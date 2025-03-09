Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai от DPhi автоматизирует оценку навыков на рабочем месте, чтобы помочь быстрорастущим компаниям нанимать первоклассных опытных и свежих инженеров с высшим образованием и специалистов по обработке данных. Возможности платформы включают задачи кодирования и искусственного интеллекта, автоматизированную оценку проектов, MCQ и многое другое. Все это подкреплено мощным механизмом прокторинга, который предотвращает мошенничество при удаленном найме. Skillspace.ai упрощает найм сотрудников Backend, Frontend, AI, Cloud и подобных должностей.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.
Scribd
scribd.com
Scribd - это приложение подписки на электронные книги и аудиокниги, предлагающее доступ к большому количеству контента на разных устройствах.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Udacity
udacity.com
Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning - цифровая платформа для обучения, предлагающая книги, видео и ресурсы по технологиям и бизнесу.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы в области цифровых навыков с живыми классами и поддержкой для студентов на разных уровнях.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
CXL
cxl.com
Глубокое специализированное маркетинговое обучение CXL превращает специалистов по маркетингу в лидеров маркетинга. Получите доступ к более чем 150 курсам по развитию тактических навыков, которые преподают
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.
Passion.io
passion.io
Помогаем тренерам и экспертам превратить свои знания в прибыльные мобильные приложения. Создайте бизнес из своего кармана, код не требуется.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
Scaler
scaler.com
Развивайте свои навыки программирования с помощью нашего индивидуального наставничества со стороны экспертов MAANG из Scaler Academy. Мы также предлагаем пробные собеседования и специальные курсы, которые помогут вам взять на себя ответственность за свою карьеру.
EasyLlama
easyllama.com
С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и помогают создать гостеприимную среду, свободную от притеснений и дискриминации.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим процессом обучения так, чтобы это соответствовало их предпочтениям в обучении и служебным требованиям. Работодатели платят только за потребляемый контент, а не подписывают сотрудников на общекорпоративный контент, который не используется. С помощью Learnerbly лидеры обучения обычно видят более высокую рентабельность инвестиций при уровне вовлеченности в отрасли 3X+ (40–60% в месяц), что доказано сотнями клиентов, включая таких, как Flutter, Ocado, King.com и HelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
С GoodHabitz вы помогаете своим сотрудникам развивать навыки, необходимые им в будущем. Благодаря нашей инновационной самооценке они получат уникальное представление о своих возможностях для роста, а наши ведущие в мире учебные курсы помогут им стать лучшей версией себя. Все наши методы обучения соответствуют важнейшим компетенциям, необходимым сотрудникам для достижения успеха как сегодня, так и завтра.
5Mins AI
5mins.ai
5mins - это платформа для электронного обучения в стиле тикток, любимая тысячами команд в 80 странах. Мы помогаем сотрудникам построить востребованные, мягкие и жизненные навыки за считанные минуты с помощью микро-обучения на основе искусственного интеллекта, персонализированного для роли, функции и устремлений каждого пользователя. Обширная библиотека из более чем 15 000 микро-курса охватывает ключевые темы отрасли и более 200 жестких, мягких и жизненных навыков, чтобы создать всестороннюю рабочую силу со всеми талантами и опытом, которые вам нужны. Наши уроки размером с укус тщательно курируются и преподаются 150+ отраслевыми экспертами, профессорами, университетами и ведущими компаниями. Изучите ключевые навыки от Лондонской бизнес -школы, Ahrefs, Gong, Terminus и еще сотни. Доступно во множестве языков и стилей обучения. Мы доставляем в 6 раз больше взаимодействия, чем традиционные платформы электронного обучения. Для получения дополнительной информации посетите: www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — самая популярная в мире платформа электронного обучения, посвященная найму и управлению талантами. Наш ведущий в отрасли контент позволяет организациям не только находить и нанимать лучших кандидатов, но и способствовать развитию культуры вовлеченности сотрудников, одновременно отстаивая многообразие, справедливость и инклюзивность.
Vue School
vueschool.io
Изучите Vue.js и современные передовые интерфейсные технологии от членов основной команды и отраслевых экспертов с помощью наших премиальных учебных пособий и видеокурсов.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — это ведущая платформа развития навыков для быстрорастущих команд. Мы обеспечиваем постоянную практику, подкрепление и профессиональное обучение, чтобы помочь торговым представителям достичь максимальной производительности. Бизнес был запущен в октябре 2019 года и уже имеет более 200 клиентов, включая Outreach, G2, Klaviyo и Verbit. В состав преподавателей уже входят более 50 мировых экспертов, в том числе Марк Роберж, бывший директор по маркетингу Hubspot, Элисса Финк, бывший директор по маркетингу Tableau, Грег Холмс, бывший директор по маркетингу Zoom, и сэр Клайв Вудворд, бывший спортивный директор олимпийской сборной Великобритании.
