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Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты - Самые популярные приложения - Франция

Технология защиты от спама в электронной почте предназначена для предотвращения попадания вредоносного контента в почтовые ящики получателей. Эти инструменты анализируют сообщения электронной почты, контент и вложения на предмет потенциальных угроз, фильтруя или блокируя все, что кажется подозрительным. Администраторы могут разрешать контент или отправителей, которым они доверяют, одновременно блокируя или внося в черный список тех, кто считается подозрительным. Компании полагаются на инструменты защиты от спама в электронной почте, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и предотвратить случайную загрузку вредоносного ПО, которое может поставить под угрозу локальные сети. Эти инструменты также помогают гарантировать, что конфиденциальная информация не будет ошибочно отправлена ​​неавторизованным получателям, что снижает риск нарушений безопасности.

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SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox — это инструмент управления электронной почтой, который помогает среднестатистическому работнику экономить как минимум 2,5 часа в неделю и проводить больше времени за пределами почтового ящика. Основанная в 2011 году, компания SaneBox предлагает как частным лицам, так и корпоративным клиента...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Защитите свой бизнес и сотрудников от угроз с помощью ведущего решения для защиты электронной почты во Франции. Технологии Mailinblack сочетают в себе искусственный и человеческий интеллект и уже более 20 лет признаются компаниями, медицинскими и государственными учреждениями. Присоединяйтесь к наши...

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection — единственное решение на рынке, охватывающее все аспекты безопасности, соответствия требованиям и резервного копирования для Microsoft 365. Выбирайте из различных пакетов, соответствующих потребностям вашего бизнеса, и наслаждайтесь современной системой безопасности электронной...

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard, ранее «Retruster», — единственное антифишинговое решение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечивает обучение безопасности как в контексте, так и в режиме реального времени на реальных фишинговых электронных письмах, которые может получить ваша организация. Мы дополн...

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, пр...

Intermedia

Intermedia

intermedia.com

Intermedia — это компания облачных коммуникаций, которая помогает более 140 000 компаний лучше общаться, где бы они ни находились, с помощью нашей платформы на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя голосовую связь, видеоконференции, чат, SMS, контакт-центр, деловую электронную почт...

SimplyCast

SimplyCast

simplycast.com

SimplyCast — сертифицированный по стандарту ISO 27001:2013 ведущий поставщик программного обеспечения для взаимодействия с организациями по всему миру. Компания SimplyCast предлагает технологии связи как для экстренных, так и для обычных случаев, а также более 20 инструментов и каналов связи, которы...

OOPSpam

OOPSpam

oopspam.com

API OOPSpam предотвращает попадание ботов и спама к вашим клиентам с высокой точностью и конфиденциальностью.

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort упрощает процесс размещения киберстрахования для предприятий среднего бизнеса, экономя время и деньги страховых брокеров и их клиентов. Брокеры используют 1Fort, чтобы котировать больше рынков за меньшее время, помогая своим клиентам застраховаться за дни, а не недели. Предприятия используют 1...

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможнос...

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