Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения

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Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
Scribd
scribd.com
Scribd - это приложение подписки на электронные книги и аудиокниги, предлагающее доступ к большому количеству контента на разных устройствах.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы в области цифровых навыков с живыми классами и поддержкой для студентов на разных уровнях.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning - цифровая платформа для обучения, предлагающая книги, видео и ресурсы по технологиям и бизнесу.
Perlego
perlego.com
Perlego - образовательная платформа с библиотекой учебников и исследовательских материалов, включая инструмент для поиска информации.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Udacity
udacity.com
Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
Scaler
scaler.com
Приложение Scaler предлагает персональное менторство 1:1 от экспертов, практические собеседования и индивидуальные курсы для развития навыков программирования.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
edureka
edureka.co
Edureka - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по технологиям, создание проектов и поддержку учащихся для достижения образовательных целей.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT Nuggets — онлайн-платформа для обучения ИТ с видео-уроками и практическими лабораториями, охватывающая сертификации и актуальные технологии.
getAbstract
getabstract.com
Getabstract — платформа для кратких резюме книг и статей с доступом к более чем 25 000 материалов на нескольких языках.
Uxcel
uxcel.com
Uxcel - платформа для картирования и развития навыков дизайнеров, предоставляющая геймфицированные учебные материалы и инструменты для управления командой.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace - платформа для автоматизированной оценки навыков кандидатов на основе реальных сценариев, поддерживающая процесс удалённого найма и минимизирующая мошенничество.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.
Nolej
nolej.io
Nolej - это платформа для создания интерактивных учебных материалов с помощью ИИ, поддерживающая разнообразные форматы и интеграцию с образовательными системами.
Passion.io
passion.io
Passion.io помогает тренерам и экспертам создавать мобильные приложения для обучения без необходимости программирования.
Vue School
vueschool.io
Vue School - образовательная платформа для изучения Vue.js и современных технологий фронтенда через курсы и видеоуроки от экспертов.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz — обучающая платформа, предлагающая курсы для личного и профессионального развития, доступная в удобном онлайн-формате.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа для обучения сотрудников с использованием ИИ, которая помогает в адаптации, повышении квалификации и удержании сотрудников.
Disco
disco.co
Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI — это платформа для микрообучения, предлагающая персонализированные курсы по навыкам с использованием искусственного интеллекта.
Ethena
goethena.com
Ethena — платформа для обучения соблюдению норм, предлагающая каталог курсов, автоматизацию доставки и инструменты для управления отношениями с сотрудниками.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Академия воздействия на продажи - платформа для онлайн-обучения, которая развивает навыки продаж и предлагает коучинг для команд B2B.
Go1
go1.com
Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — платформа для онлайн-обучения, помогающая компаниям в наборе персонала и управлении талантами, поддерживая разнообразие и вовлеченность сотрудников.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это платформа, которая предоставляет сотрудникам доступ к обучающим материалам от более чем 200 поставщиков контента для личного и карьерного развития.
OneRange
onerange.co
OneRange — платформа для профессионального развития, упрощающая доступ к ресурсам повышения квалификации и аналитике для бизнеса.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama — это платформа для обучения сотрудников с интерактивными, персонализированными курсами, направленными на соблюдение стандартов безопасности и предотвращение дискриминации.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.
CXL
cxl.com
CXL - приложение для глубокого обучения в маркетинге, предлагает более 150 курсов для развития практических навыков маркетологов.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям перейти от бумажных инструкций к цифровым, улучшая производительность, качество и безопасность в производстве и цепочке поставок.
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