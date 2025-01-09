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Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты - Самые популярные приложения - Гвинея
Технология защиты от спама в электронной почте предназначена для предотвращения попадания вредоносного контента в почтовые ящики получателей. Эти инструменты анализируют сообщения электронной почты, контент и вложения на предмет потенциальных угроз, фильтруя или блокируя все, что кажется подозрительным. Администраторы могут разрешать контент или отправителей, которым они доверяют, одновременно блокируя или внося в черный список тех, кто считается подозрительным. Компании полагаются на инструменты защиты от спама в электронной почте, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и предотвратить случайную загрузку вредоносного ПО, которое может поставить под угрозу локальные сети. Эти инструменты также помогают гарантировать, что конфиденциальная информация не будет ошибочно отправлена неавторизованным получателям, что снижает риск нарушений безопасности.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиентам полный набор инструментов для организации электронной почты, позволяющих вернуть контроль над своими входящими сообщениями.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной почты, защищающей от спама, вирусы, фишинг и программы-вымогатели; плюс подписи по электронной почте и заявления об отказе от ответственности. Вы также можете воспользоваться преимуществами расширенной защиты от угроз (ATP) для защиты своих пользователей от самых изощренных атак по электронной почте, автоматической непрерывности электронной почты для предотвращения неожиданных простоев и соответствующего законодательству архивирования электронной почты, чтобы обеспечить безопасность всех электронных писем и возможность поиска. Вы даже можете выбрать резервное копирование и восстановление конечных точек и данных Microsoft 365 в почтовых ящиках, Teams, OneDrive и SharePoint. Индивидуальная интеграция 365 Total Protection с Microsoft 365 упрощает весь ваш опыт: от регистрации до настройки, управления функциями и пользователями. Его центральная консоль представляет собой идеальное сочетание конфиденциальности данных и простоты использования, позволяя вам делать больше и меньше беспокоиться.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast — сертифицированный по стандарту ISO 27001:2013 ведущий поставщик программного обеспечения для взаимодействия с организациями по всему миру. Компания SimplyCast предлагает технологии связи как для экстренных, так и для обычных случаев, а также более 20 инструментов и каналов связи, которые помогают организациям максимизировать свою эффективность. Платформа компании для взаимодействия 360 градусов — это многофункциональное решение, сочетающее в себе автоматизацию маркетинга, входящий маркетинг и интерактивное общение. Имея клиентов в более чем 175 странах, включая многие из наиболее известных брендов по всему миру в сфере розничной торговли, некоммерческой деятельности и индустрии гостеприимства, SimplyCast предоставляет организациям возможность эффективно обращаться к клиентам с помощью предпочитаемого ими способа связи.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, ранее «Retruster», — единственное антифишинговое решение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает обучение безопасности как в контексте, так и в режиме реального времени на реальных фишинговых электронных письмах, которые может получить ваша организация. Мы дополняем наше решение иммерсивной программой обучения безопасности, которая предлагает постоянно обновляемый, актуальный и очень интересный контент, специально разработанный для изменения поведения сотрудников и продвижения сильной культуры безопасности на вашем предприятии.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia — это компания облачных коммуникаций, которая помогает более 140 000 компаний лучше общаться, где бы они ни находились, с помощью нашей платформы на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя голосовую связь, видеоконференции, чат, SMS, контакт-центр, деловую электронную почту и производительность, обмен файлами и резервное копирование, безопасность, архивирование. и многое другое. Мы стремимся устранить необходимость в нескольких поставщиках услуг связи с помощью легко интегрированного портфеля интеллектуальных решений для связи и совместной работы, включая наш флагманский продукт Intermedia Unite®, которые предоставляются через одну высоконадежную и безопасную платформу. Предлагая варианты ежемесячного контракта, один ежемесячный счет, одну интуитивно понятную точку административного контроля и семь раз сертифицированную J.D. Power за выдающиеся достижения в области технической поддержки, Intermedia стремится предоставлять продукты корпоративного уровня предприятиям любого размера с помощью простой , Опыт без беспокойства. Будучи компанией, ориентированной на партнеров, Intermedia сотрудничает с более чем 7500 партнерами по сбыту, предоставляя полный набор программ, ресурсов и поддержки, чтобы помочь им увеличить свои доходы и максимизировать успех. Программы включают в себя нашу модель реселлера, владеющего собственностью клиента (CORE™), которая позволяет партнерам перепродавать, упаковывать и управлять решениями Intermedia, как если бы они были их собственными, получая при этом выгоду от весьма привлекательных экономических условий и сохраняя право собственности на свои отношения с клиентами, а также агентскую модели. Intermedia также гордится тем, что является эксклюзивным поставщиком облачных коммуникационных платформ для NEC, лидера мирового рынка унифицированных коммуникаций, насчитывающего более 80 миллионов пользователей бизнес-телефонов по всему миру.
