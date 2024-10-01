Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для защиты от спама электронной почты - Самые популярные приложения - Германия Самые популярные Недавно добавленные

Технология защиты от спама в электронной почте предназначена для предотвращения попадания вредоносного контента в почтовые ящики получателей. Эти инструменты анализируют сообщения электронной почты, контент и вложения на предмет потенциальных угроз, фильтруя или блокируя все, что кажется подозрительным. Администраторы могут разрешать контент или отправителей, которым они доверяют, одновременно блокируя или внося в черный список тех, кто считается подозрительным. Компании полагаются на инструменты защиты от спама в электронной почте, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и предотвратить случайную загрузку вредоносного ПО, которое может поставить под угрозу локальные сети. Эти инструменты также помогают гарантировать, что конфиденциальная информация не будет ошибочно отправлена ​​неавторизованным получателям, что снижает риск нарушений безопасности.