадок! Отправляйте электронные письма с помощью клиента, соответствующего поставщику электронной почты вашего потенциального клиента. Независимо от того, использует ли ваш потенциальный клиент Outlook или Gmail, Leadspicker подбирает и использует соответствующий клиент для достижения оптимальных показателей доставки. Инструмент поиска: легко выявляйте потенциальных потенциальных клиентов, которые соответствуют требованиям вашего бизнеса. Погрузитесь в богатый пул потенциальных клиентов и оптимизируйте процесс таргетинга. Водопадный поиск электронной почты: Leadspicker совершает революцию в поиске электронной почты, используя уникальный водопадный подход. Благодаря синергии с более чем 5 сторонними решениями он обеспечивает более высокий уровень успеха и качество получения действительных адресов электронной почты. Специальные предложения: Данные как услуга. Поиск качественных потенциальных клиентов может оказаться непростой задачей. Благодаря функции «Данные как услуга» Leadspicker получите доступ к лидам высшего уровня прямо на платформе, готовых к работе. Кампания по продажам как услуга: от поиска данных до работы с электронной почтой — пусть Leadspicker возьмет на себя всю тяжелую работу. Как клиент, вы в первую очередь фокусируетесь на потенциальных клиентах, которые проявляют искренний интерес к встречам, обеспечивая более высокие коэффициенты конверсии.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — это программное обеспечение для продаж и маркетинга, которое позволяет специалистам по продажам и маркетингу каждый день генерировать данные о своих потенциальных и существующих клиентах, чтобы анализировать эти данные для увеличения продаж, повышения вовлеченности в маркетинг и узнаваемости бренда, минимизации негативного опыта клиентов и потери доходов, вызванных действиями торгового персонала. истощение, повышение эффективности и общего морального духа.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Inboxy
inboxy.io
Легко отправляйте электронные письма в папку «Входящие», чтобы вы могли заключать больше сделок. Единственное решение для подогрева входящих сообщений, которое использует частную сеть автономных браузеров и искусственный интеллект для обеспечения лучшей доставляемости. Наша услуга IP Warm Up предлагает несколько явных преимуществ, которые отличают нас от других рыночных решений. Безголовое управление. Мы отслеживаем показатели репутации вашего домена и сравниваем их с нашей базой данных доменов, чтобы обеспечить лучшую доставляемость электронной почты. Domain Score IQ Мы отслеживаем показатели репутации вашего домена и сравниваем их с нашей базой данных доменов, чтобы обеспечить лучшую доставляемость электронной почты. Повышение доставляемости электронной почты Наша запатентованная технология гарантирует, что ваши электронные письма будут оптимизированы для максимальной доставляемости. Анализируя и адаптируя параметры вашей электронной почты, мы гарантируем, что ваши сообщения дойдут до намеченных получателей и не будут помечены как спам. Увеличьте количество открываемых писем. Мы используем передовые алгоритмы на основе искусственного интеллекта для создания интересных тем и контента, повышая вовлеченность в ваши электронные письма. Наш уникальный подход гарантирует, что ваши сообщения будут внимательно следить за вашими сообщениями, а также значительно повысит процент открытий. Разминка IP-адресов для больших объемов электронной почты Обрабатываете большой объем электронной почты? Наша масштабируемая служба IP-прогрева позволяет беспрепятственно обрабатывать большие объемы электронной почты, гарантируя, что каждое из них будет эффективно прогрето, не теряя при этом индивидуальности и не попадая в папки со спамом. Управление репутацией электронной почты Ваша репутация электронной почты жизненно важна для успешного общения. Наш постоянный мониторинг и превентивные корректировки поддерживают репутацию вашей электронной почты, предотвращая попадание в черный список и обеспечивая бесперебойную работу электронной почты.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки электронной почты и мониторинга угроз Inbox Monster позволяет вам выйти за рамки поверхностных показателей. Невероятная глубина готовых к действию визуализаций и аналитических данных поддерживается активной профессиональной командой специалистов. Основы следующего поколения маркетологов по электронной почте, основанных на данных, включают в себя: + Размещение в почтовом ящике + Комплексный мониторинг угроз + Рендеринг и тестирование + Управление DMARC + Аналитика взаимодействия + Аналитика до и после отправки Как мы помогаем вам добиться успеха в электронной почте: Автоматизированная информация: настройка отслеживайте оповещения за считанные минуты, а затем получите важную информацию об огромном количестве переменных. Таким образом, вы не можете думать о доставляемости в 99,5% случаев. Агрегированные визуальные эффекты. Получайте удобные для восприятия визуализации с возможностью двойного щелчка мыши добиться необходимой степени детализации, чтобы вы могли реагировать в режиме реального времени и стать героем электронной почты. Анализ эксперта: индивидуальные профессиональные услуги от эксперта, который глубоко изучает вашу программу и дает упреждающие, ориентированные на действия советы, выходящие за рамки простых показателей.
