Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Инструменты доставки электронной почты - Самые популярные приложения - Ангилья
Инструменты доставляемости электронной почты играют решающую роль, позволяя предприятиям отслеживать и улучшать кампании по электронной почте, что в конечном итоге повышает размещение входящих сообщений и способствует созданию положительной репутации среди получателей. Эти инструменты оказываются неоценимыми в сфере стратегий маркетинга и продаж, повышая открываемость и возможности конверсии. Благодаря тому, что электронные письма эффективно проходят через спам-фильтры и стратегически создаются так, чтобы выглядеть законными, эти инструменты становятся инструментом достижения успеха. Обычно эти инструменты используются маркетологами по электронной почте или организационными группами, занимающимися рассылкой массовых электронных писем по спискам контактов и потенциальным клиентам. Эффективное развертывание этих инструментов может стратегически позиционировать ценный контент и возможности продаж для более широкой аудитории. Кроме того, они играют ключевую роль в предотвращении потери или пометки электронных писем как спама, обеспечивая более плавный и успешный процесс общения.
Отправить новое приложение
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — это платформа доставки электронной почты, позволяющая командам разработчиков тестировать, отправлять и контролировать инфраструктуру электронной почты в одном месте. Ее поддерживают более 150 тысяч активных пользователей в месяц. Mailtrap предоставляет все необходимые инструменты для рабо...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Folderly
folderly.com
Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «В...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (ранее TransMail) — это специализированный сервис транзакционной отправки электронной почты от Zoho. ZeptoMail позволяет пользователям отправлять только транзакционные электронные письма, что помогает нам обеспечить надежную и гарантированную доставку ваших транзакционных писем. Варианты ...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают н...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Levitate
levitate.ai
Компания Levitate, основанная в 2017 году создателем ShareFile Джесси Липсоном, помогает малому бизнесу сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: построении отношений. Levitate — это маркетинговый инструмент, позволяющий поддерживать связь, призванный помочь малому бизнесу строить и ...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — поставщик инфраструктуры электронной почты №1 в мире и самая эффективная служба доставки электронной почты. Наши клиенты отправляют более 5 триллионов сообщений в год, что составляет более 37 процентов деловой электронной почты в мире. Несколько клиентов SparkPost, включая крупнейшие соц...
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации хол...
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе техно...
MailReach
mailreach.co
Сервис №1 по разогреву электронной почты, позволяющий избежать попадания в спам. Познакомьтесь с MailReach, службой разогрева электронной почты, которая повышает вашу репутацию электронной почты, создавая позитивное и реалистичное взаимодействие с вашими электронными письмами на автопилоте.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса за счет эффективной работы с холодной электронной почтой. Это продвинутая, но удобная для пользователя система, которая поможет вам охватить больше людей с меньшими усилиями. Что вам понравится в Mails.ai: - Умная автоматизация электронн...
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Перестаньте отправлять холодные письма в спам. Warmup Inbox — это служба прогрева электронной почты, которая автоматически повышает вашу репутацию в качестве отправителя электронной почты через нашу сеть почтовых ящиков, общающихся друг с другом.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API — это инфраструктура отправки электронной почты, которая мгновенно доставляет большой объем электронных писем через SMTP или HTTP API. Помогает обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов благодаря доставке электронных писем без задержек, увеличивая доход за счет максима...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
MailChannels
mailchannels.com
Убедитесь, что электронные письма ваших клиентов всегда доставляются. Наша платформа доставки электронной почты предотвращает занесение серверов в черный список и заранее обнаруживает проблемы безопасности электронной почты.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — это платформа электронного маркетинга корпоративного уровня, которая помогает брендам увеличить свои продажи, удержать клиентов и повысить пожизненную ценность клиентов. Ключевые особенности включают в себя простой в использовании конструктор электронной почты с возможностью перетаскивания,...
Warmy
warmy.io
Warmy — это инструмент для разогрева электронной почты на базе искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения доставляемости электронной почты. Автоматизируя процесс разогрева, Warmy стремится упростить электронный маркетинг и сделать его более эффективным. Инструмент подключается к вашем...
Nureply
nureply.com
Nureply — это программное обеспечение для холодной электронной почты, которое использует передовые технологии искусственного интеллекта для персонализации электронных писем, переписывания контента и отправки электронных писем с максимальной эффективностью. Он предназначен для того, чтобы помочь выез...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Clever Elements
cleverelements.com
Email-маркетинг для лучших. Более 250 000 компаний полагаются на d в электронном маркетинге. Clever Elements — немецкая служба электронного маркетинга. Они предлагают удобный редактор для создания электронных писем для кампаний и функций аналитики.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Мы предоставляем разработчикам, предприятиям и ESP инструменты, опыт и поддержку, необходимые для надежной доставки, измерения и оптимизации электронных писем, чтобы они всегда и вовремя доходили до почтовых ящиков ваших клиентов.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — это платформа транзакционной электронной почты, которая удовлетворяет требованиям для таких случаев использования, как электронные письма для сброса пароля, электронные письма OTP, приветственные электронные письма и т. д. Платформа Mailazy помогает вам беспрепятственно отправлять транзакц...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — это инструмент автоматизации холодной электронной почты, который помогает компаниям улучшить исходящую коммуникацию. Он предоставляет набор функций, которые делают этот процесс проще, быстрее и эффективнее. Подключайте неограниченное количество почтовых ящиков, наслаждайтесь бесплатной ра...
