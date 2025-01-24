Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты - Самые популярные приложения - Израиль

Intermedia

intermedia.com

Intermedia — это компания облачных коммуникаций, которая помогает более 140 000 компаний лучше общаться, где бы они ни находились, с помощью нашей платформы на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя голосовую связь, видеоконференции, чат, SMS, контакт-центр, деловую электронную почту и производительность, обмен файлами и резервное копирование, безопасность, архивирование. и многое другое. Мы стремимся устранить необходимость в нескольких поставщиках услуг связи с помощью легко интегрированного портфеля интеллектуальных решений для связи и совместной работы, включая наш флагманский продукт Intermedia Unite®, которые предоставляются через одну высоконадежную и безопасную платформу. Предлагая варианты ежемесячного контракта, один ежемесячный счет, одну интуитивно понятную точку административного контроля и семь раз сертифицированную J.D. Power за выдающиеся достижения в области технической поддержки, Intermedia стремится предоставлять продукты корпоративного уровня предприятиям любого размера с помощью простой , Опыт без беспокойства. Будучи компанией, ориентированной на партнеров, Intermedia сотрудничает с более чем 7500 партнерами по сбыту, предоставляя полный набор программ, ресурсов и поддержки, чтобы помочь им увеличить свои доходы и максимизировать успех. Программы включают в себя нашу модель реселлера, владеющего собственностью клиента (CORE™), которая позволяет партнерам перепродавать, упаковывать и управлять решениями Intermedia, как если бы они были их собственными, получая при этом выгоду от весьма привлекательных экономических условий и сохраняя право собственности на свои отношения с клиентами, а также агентскую модели. Intermedia также гордится тем, что является эксклюзивным поставщиком облачных коммуникационных платформ для NEC, лидера мирового рынка унифицированных коммуникаций, насчитывающего более 80 миллионов пользователей бизнес-телефонов по всему миру.