Valimail
valimail.com
Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможности обеспечения соблюдения DMARC для предприятий любого рода и любого размера, повышая уровень успешности соблюдения требований с менее чем 25% до более чем 95%. Будучи единственной платформой, сертифицированной FedRAMP, и проверенным партнером DMARC для сред Microsoft 365 и Twilio SendGrid, Valimail также занимает лидирующие позиции во всех ключевых организациях по стандартизации аутентификации электронной почты, выступая за повышение доверия и безопасности в экосистеме электронной почты. Для получения дополнительной информации посетите www.valimail.com.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, предвосхищающие тенденции угроз. Компания предлагает многоуровневый пакет безопасности, который сочетает в себе предотвращение угроз, управление исправлениями и активами, управление правами конечных точек, а также антивирусную и почтовую безопасность, которые вместе защищают клиентов от кибератак и обеспечивают безопасность критической информации и интеллектуальной собственности. Компания Heimdal была признана идейным лидером в отрасли и получила множество международных наград как за свои решения, так и за создание образовательного контента. Линейка продуктов Heimdal в настоящее время состоит из 10 продуктов и 2 услуг. Первая категория включает в себя конечную точку предотвращения угроз, сеть предотвращения угроз, управление исправлениями и активами, управление привилегированным доступом, контроль приложений, антивирусную защиту конечных точек нового поколения, защиту от программ-вымогателей, безопасность электронной почты, предотвращение мошенничества с электронной почтой и удаленный рабочий стол. Последнее представлено Endpoint Detection & Response, а также eXtended Detection & Response, или сокращенно EDR и XDR. В настоящее время решения Heimdal в области кибербезопасности развернуты в более чем 45 странах и поддерживаются на региональном уровне из офисов в более чем 15 странах более чем 175 высококвалифицированными специалистами. Heimdal сертифицирован по стандарту ISAE 3000 и обеспечивает безопасность более 2 миллионов конечных точек более чем 10 000 компаний. Компания поддерживает своих партнеров без уступок на основе предсказуемости и масштабируемости. Общая цель — создание устойчивой экосистемы и стратегического партнерства.
1Fort
1fort.com
1Fort упрощает процесс размещения киберстрахования для предприятий среднего бизнеса, экономя время и деньги страховых брокеров и их клиентов. Брокеры используют 1Fort, чтобы котировать больше рынков за меньшее время, помогая своим клиентам застраховаться за дни, а не недели. Предприятия используют 1Fort для автоматизации до 90 % работы по обеспечению требований безопасности, что позволяет им получить доступ к более выгодным полисам и более полному покрытию.
Mailinblack
mailinblack.com
Защитите свой бизнес и сотрудников от угроз с помощью ведущего решения для защиты электронной почты во Франции. Технологии Mailinblack сочетают в себе искусственный и человеческий интеллект и уже более 20 лет признаются компаниями, медицинскими и государственными учреждениями. Присоединяйтесь к нашим 14 000 клиентам, которые получают выгоду от эффективного и обновляемого решения, адаптированного к их организации, а также от службы поддержки мирового класса.
OOPSpam
oopspam.com
API OOPSpam предотвращает попадание ботов и спама к вашим клиентам с высокой точностью и конфиденциальностью.