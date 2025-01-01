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Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты
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Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты - Самые популярные приложения

Технология защиты от спама в электронной почте предназначена для предотвращения попадания вредоносного контента в почтовые ящики получателей. Эти инструменты анализируют сообщения электронной почты, контент и вложения на предмет потенциальных угроз, фильтруя или блокируя все, что кажется подозрительным. Администраторы могут разрешать контент или отправителей, которым они доверяют, одновременно блокируя или внося в черный список тех, кто считается подозрительным. Компании полагаются на инструменты защиты от спама в электронной почте, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и предотвратить случайную загрузку вредоносного ПО, которое может поставить под угрозу локальные сети. Эти инструменты также помогают гарантировать, что конфиденциальная информация не будет ошибочно отправлена ​​неавторизованным получателям, что снижает риск нарушений безопасности.

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HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox помогает организовать почту, фильтруя несущественные письма и предоставляя сводки, что экономит время и уменьшает беспорядок в почтовом ящике.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard — это приложение для обучения сотрудников безопасности, которое в реальном времени анализирует фишинговые письма и предоставляет необходимую информацию.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Хеймдал — приложение для кибербезопасности, обеспечивающее защиту от вредоносных программ, вымогателей и угроз в интернете на различных устройствах и ОС.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

MailInBlack - решение для защиты электронной почты от угроз, включая фишинг, спам и вредоносные программы, с возможностью управления инцидентами безопасности.

Intermedia

Intermedia

intermedia.com

Intermedia предлагает облачные решения для унифицированных коммуникаций, включая голос, видео, чат и управление IT, подходящие для бизнеса любого размера.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.

SimplyCast

SimplyCast

simplycast.com

SimplyCast - платформа для автоматизации коммуникаций, предлагающая более 20 инструментов для эффективного взаимодействия с клиентами через разные каналы.

OOPSpam

OOPSpam

oopspam.com

OOPSpam - приложение для фильтрации спама, использующее машинное обучение для защиты сайтов и приложений от нежелательных сообщений без капчи.

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort упрощает процесс получения киберстрахования для средних компаний, позволяя брокерам быстрее получать предложения и автоматизируя выполнение требований по безопасности.

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Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты - Самые популярные приложения - WebCatalog