Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение почтового клиента позволяет пользователям управлять своими учетными записями электронной почты через настольное приложение. Хотя они функционируют аналогично менеджерам веб-почты, доступным через браузер, доступ к почтовым клиентам осуществляется через загруженную программу. Некоторые поставщики учетных записей электронной почты предлагают свои собственные почтовые клиенты, хотя большинство из них сами не предоставляют учетные записи электронной почты. Ключевым преимуществом почтовых клиентов является их способность создавать единый почтовый ящик для нескольких учетных записей электронной почты. Хотя некоторые службы веб-почты могут объединять электронные письма из нескольких учетных записей одного и того же поставщика, почтовые клиенты могут собирать электронные письма от разных поставщиков в одном месте. Как и службы веб-почты, почтовые клиенты либо включают функции календаря, либо интегрируются с внешним программным обеспечением календаря, что позволяет пользователям легко координировать встречи и отслеживать важные даты.
Отправить новое приложение
Zoom
zoom.us
Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook — это веб-приложение для управления электронной почтой, событиями, контактами и задачами от Microsoft.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.
Missive
missiveapp.com
Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Trengo
trengo.com
Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — это общий почтовый ящик для команд, упрощающий работу с входящей корреспонденцией и позволяющий обмениваться сообщениями и файлами.
Pingly
pingly.com
Pingly — это приложение для общения с помощью электронной почты, текстовых сообщений и голосовых вызовов на единой платформе.
Unipile
unipile.com
Unipile - платформа для интеграции LinkedIn, Gmail и WhatsApp, позволяющая управлять сообщениями и календарем, а также анализировать данные взаимодействия.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand — платформа для холодной рассылки, позволяющая объединять почтовые ящики для масштабирования охвата и автоматизации отправки по заданным правилам.
© 2025 WebCatalog, Inc.