Folderly
folderly.com
Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «Входящие». Никогда больше не позволяйте вашим электронным письмам оказаться частью 51% всех деловых писем, которые никогда не попадают в почтовый ящик. Сделайте каждое электронное письмо важным, обеспечивая доход и возможности для бизнеса.
MailMonitor
mailmonitor.com
От размещения входящих сообщений и мониторинга черного списка до анализа эффективности кампаний по электронной почте — у MailMonitor есть все необходимые инструменты, необходимые для оптимизации ваших маркетинговых кампаний по электронной почте и обеспечения постоянного следования передовым практикам электронного маркетинга. MailMonitor — это ваш технологический партнер, который вам всегда был нужен, чтобы максимально эффективно использовать маркетинговые кампании по электронной почте и повысить их доставляемость. Мы определяем, дойдет ли ваша кампания до почтового ящика вашего клиента, прежде чем вы потратите на нее ни копейки. Мы даем вам возможность решать проблемы и стать героем маркетинга.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — это инструмент для подготовки электронной почты, который помогает компаниям улучшить репутацию отправителя и повысить вероятность попадания электронных писем во входящие. Он работает, взаимодействуя с вашим почтовым ящиком человеческим способом, например, отправляя и получая электронные письма с разными интервалами, открывая электронные письма и отвечая на них, а также отмечая электронные письма как важные и помеченные. Это помогает завоевать доверие поставщиков услуг электронной почты (ESP) и показать им, что ваша учетная запись активна и задействована. В результате ESP с большей вероятностью доставит ваши электронные письма во входящие, что может привести к улучшению доставляемости электронной почты, увеличению вовлеченности и уменьшению количества жалоб на спам.
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений — наш главный приоритет. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и сложности вашего бизнеса, у нас есть технологии, отчеты и ресурсы поддержки, которые помогут максимизировать успех вашей электронной почты. Ищете простой опыт без головной боли? Мы нашли правильный баланс между многофункциональным решением для доставки исходящей почты, простым в использовании интерфейсом панели управления и еще более простой настройкой. Вы можете настроить и запустить за считанные минуты. Наша запатентованная технология сервера электронной почты, расширенная аналитика и персонализированная поддержка клиентов — это то, что помогает SocketLabs обеспечить максимальное качество обслуживания клиентов. Наши продукты и услуги гарантируют, что вы сможете: - Доставить важную маркетинговую и транзакционную электронную почту в почтовый ящик - Получить подробную визуальную информацию об эффективности вашей электронной почты по всем ключевым показателям эффективности - В случае возникновения проблемы обратиться к нашим экспертам по доставке электронной почты - Сэкономить время и деньги, используя эффективную и надежную инфраструктуру электронной почты SocketLabs. Собирайте и храните электронную почту, не выходя из нашей высокозащищенной и соответствующей требованиям системы электронной почты. В SocketLabs мы знаем, насколько важна электронная почта для вашего бизнеса, поэтому совершенствуем «науку попадания в почтовый ящик». это наша страсть.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — это платформа электронного маркетинга корпоративного уровня, которая помогает брендам увеличить свои продажи, удержать клиентов и повысить пожизненную ценность клиентов. Ключевые особенности включают в себя простой в использовании конструктор электронной почты с возможностью перетаскивания, инструменты сегментации для адаптации ваших сообщений к пользователям и создание различных форм захвата намерений. В качестве интеллектуального набора инструментов для электронной почты компании могут использовать Kasplo, чтобы максимально эффективно использовать эту экономически эффективную и рентабельную маркетинговую платформу.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
mailivery
mailivery.io