SMTP.com
smtp.com
Инфраструктура службы ретрансляции SMTP может быстро решить ваши проблемы с доставкой. Мы максимизируем количество электронных писем, попадающих в почтовые ящики получателей, используя наши собственные IP-адреса и отслеживая ваши электронные письма на предмет соответствия требованиям защиты от спама...
Interseller
interseller.io
Interseller — это SaaS-компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, работающая в сфере рекрутинговых технологий, недавно приобретенная Greenhouse Software в октябре 2021 года. С 2016 года мы помогаем рекрутинговым агентствам по всему миру создавать более предсказуемый поток клиентов и кандидатов. Наша пл...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — это новый инструмент электронного маркетинга, который помогает вам создавать и отправлять интерактивные электронные письма в стиле приложений, чтобы помочь вам получить более высокие конверсии и рентабельность инвестиций. Он оснащен всеми функциями, которые вы видите в различных ESP, а та...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer — самая простая в использовании, но самая мощная служба проверки и доставки электронной почты. Bouncer — это безопасная SaaS-крепость (соответствующая SOC 2 и GDPR) для проверки электронной почты и платформы доставки, которой доверяют тысячи компаний с 6 континентов. Платформа была основана ...
Emercury
emercury.net
Emercury помогает маркетологам, предпринимателям и владельцам бизнеса привлекать потенциальных клиентов, увеличивать продажи существующим клиентам и обучать ваших клиентов увеличению удержания с помощью нашей простой в использовании платформы автоматизации электронного маркетинга. Наш подход к элект...
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — революционный инструмент для разогрева электронной почты. Вы можете просто подключить свой почтовый ящик, с которым хотите проводить информационно-пропагандистские кампании, и инструмент позаботится обо всем сам. Inboxigniter — это инструмент для разогрева электронной почты на баз...
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs был создан для тех, у кого есть система генерации электронных писем. Независимо от того, есть ли у вас магазин, система выставления счетов, бухгалтерского учета, CRM, ERP, CMS или специальная система автоматизации маркетинга — EmailLabs повысит доставляемость ваших электронных писем. ✅ Бла...
MailMonitor
mailmonitor.com
От размещения входящих сообщений и мониторинга черного списка до анализа эффективности кампаний по электронной почте — у MailMonitor есть все необходимые инструменты, необходимые для оптимизации ваших маркетинговых кампаний по электронной почте и обеспечения постоянного следования передовым практика...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: идеальная SaaS-платформа для поиска потенциальных клиентов и работы с электронной почтой. Повысьте уровень поиска потенциальных клиентов с помощью Leadspicker — новаторского SaaS-решения, разработанного специально для ориентированных на результат маркетологов и специалистов по продажам....
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — это программное обеспечение для продаж и маркетинга, которое позволяет специалистам по продажам и маркетингу каждый день генерировать данные о своих потенциальных и существующих клиентах, чтобы анализировать эти данные для увеличения продаж, повышения вовлеченности в маркетинг и узна...
SocketLabs
socketlabs.com
Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений — наш главный приоритет. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и слож...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Maildroppa
maildroppa.com
Простой электронный маркетинг для занятых основателей. Maildroppa — это простой в освоении инструмент для стартапов, создающих что-то новое. Это самый простой способ связаться с вашей аудиторией и расти вместе с ней.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — это инструмент для разогрева электронной почты. Это поможет вашим электронным письмам «разогреться», прежде чем вы обратитесь к своим потенциальным клиентам. Как только ваша электронная почта будет подготовлена, вы будете готовы поместить входящие сообщения вашего потенциального клиента в...
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмысление взаимодействия с клиентами с помощью гиперперсонализированных электронных писем. Улучшите свой маркетинг с помощью нашей уникальной комбинации искусственного интеллекта для привлечения, удержания клиентов и многого другого.
Inboxroad
inboxroad.com
Подключитесь к SMTP-серверу Inboxroad и получите наилучшую доставку с помощью преданных своему делу экспертов. Inboxroad предлагает мониторинг и персональные советы по доставляемости, помогая вам получить максимальную отдачу от электронного маркетинга и транзакционной электронной почты.
SendClean
sendclean.com
SendClean — это интеллектуальная платформа доставки электронной почты, оснащенная всеми инструментами и функциями, помогающими компаниям максимально упрощенно достигать своих целей в области маркетинга и продаж.
Nicesender
nicesender.com
Платформа электронного маркетинга. Автоматизация и интеграция через API. Используйте готовые шаблоны и мощный конструктор для создания простого макета шаблона электронного письма.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки электронной почты и мониторинга угроз Inbox Monster позволяет вам выйти за рамки поверхностных показателей. Невероятная глубина готовых к действию визуализаций и аналитических данных поддерживается активной профессиональной командой специалистов. Основы следующего поколения маркет...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфоку...
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите свою доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственн...
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts — это инструмент мониторинга электронной почты конкурентов, позволяющий понять, как часто они делают скидки, когда отправляют электронные письма и как они сегментируют электронные письма.
mailivery
mailivery.io
Mailivery — это инструмент для подогрева электронной почты на базе искусственного интеллекта, целью которого является улучшение репутации отправителя электронной почты и повышение доставляемости электронной почты. Участвуя в беседах о продажах, генерируемых искусственным интеллектом, Mailivery помог...