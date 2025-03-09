Программное обеспечение почтового клиента - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение почтового клиента позволяет пользователям управлять своими учетными записями электронной почты через настольное приложение. Хотя они функционируют аналогично менеджерам веб-почты, доступным через браузер, доступ к почтовым клиентам осуществляется через загруженную программу. Некоторые поставщики учетных записей электронной почты предлагают свои собственные почтовые клиенты, хотя большинство из них сами не предоставляют учетные записи электронной почты. Ключевым преимуществом почтовых клиентов является их способность создавать единый почтовый ящик для нескольких учетных записей электронной почты. Хотя некоторые службы веб-почты могут объединять электронные письма из нескольких учетных записей одного и того же поставщика, почтовые клиенты могут собирать электронные письма от разных поставщиков в одном месте. Как и службы веб-почты, почтовые клиенты либо включают функции календаря, либо интегрируются с внешним программным обеспечением календаря, что позволяет пользователям легко координировать встречи и отслеживать важные даты.
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Zoom
zoom.us
Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook — это веб-приложение для управления электронной почтой, событиями, контактами и задачами от Microsoft.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.
Missive
missiveapp.com
Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.
Pingly
pingly.com
Беспрепятственно отправляйте сообщения или разговаривайте с кем угодно по электронной почте, тексту и голосу с единой унифицированной платформы.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Trengo
trengo.com
Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, привыкших обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чтение электронных писем, а другую половину переключаетесь между платформами, чтобы рассказать своей команде об этих письмах. Вам нужно одно приложение, которое поможет вам двигаться быстрее и держать все и всех на одной странице. Это Луп. Он упрощает и систематизирует все ваши входящие рабочие сообщения в одном почтовом ящике и обеспечивает вам и вашей команде порядок, контроль и концентрацию. Благодаря Loop ни одно сообщение не будет пропущено, и ваша команда сможет назначать владельца, обсуждать электронные письма клиентов, обмениваться файлами, автоматизировать рабочие процессы и с легкостью управлять общими почтовыми ящиками. Почему бы не попробовать это сегодня?
Unipile
unipile.com
Unipile - платформа для интеграции LinkedIn, Gmail и WhatsApp, позволяющая управлять сообщениями и календарем, а также анализировать данные взаимодействия.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand — это платформа для холодной рассылки электронной почты, которая позволяет объединять почтовые ящики для масштабирования охвата электронной почты. Использование нескольких почтовых ящиков в одной кампании важно, если вы хотите быстрее охватить больше людей. Установите ограничения и шаблоны отправки на уровне почтового ящика, и Mailstand будет автоматически следовать вашим правилам, чтобы вы никогда не отправляли слишком много писем в неподходящее время.
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