Mailivery — это инструмент для подогрева электронной почты на базе искусственного интеллекта, целью которого является улучшение репутации отправителя электронной почты и повышение доставляемости электронной почты. Участвуя в беседах о продажах, генерируемых искусственным интеллектом, Mailivery помогает пользователям обходить спам-алгоритмы и отправлять свои электронные письма в основные почтовые ящики потенциальных клиентов, а не в папку со спамом. Инструмент работает с использованием искусственного интеллекта для взаимодействия с реальными электронными письмами в почтовом ящике пользователя. Он удаляет электронные письма из спама и отвечает на них в режиме реального времени, чтобы повысить доставляемость. В отличие от других подобных сервисов, Mailivery использует одноранговую сеть, насчитывающую более 10 000 пользователей, для создания реального взаимодействия и улучшения репутации отправителя. Этот инструмент предоставляет пользователям информационные панели, которые в режиме реального времени предоставляют информацию об аналитике спама и улучшении репутации. Пользователи могут отслеживать количество электронных писем, попадающих в спам, проверять, не занесены ли они в черный список, и получать действенные рекомендации для улучшения своей репутации. Mailivery позволяет пользователям настраивать объем и время взаимодействия, обеспечивая максимальную доставляемость. Инструмент работает незаметно в специальных папках, сводя к минимуму вмешательство в торговую деятельность. Кроме того, Mailivery предлагает варианты взаимодействия с учетными записями электронной почты других клиентов, обеспечивая лучшие результаты, поскольку разные адреса электронной почты взаимодействуют друг с другом. Инструмент также предлагает функции управления командой, позволяя пользователям настраивать свои учетные записи и активно управлять активностью своих команд и статистикой домена. Кроме того, Mailivery предоставляет функцию проверки репутации и оценки спама, чтобы гарантировать, что пользователи правильно настроили свою почтовую инфраструктуру. Клиентам присваивается уникальный идентификатор, чтобы избежать группировки с другими клиентами спам-фильтрами. В целом, Mailivery стремится помочь пользователям повысить доставляемость и продажи электронной почты за счет улучшения репутации отправителя электронной почты и обхода алгоритмов спама.
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — это платформа транзакционной электронной почты, которая удовлетворяет требованиям для таких случаев использования, как электронные письма для сброса пароля, электронные письма OTP, приветственные электронные письма и т. д. Платформа Mailazy помогает вам беспрепятственно отправлять транзакционные электронные письма и отслеживать их доставляемость. Mailazy позволяет вашим приложениям отправлять сообщения через простые API-интерфейсы HTTP REST или через простую интеграцию SMTP и устраняет сложности отправки транзакционных электронных писем. Перестаньте беспокоиться о том, что ваши транзакционные электронные письма попали в почтовые ящики клиентов, и сосредоточьтесь на таких интересных вещах, как создание отличных продуктов и развитие вашего бизнеса. Позвольте Mailazy эффективно позаботиться о доставке электронной почты в почтовые ящики ваших клиентов. Получите доступ сейчас!
Infobip
infobip.com
Infobip Email API — это инфраструктура отправки электронной почты, которая мгновенно доставляет большой объем электронных писем через SMTP или HTTP API. Помогает обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов благодаря доставке электронных писем без задержек, увеличивая доход за счет максимальной доставляемости. Поддержка всех форматов транзакционных или рекламных писем. Надежная и легко масштабируемая инфраструктура Обрабатывайте миллионы электронных писем за считанные минуты и доставляйте их за 2 секунды с доставляемостью 99,4 %. Готов поддержать любой объём писем. Создано для групп разработчиков и разработчиков. Простая и гибкая интеграция, поддержка всех популярных языков программирования, среднее время отклика <100 миллисекунд, соглашение об уровне обслуживания в течение 99,99 % времени безотказной работы. Круглосуточная техническая поддержка от опытных инженеров. Центры обработки данных по всему миру. Локальные развертывания и хранилища обеспечивают меньшие задержки и более высокий уровень безопасности. Сохраняйте полное соответствие региональным нормам. Поддержка доставки. Специальная группа экспертов по доставке помогает с адаптацией, прогревом пользовательского домена и максимизацией производительности. Отчеты и аналитика Быстро диагностируйте и устраняйте проблемы с отправкой с помощью отчетов журналов и веб-перехватчиков. Отслеживайте эффективность электронной почты и получайте ценную информацию с помощью полной аналитики электронной почты. Проверка электронной почты. Используйте API или веб-приложение для выявления контактов с высоким уровнем риска, удаления недействительных адресов электронной почты и поддержания чистоты списков рассылки. Защитите репутацию отправителя с помощью качественной базы данных и увеличьте доставляемость.
