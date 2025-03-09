Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Ватикан

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Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.
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Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
getAbstract
getabstract.com
Getabstract — платформа для кратких резюме книг и статей с доступом к более чем 25 000 материалов на нескольких языках.
Nolej
nolej.io
Nolej - это платформа для создания интерактивных учебных материалов с помощью ИИ, поддерживающая разнообразные форматы и интеграцию с образовательными системами.
Uxcel
uxcel.com
Uxcel - платформа для картирования и развития навыков дизайнеров, предоставляющая геймфицированные учебные материалы и инструменты для управления командой.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Академия воздействия на продажи - платформа для онлайн-обучения, которая развивает навыки продаж и предлагает коучинг для команд B2B.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
CXL
cxl.com
Глубокое специализированное маркетинговое обучение CXL превращает специалистов по маркетингу в лидеров маркетинга. Получите доступ к более чем 150 курсам по развитию тактических навыков, которые преподают
Disco
disco.co
Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.
Passion.io
passion.io
Passion.io помогает тренерам и экспертам создавать мобильные приложения для обучения без необходимости программирования.
Scaler
scaler.com
Приложение Scaler предлагает персональное менторство 1:1 от экспертов, практические собеседования и индивидуальные курсы для развития навыков программирования.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace - платформа для автоматизированной оценки навыков кандидатов на основе реальных сценариев, поддерживающая процесс удалённого найма и минимизирующая мошенничество.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
EasyLlama
easyllama.com
С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и помогают создать гостеприимную среду, свободную от притеснений и дискриминации.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим процессом обучения так, чтобы это соответствовало их предпочтениям в обучении и служебным требованиям. Работодатели платят только за потребляемый контент, а не подписывают сотрудников на общекорпоративный контент, который не используется. С помощью Learnerbly лидеры обучения обычно видят более высокую рентабельность инвестиций при уровне вовлеченности в отрасли 3X+ (40–60% в месяц), что доказано сотнями клиентов, включая таких, как Flutter, Ocado, King.com и HelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz — обучающая платформа, предлагающая курсы для личного и профессионального развития, доступная в удобном онлайн-формате.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI — это платформа для микрообучения, предлагающая персонализированные курсы по навыкам с использованием искусственного интеллекта.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — самая популярная в мире платформа электронного обучения, посвященная найму и управлению талантами. Наш ведущий в отрасли контент позволяет организациям не только находить и нанимать лучших кандидатов, но и способствовать развитию культуры вовлеченности сотрудников, одновременно отстаивая многообразие, справедливость и инклюзивность.
Vue School
vueschool.io
Vue School - образовательная платформа для изучения Vue.js и современных технологий фронтенда через курсы и видеоуроки от экспертов.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning - цифровая платформа для обучения, предлагающая книги, видео и ресурсы по технологиям и бизнесу.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT Nuggets — онлайн-платформа для обучения ИТ с видео-уроками и практическими лабораториями, охватывающая сертификации и актуальные технологии.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
edureka
edureka.co
Edureka - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по технологиям, создание проектов и поддержку учащихся для достижения образовательных целей.
Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструменты взаимодействия с сотрудниками, которые помогут вашей команде в сложных ситуациях. Этене доверяют команды Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp и других. Нас поддерживают Felicis, GSV, Homebrew, Village Global и другие ведущие инвесторы, а в нашу консультативную команду входят эксперты по управлению персоналом и юридическим вопросам, такие как Фрэнсис Фрей и Леонард Шен.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Go1
go1.com
Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.
Perlego
perlego.com
Perlego - образовательная платформа с библиотекой учебников и исследовательских материалов, включая инструмент для поиска информации.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.
Scribd
scribd.com
Scribd - это приложение подписки на электронные книги и аудиокниги, предлагающее доступ к большому количеству контента на разных устройствах.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы в области цифровых навыков с живыми классами и поддержкой для студентов на разных уровнях.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
Udacity
udacity.com
Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
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