Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение почтового клиента
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение почтового клиента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение почтового клиента позволяет пользователям управлять своими учетными записями электронной почты через настольное приложение. Хотя они функционируют аналогично менеджерам веб-почты, доступным через браузер, доступ к почтовым клиентам осуществляется через загруженную программу. Некоторые поставщики учетных записей электронной почты предлагают свои собственные почтовые клиенты, хотя большинство из них сами не предоставляют учетные записи электронной почты. Ключевым преимуществом почтовых клиентов является их способность создавать единый почтовый ящик для нескольких учетных записей электронной почты. Хотя некоторые службы веб-почты могут объединять электронные письма из нескольких учетных записей одного и того же поставщика, почтовые клиенты могут собирать электронные письма от разных поставщиков в одном месте. Как и службы веб-почты, почтовые клиенты либо включают функции календаря, либо интегрируются с внешним программным обеспечением календаря, что позволяет пользователям легко координировать встречи и отслеживать важные даты.

Отправить новое приложение


Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

outlook.com

Outlook — это веб-приложение для управления электронной почтой, событиями, контактами и задачами от Microsoft.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email — это общий почтовый ящик для команд, упрощающий работу с входящей корреспонденцией и позволяющий обмениваться сообщениями и файлами.

Pingly

Pingly

pingly.com

Pingly — это приложение для общения с помощью электронной почты, текстовых сообщений и голосовых вызовов на единой платформе.

Unipile

Unipile

unipile.com

Unipile - платформа для интеграции LinkedIn, Gmail и WhatsApp, позволяющая управлять сообщениями и календарем, а также анализировать данные взаимодействия.

Mailstand

Mailstand

mailstand.com

Mailstand — платформа для холодной рассылки, позволяющая объединять почтовые ящики для масштабирования охвата и автоматизации отправки по заданным правилам.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.