MailChannels
mailchannels.com
Убедитесь, что электронные письма ваших клиентов всегда доставляются. Наша платформа доставки электронной почты предотвращает занесение серверов в черный список и заранее обнаруживает проблемы безопасности электронной почты.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts — это инструмент мониторинга электронной почты конкурентов, позволяющий понять, как часто они делают скидки, когда отправляют электронные письма и как они сегментируют электронные письма.
SendClean
sendclean.com
SendClean — это интеллектуальная платформа доставки электронной почты, оснащенная всеми инструментами и функциями, помогающими компаниям максимально упрощенно достигать своих целей в области маркетинга и продаж.
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного интеллекта вашего электронного бюллетеня.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs был создан для тех, у кого есть система генерации электронных писем. Независимо от того, есть ли у вас магазин, система выставления счетов, бухгалтерского учета, CRM, ERP, CMS или специальная система автоматизации маркетинга — EmailLabs повысит доставляемость ваших электронных писем. ✅ Благодаря простой интеграции SMTP сервис готов к использованию за несколько минут. RESTful API позволит вам полностью интегрироваться с вашей ИТ-системой. Вы также можете использовать готовые библиотеки и примеры кода. 🌐 У нас многолетний опыт работы в сфере доставляемости электронных писем. Мы отправляем более 6 миллиардов сообщений в год. 🚀 Узнайте больше: https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
Подключитесь к SMTP-серверу Inboxroad и получите наилучшую доставку с помощью преданных своему делу экспертов. Inboxroad предлагает мониторинг и персональные советы по доставляемости, помогая вам получить максимальную отдачу от электронного маркетинга и транзакционной электронной почты.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Мы предоставляем разработчикам, предприятиям и ESP инструменты, опыт и поддержку, необходимые для надежной доставки, измерения и оптимизации электронных писем, чтобы они всегда и вовремя доходили до почтовых ящиков ваших клиентов.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — революционный инструмент для разогрева электронной почты. Вы можете просто подключить свой почтовый ящик, с которым хотите проводить информационно-пропагандистские кампании, и инструмент позаботится обо всем сам. Inboxigniter — это инструмент для разогрева электронной почты на базе искусственного интеллекта, который учитывает отрасли, бизнес-ниши, языки и местоположения для достижения наилучших результатов.
