Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение почтового клиента - Самые популярные приложения - Макао (САР) Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение почтового клиента позволяет пользователям управлять своими учетными записями электронной почты через настольное приложение. Хотя они функционируют аналогично менеджерам веб-почты, доступным через браузер, доступ к почтовым клиентам осуществляется через загруженную программу. Некоторые поставщики учетных записей электронной почты предлагают свои собственные почтовые клиенты, хотя большинство из них сами не предоставляют учетные записи электронной почты. Ключевым преимуществом почтовых клиентов является их способность создавать единый почтовый ящик для нескольких учетных записей электронной почты. Хотя некоторые службы веб-почты могут объединять электронные письма из нескольких учетных записей одного и того же поставщика, почтовые клиенты могут собирать электронные письма от разных поставщиков в одном месте. Как и службы веб-почты, почтовые клиенты либо включают функции календаря, либо интегрируются с внешним программным обеспечением календаря, что позволяет пользователям легко координировать встречи и отслеживать важные даты.