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Программное обеспечение для электронного обучения
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Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Ватикан

Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.

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Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

Getabstract — платформа для кратких резюме книг и статей с доступом к более чем 25 000 материалов на нескольких языках.

Nolej

Nolej

nolej.io

Nolej - это платформа для создания интерактивных учебных материалов с помощью ИИ, поддерживающая разнообразные форматы и интеграцию с образовательными системами.

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

Uxcel - платформа для картирования и развития навыков дизайнеров, предоставляющая геймфицированные учебные материалы и инструменты для управления командой.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.

Sales Impact Academy

Sales Impact Academy

salesimpact.io

Академия воздействия на продажи - платформа для онлайн-обучения, которая развивает навыки продаж и предлагает коучинг для команд B2B.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.

CXL

CXL

cxl.com

Глубокое специализированное маркетинговое обучение CXL превращает специалистов по маркетингу в лидеров маркетинга. Получите доступ к более чем 150 курсам по развитию тактических навыков, которые преподают

Disco

Disco

disco.co

Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.

Passion.io

Passion.io

passion.io

Passion.io помогает тренерам и экспертам создавать мобильные приложения для обучения без необходимости программирования.

Scaler

Scaler

scaler.com

Приложение Scaler предлагает персональное менторство 1:1 от экспертов, практические собеседования и индивидуальные курсы для развития навыков программирования.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace - платформа для автоматизированной оценки навыков кандидатов на основе реальных сценариев, поддерживающая процесс удалённого найма и минимизирующая мошенничество.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.

EasyLlama

EasyLlama

easyllama.com

С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и помогают создать гостеприимную среду, свободную от притеснений и дискриминации.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим процессом обучения так, чтобы это соответствовало их предпочтениям в обучении и служебным требованиям. Работодатели платят только за потребляемый контент, а не подписывают сотрудников на общекорпоративный контент, который не используется. С помощью Learnerbly лидеры обучения обычно видят более высокую рентабельность инвестиций при уровне вовлеченности в отрасли 3X+ (40–60% в месяц), что доказано сотнями клиентов, включая таких, как Flutter, Ocado, King.com и HelloFresh.

GoodHabitz

GoodHabitz

goodhabitz.com

GoodHabitz — обучающая платформа, предлагающая курсы для личного и профессионального развития, доступная в удобном онлайн-формате.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI — это платформа для микрообучения, предлагающая персонализированные курсы по навыкам с использованием искусственного интеллекта.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.

SocialTalent

SocialTalent

socialtalent.com

SocialTalent — самая популярная в мире платформа электронного обучения, посвященная найму и управлению талантами. Наш ведущий в отрасли контент позволяет организациям не только находить и нанимать лучших кандидатов, но и способствовать развитию культуры вовлеченности сотрудников, одновременно отстаивая многообразие, справедливость и инклюзивность.

Vue School

Vue School

vueschool.io

Vue School - образовательная платформа для изучения Vue.js и современных технологий фронтенда через курсы и видеоуроки от экспертов.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning - цифровая платформа для обучения, предлагающая книги, видео и ресурсы по технологиям и бизнесу.

CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

CBT Nuggets — онлайн-платформа для обучения ИТ с видео-уроками и практическими лабораториями, охватывающая сертификации и актуальные технологии.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.

edureka

edureka

edureka.co

Edureka - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по технологиям, создание проектов и поддержку учащихся для достижения образовательных целей.

Ethena

Ethena

goethena.com

Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструменты взаимодействия с сотрудниками, которые помогут вашей команде в сложных ситуациях. Этене доверяют команды Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp и других. Нас поддерживают Felicis, GSV, Homebrew, Village Global и другие ведущие инвесторы, а в нашу консультативную команду входят эксперты по управлению персоналом и юридическим вопросам, такие как Фрэнсис Фрей и Леонард Шен.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.

Perlego

Perlego

perlego.com

Perlego - образовательная платформа с библиотекой учебников и исследовательских материалов, включая инструмент для поиска информации.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribd - это приложение подписки на электронные книги и аудиокниги, предлагающее доступ к большому количеству контента на разных устройствах.

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Simplilearn - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы в области цифровых навыков с живыми классами и поддержкой для студентов на разных уровнях.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

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