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмысление взаимодействия с клиентами с помощью гиперперсонализированных электронных писем. Улучшите свой маркетинг с помощью нашей уникальной комбинации искусственного интеллекта для привлечения, удержания клиентов и многого другого.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — это инструмент для разогрева электронной почты. Это поможет вашим электронным письмам «разогреться», прежде чем вы обратитесь к своим потенциальным клиентам. Как только ваша электронная почта будет подготовлена, вы будете готовы поместить входящие сообщения вашего потенциального клиента вместо папки со спамом. Warmbase экономит ваше время, энергию и усилия, повышая доставляемость вашей электронной почты и репутацию, чтобы увеличить продажи. Более того, он автоматически перемещает ваши электронные письма из папки спама получателей в папку «Входящие» и сохраняет вашу репутацию электронной почты.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — поставщик инфраструктуры электронной почты №1 в мире и самая эффективная служба доставки электронной почты. Наши клиенты отправляют более 5 триллионов сообщений в год, что составляет более 37 процентов деловой электронной почты в мире. Несколько клиентов SparkPost, включая крупнейшие социальные сети, отправляют более миллиарда электронных писем в день, что делает нас самым быстрорастущим поставщиком услуг доставки электронной почты на рынке. За более чем десять лет мы разработали ведущую технологию в индустрии электронной почты и первую службу доставки электронной почты, действительно предназначенную для облака. От точно настроенного Momentum MTA до современной полностью эластичной облачной службы доставки электронной почты — мы предоставляем нашим клиентам проверенную высочайшую скорость доставки входящих сообщений, простоту настройки и запуска, а также наиболее полную аналитику и понимание. Созданные на платформе AWS, мы обеспечиваем нашим клиентам надежность и масштабируемость, которые им необходимы, и даже больше. Никогда еще не существовало лучшего способа отправки электронной почты. Наша технология мощная, но самый ценный актив SparkPost — это наши люди — самые талантливые и опытные специалисты по электронной почте в отрасли. От экспертов по доставляемости до сообщества разработчиков и технических менеджеров по работе с корпоративными клиентами — наша команда будет рядом с вами на каждом этапе пути. Независимо от того, начинаете ли вы создавать приложение; крупное, сложное предприятие; или где-то посередине есть служба SparkPost, отвечающая вашим потребностям в доставке электронной почты.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шаблоны, конструктор с возможностью перетаскивания и сегментация на основе взаимодействия позволяют маркетологам доставлять целевой контент большим спискам подписчиков без каких-либо технических знаний.
Clever Elements
cleverelements.com
Email-маркетинг для лучших. Более 250 000 компаний полагаются на d в электронном маркетинге. Clever Elements — немецкая служба электронного маркетинга. Они предлагают удобный редактор для создания электронных писем для кампаний и функций аналитики.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Emercury
emercury.net
Emercury помогает маркетологам, предпринимателям и владельцам бизнеса привлекать потенциальных клиентов, увеличивать продажи существующим клиентам и обучать ваших клиентов увеличению удержания с помощью нашей простой в использовании платформы автоматизации электронного маркетинга. Наш подход к электронному маркетингу основан на обучении маркетологов лучшим практикам электронного маркетинга. Мы станем вашими специалистами по расширенному электронному маркетингу, будь то оптимизация автоматизации, улучшение доставки или улучшение взаимодействия. Мы полностью прозрачны и всегда верим в открытое общение.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
MailReach
mailreach.co
Сервис №1 по разогреву электронной почты, позволяющий избежать попадания в спам. Познакомьтесь с MailReach, службой разогрева электронной почты, которая повышает вашу репутацию электронной почты, создавая позитивное и реалистичное взаимодействие с вашими электронными письмами на автопилоте.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — это платформа доставки электронной почты, позволяющая командам разработчиков тестировать, отправлять и контролировать инфраструктуру электронной почты в одном месте. Ее поддерживают более 150 тысяч активных пользователей в месяц. Mailtrap предоставляет все необходимые инструменты для работы с электронной почтой. Тестирование электронной почты — для тестирования вашей электронной почты в средах подготовки, разработки и контроля качества. Отправка электронной почты - для отправки электронных писем о производстве. Углубленная аналитика — для контроля производительности вашей почтовой инфраструктуры. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Проверяйте свою электронную почту в среде с нулевым риском. Mailtrap Email Testing предлагает поддельный SMTP-сервер для перехвата ваших тестовых писем. С помощью предоставленных инструментов вы можете захватывать SMTP-трафик, проверять CSS/HTML, проверять количество спама и автоматизировать процесс отладки и улучшения ваших электронных писем перед их отправкой. Воспользуйтесь преимуществами API тестирования электронной почты Mailtrap, чтобы протестировать любые функции, связанные с электронной почтой, и поделиться ими со своей командой. ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ ЯЩИКОВ ПОЛУЧИТЕЛЕЙ После проверки и отладки ваших электронных писем на этапе подготовки используйте надежную отправку электронной почты Mailtrap для отправки электронных писем в производство. Интегрируйте его с вашим приложением легко и быстро. Получите инфраструктуру электронной почты, которая по умолчанию обеспечивает высокую скорость доставки. КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ С ПОМОЩЬЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ Отслеживайте статистику своей электронной почты с помощью информационной панели с вертолетным представлением, подробных отчетов и 60-дневных журналов электронной почты. Используйте регулярные еженедельные отчеты со сравнением показателей по неделям, чтобы отслеживать тенденции доставляемости и получать критические оповещения, если ваши показатели внезапно упадут.
