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Программное обеспечение почтового клиента
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Программное обеспечение почтового клиента - Самые популярные приложения - Узбекистан

Программное обеспечение почтового клиента позволяет пользователям управлять своими учетными записями электронной почты через настольное приложение. Хотя они функционируют аналогично менеджерам веб-почты, доступным через браузер, доступ к почтовым клиентам осуществляется через загруженную программу. Некоторые поставщики учетных записей электронной почты предлагают свои собственные почтовые клиенты, хотя большинство из них сами не предоставляют учетные записи электронной почты. Ключевым преимуществом почтовых клиентов является их способность создавать единый почтовый ящик для нескольких учетных записей электронной почты. Хотя некоторые службы веб-почты могут объединять электронные письма из нескольких учетных записей одного и того же поставщика, почтовые клиенты могут собирать электронные письма от разных поставщиков в одном месте. Как и службы веб-почты, почтовые клиенты либо включают функции календаря, либо интегрируются с внешним программным обеспечением календаря, что позволяет пользователям легко координировать встречи и отслеживать важные даты.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom — программа для видеоконференций, позволяющая общаться с участниками онлайн на разных устройствах. Поддерживает до 100 участников с ограничением по времени.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

outlook.com

Outlook — это веб-приложение для управления электронной почтой, событиями, контактами и задачами от Microsoft.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.

Pingly

Pingly

pingly.com

Беспрепятственно отправляйте сообщения или разговаривайте с кем угодно по электронной почте, тексту и голосу с единой унифицированной платформы.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, привыкших обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чтение электронных писем, а другую половину переключаетесь между платформами, чтобы рассказать своей команде об этих письмах. Вам нужно одно приложение, которое поможет вам двигаться быстрее и держать все и всех на одной странице. Это Луп. Он упрощает и систематизирует все ваши входящие рабочие сообщения в одном почтовом ящике и обеспечивает вам и вашей команде порядок, контроль и концентрацию. Благодаря Loop ни одно сообщение не будет пропущено, и ваша команда сможет назначать владельца, обсуждать электронные письма клиентов, обмениваться файлами, автоматизировать рабочие процессы и с легкостью управлять общими почтовыми ящиками. Почему бы не попробовать это сегодня?

Unipile

Unipile

unipile.com

Включите API для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.

Mailstand

Mailstand

mailstand.com

Mailstand — это платформа для холодной рассылки электронной почты, которая позволяет объединять почтовые ящики для масштабирования охвата электронной почты. Использование нескольких почтовых ящиков в одной кампании важно, если вы хотите быстрее охватить больше людей. Установите ограничения и шаблоны отправки на уровне почтового ящика, и Mailstand будет автоматически следовать вашим правилам, чтобы вы никогда не отправляли слишком много писем в неподходящее время.

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