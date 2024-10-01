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Программное обеспечение почтового клиента - Самые популярные приложения - Малави
Программное обеспечение почтового клиента позволяет пользователям управлять своими учетными записями электронной почты через настольное приложение. Хотя они функционируют аналогично менеджерам веб-почты, доступным через браузер, доступ к почтовым клиентам осуществляется через загруженную программу. Некоторые поставщики учетных записей электронной почты предлагают свои собственные почтовые клиенты, хотя большинство из них сами не предоставляют учетные записи электронной почты. Ключевым преимуществом почтовых клиентов является их способность создавать единый почтовый ящик для нескольких учетных записей электронной почты. Хотя некоторые службы веб-почты могут объединять электронные письма из нескольких учетных записей одного и того же поставщика, почтовые клиенты могут собирать электронные письма от разных поставщиков в одном месте. Как и службы веб-почты, почтовые клиенты либо включают функции календаря, либо интегрируются с внешним программным обеспечением календаря, что позволяет пользователям легко координировать встречи и отслеживать важные даты.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Outlook
microsoft.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интегра...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее ис...
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди ...
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов стано...
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управл...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, привыкших обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чтение электр...
Pingly
pingly.com
Беспрепятственно отправляйте сообщения или разговаривайте с кем угодно по электронной почте, тексту и голосу с единой унифицированной платформы.
Unipile
unipile.com
Включите API для электронной почты и обмена сообщениями, чтобы облегчить прямое общение через LinkedIn, Gmail и WhatsApp в своем приложении, повышая производительность и удовлетворенность пользователей.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand — это платформа для холодной рассылки электронной почты, которая позволяет объединять почтовые ящики для масштабирования охвата электронной почты. Использование нескольких почтовых ящиков в одной кампании важно, если вы хотите быстрее охватить больше людей. Установите ограничения и шаблоны...