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе технологии для ваших маркетинговых стратегий. Комплексное решение для нужд многоканального маркетинга: информационные бюллетени, транзакционные электронные письма, формы подписки, целевые страницы, рекламные акции, SMS, приложения для обмена сообщениями (Facebook Messenger и Telegram) и многое другое! Попробуйте его конструктор электронной почты с помощью перетаскивания, интегрируйте свой маркетинговый стек, создавайте автоматизированные многоканальные рабочие процессы за считанные секунды и отслеживайте эффективность своей кампании с помощью подробных отчетов. Итальянец по рождению, интернационалист по призванию. Основанная в 2003 году, за прошедшие годы MailUp стала лидером рынка Италии и работает более чем в 50 странах, имея 5 филиалов по всему миру. Более 10 000 компаний по всему миру доверяют MailUp как стратегическому партнеру в своей деятельности в области цифрового маркетинга. MailUp предлагает лучшую инфраструктуру и международные сертификаты для обеспечения максимальной доставляемости ваших сообщений. Его мощная платформа обмена сообщениями дополняется рядом инструментов, которые помогут вашим повседневным маркетинговым кампаниям проходить гладко. Ее команды в технологических центрах в Кремоне (Италия) и Кремниевой долине находятся на переднем крае гибкой, масштабируемой и интегрированной разработки программного обеспечения.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Перестаньте отправлять холодные письма в спам. Warmup Inbox — это служба прогрева электронной почты, которая автоматически повышает вашу репутацию в качестве отправителя электронной почты через нашу сеть почтовых ящиков, общающихся друг с другом.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это новый инструмент электронного маркетинга, который помогает вам создавать и отправлять интерактивные электронные письма в стиле приложений, чтобы помочь вам получить более высокие конверсии и рентабельность инвестиций. Он оснащен всеми функциями, которые вы видите в различных ESP, а также интерактивными электронными письмами AMP, чтобы обеспечить вам более высокую рентабельность инвестиций, чем когда-либо. С Mailmodo вы можете - - Создавать потрясающие электронные письма без кода - Интегрироваться с более чем 1000 инструментами - Сегментировать свою аудиторию за считанные минуты - Запускать путешествия и автоматизировать - Улучшать доставляемость и открываемость И многое другое.
Maildroppa
maildroppa.com
Простой электронный маркетинг для занятых основателей. Maildroppa — это простой в освоении инструмент для стартапов, создающих что-то новое. Это самый простой способ связаться с вашей аудиторией и расти вместе с ней.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и маркетингу на протяжении всего жизненного цикла для глобальных и растущих брендов.
Nureply
nureply.com
Nureply — это программное обеспечение для холодной электронной почты, которое использует передовые технологии искусственного интеллекта для персонализации электронных писем, переписывания контента и отправки электронных писем с максимальной эффективностью. Он предназначен для того, чтобы помочь выездным командам увеличивать продажи и доходы с помощью набора инструментов на основе искусственного интеллекта. Модель искусственного интеллекта Nureply была обучена на более чем 1 миллиарде параметров, чтобы гарантировать, что электронные письма пишутся с использованием человеческого и искусственного интеллекта. Он также способен автоматически создавать кампании по электронной почте и планировать последующие действия на несколько месяцев вперед. Кроме того, модель искусственного интеллекта может оптимизировать кампании по ключевым показателям эффективности (KPI), таким как процент открытий, процент ответов и рейтинг кликов. Nureply также предлагает такие функции, как отмена одним щелчком мыши, отсутствие контракта и нулевая вероятность того, что электронные письма попадут в систему. папка спам. Он также предлагает проверку ключевых слов на спам, чтобы гарантировать, что электронные письма будут доставлены в нужный почтовый ящик. Кроме того, Nureply может генерировать персонализированные первые строки за секунды и работает в 3 раза быстрее, чем любой другой инструмент искусственного интеллекта. С Nureply пользователи могут сэкономить до 200 минут в день и увеличить скорость ответа до 240%. Наконец, Nureply предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию с 30 бесплатными кредитами, чтобы опробовать все ее функции.
