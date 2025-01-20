Программное обеспечение почтового клиента - Самые популярные приложения - Румыния

Loop Email

intheloop.io

Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, привыкших обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чтение электронных писем, а другую половину переключаетесь между платформами, чтобы рассказать своей команде об этих письмах. Вам нужно одно приложение, которое поможет вам двигаться быстрее и держать все и всех на одной странице. Это Луп. Он упрощает и систематизирует все ваши входящие рабочие сообщения в одном почтовом ящике и обеспечивает вам и вашей команде порядок, контроль и концентрацию. Благодаря Loop ни одно сообщение не будет пропущено, и ваша команда сможет назначать владельца, обсуждать электронные письма клиентов, обмениваться файлами, автоматизировать рабочие процессы и с легкостью управлять общими почтовыми ящиками. Почему бы не попробовать это сегодня?