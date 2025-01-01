Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты - Самые популярные приложения

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Технология защиты от спама в электронной почте предназначена для предотвращения попадания вредоносного контента в почтовые ящики получателей. Эти инструменты анализируют сообщения электронной почты, контент и вложения на предмет потенциальных угроз, фильтруя или блокируя все, что кажется подозрительным. Администраторы могут разрешать контент или отправителей, которым они доверяют, одновременно блокируя или внося в черный список тех, кто считается подозрительным. Компании полагаются на инструменты защиты от спама в электронной почте, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и предотвратить случайную загрузку вредоносного ПО, которое может поставить под угрозу локальные сети. Эти инструменты также помогают гарантировать, что конфиденциальная информация не будет ошибочно отправлена неавторизованным получателям, что снижает риск нарушений безопасности.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
Приложение HornetSecurity обеспечивает полную защиту Microsoft 365: безопасность электронной почты, резервное копирование и соответствие нормативным требованиям.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox помогает организовать почту, фильтруя несущественные письма и предоставляя сводки, что экономит время и уменьшает беспорядок в почтовом ящике.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard — это приложение для обучения сотрудников безопасности, которое в реальном времени анализирует фишинговые письма и предоставляет необходимую информацию.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Хеймдал — приложение для кибербезопасности, обеспечивающее защиту от вредоносных программ, вымогателей и угроз в интернете на различных устройствах и ОС.
Mailinblack
mailinblack.com
MailInBlack - решение для защиты электронной почты от угроз, включая фишинг, спам и вредоносные программы, с возможностью управления инцидентами безопасности.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia предлагает облачные решения для унифицированных коммуникаций, включая голос, видео, чат и управление IT, подходящие для бизнеса любого размера.
Valimail
valimail.com
Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast - платформа для автоматизации коммуникаций, предлагающая более 20 инструментов для эффективного взаимодействия с клиентами через разные каналы.
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam - приложение для фильтрации спама, использующее машинное обучение для защиты сайтов и приложений от нежелательных сообщений без капчи.
1Fort
1fort.com
1Fort упрощает процесс получения киберстрахования для средних компаний, позволяя брокерам быстрее получать предложения и автоматизируя выполнение требований по безопасности.
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