Warmy
warmy.io
Warmy — это инструмент для разогрева электронной почты на базе искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения доставляемости электронной почты. Автоматизируя процесс разогрева, Warmy стремится упростить электронный маркетинг и сделать его более эффективным. Инструмент подключается к вашему почтовому ящику и использует механизм искусственного интеллекта под названием «Аделина» для оптимального прогрева вашего почтового ящика. Аделина ежедневно анализирует сотни параметров, взаимодействует с реальными людьми от вашего имени и следит за тем, чтобы ваши электронные письма постоянно доходили до почтового ящика. Warmy обеспечивает полный мониторинг прогресса, предлагая четкий и прозрачный процесс, чтобы пользователи могли оставаться в курсе и контролировать ситуацию. Он включает в себя такие функции, как проверка доставляемости электронной почты, проверка работоспособности электронной почты и проверка шаблонов электронной почты, которые повышают успех кампаний по электронной почте. Одним из ключевых преимуществ Warmy является то, что он улучшает активность электронной почты, автоматически открывая, отмечая как важные и удаляя отправленные сообщения из папки со спамом, тем самым повышая вашу репутацию как отправителя. Инструмент также предлагает калькулятор рентабельности инвестиций для оценки потенциальной экономии и возврата инвестиций для бизнеса. Warmy совместим с основными поставщиками электронной почты и предлагает интеграцию с популярными приложениями и инструментами, что позволяет пользователям оптимизировать свои рабочие процессы. Благодаря быстрому процессу настройки Warmy стремится избавить пользователей от недель разочарований, обычно связанных с проблемами доставляемости электронной почты. В целом, Warmy предоставляет удобное и автоматизированное решение для оптимизации доставляемости электронной почты и улучшения маркетинговых кампаний по электронной почте.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса за счет эффективной работы с холодной электронной почтой. Это продвинутая, но удобная для пользователя система, которая поможет вам охватить больше людей с меньшими усилиями. Что вам понравится в Mails.ai: - Умная автоматизация электронной почты: наш искусственный интеллект позаботится об отправке электронных писем и последующих действиях за вас. - Подключайте столько учетных записей электронной почты, сколько захотите. Ограничений нет — связывайте столько учетных записей, сколько вам нужно. - Проверка электронной почты в режиме реального времени: благодаря нашей системе мгновенной проверки мы гарантируем, что ваши электронные письма попадут в почтовые ящики, а не в папки со спамом. - Неограниченная загрузка контактов: независимо от того, насколько велик ваш список потенциальных клиентов, вы можете загрузить их все. - Пользовательские электронные письма, созданные искусственным интеллектом: получайте электронные письма, адресованные вашей аудитории и написанные нашим умным искусственным интеллектом. - Интеллектуальные схемы отправки: наша система разумно меняет отправителей, чтобы обеспечить высокую доставляемость и снизить риски спама. Mails.ai — это больше, чем просто инструмент для проведения рассылок по электронной почте. Он создан для того, чтобы увеличить количество ваших ответов и помочь вам заключить больше сделок. Все дело в том, чтобы обеспечить вам более высокую отдачу от ваших инвестиций благодаря фиксированной цене независимо от размера вашего охвата. И это еще не все: воспользуйтесь нашей бесплатной услугой по разогреву электронной почты, которая является одной из самых щедрых в мире. С Mails.ai вы выбираете сочетание эффективности, масштаба и ценности своих усилий по распространению электронной почты.
Levitate
levitate.ai
Компания Levitate, основанная в 2017 году создателем ShareFile Джесси Липсоном, помогает малому бизнесу сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: построении отношений. Levitate — это маркетинговый инструмент, позволяющий поддерживать связь, призванный помочь малому бизнесу строить и поддерживать подлинные отношения со своими клиентами. Платформа Levitate позволяет пользователям отправлять личные электронные письма в больших масштабах, поддерживать связь с клиентами с помощью текстовых сообщений, отправлять опросы, планировать встречи, запоминать ключевые факты о своих контактах и достигать бизнес-целей с помощью персонализированного подхода — и все это под руководством специального тренера по маркетингу у вас. сторона.
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.