Gnowbe
gnowbe.com
Создайте интерактивные, на основе групповых, микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами инструмент Awriding, отмеченные наградами, позволяет создателям проектировать, облегчить и анализировать общий опыт обучения- идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - Микрообучение - социальное обучение - уведомления о толке и электронной почте - автономный доступ - дизайн мобильного мобильного телефона - доступный на любом устройстве - глубинные данные и аналитика - геймификация - сертификация - персонализация - запланированное развертывание сеансов - интеграция с> 200 платформы Gnowbe разработана на основе современных исследований и науки о обучении, что делает его невероятно простым для создания экологически чистых и ударов. Благодаря бесшовному настольному опыту/мобильному опыту и поддержке более 100 языков, Gnowbe дает возможность создателям и поддерживает учащихся в любое время и в любом месте. Создатели чаще всего создают: - Опыт адаптации для удаленных команд - безопасность, здоровье и оправдание оздоровительного оборудования - Подготовка к сертификации - Новый опыт обучения (смешанный, онлайн) - Цифровые рабочие тетради - Курсы электронного обучения - Программы коучинга и обратной связи - Продажи и пьесы продуктов - Вовлечение команды, веселье и игры - ежедневные программы формирования привычек и программы формирования привычки и обратной связи.
Uxcel
uxcel.com
Менеджеры по дизайну слишком разбросаны. От вас ожидают, что вы составите карту навыков своей команды, определите учебные материалы с дюжины платформ, но обнаружите, что вам не хватает понимания того, как обучение влияет на рост личности, команды и бизнеса. Что, если бы у вас был инструмент, содержащий четкие, точные и геймифицированные учебные материалы, которые напрямую влияют на навыки и результаты вашей команды? И, кроме того, раскрывает уникальные навыки, сильные стороны и области для совершенствования всей вашей команды? Разве это не было бы здорово? Встречайте Uxcel — единственный способ повысить уровень вашей команды дизайнеров с помощью автоматизированного картирования навыков, подкрепленного сотнями четких, точных и игровых учебных материалов, созданных дизайнерами. Что вы можете сделать с Uxcel? - Создайте график навыков вашей команды менее чем за 20 минут: получите общий обзор навыков вашей команды по 65 дизайнерским навыкам, сгруппированным в 6 основных категорий. - Сравните свою команду с представителями отрасли: сравните свою команду с более чем 230 тысячами дизайнеров Uxcel, независимо от должностей, регионов и многолетнего опыта. - Наблюдайте за ростом навыков вашей команды с течением времени: наблюдайте за влиянием обучения, оценок и задач проектирования, а также за тем, как они улучшали вашу команду месяц за месяцем. - Ускорьте рост и обучение: определите области для улучшения и предоставьте им учебные материалы, адаптированные к их уровню навыков. - Создайте индивидуальный путь обучения: назначьте конкретные курсы, уроки, оценки и задачи, чтобы превратить их слабости в сильные стороны. - Улучшите их производительность одним щелчком мыши: узнайте лучшие навыки вашего дизайнера и привлекайте его к нужным проектам в нужное время, чтобы максимизировать результат их дизайна. Чем мы отличаемся? - Мы интерактивны и геймифицированы: сотни часов интерактивных геймифицированных курсов, уроков, оценок и реальных задач. - Мы не теряем ваше время: учитесь в удобном для вас темпе. На то, на что у вас ушло 3 месяца, с Uxcel уходит день. - Доступно для всех и везде: формируйте здоровые привычки к обучению на любом устройстве и платформе.
Nolej
nolej.io
NOLEJ — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая способствует децентрализованному обучению посредством создания интерактивных учебных программ и глобального графика знаний. Инструмент предназначен для обслуживания образовательных учреждений, от классов K12 до высшего образования, путем преобразования малоиспользуемых учебных материалов в увлекательный и интерактивный контент. Этот инструмент позволяет разработчикам учебных материалов и учителям использовать существующие ресурсы, такие как учебники, видеоконтент и другие онлайн-медиаресурсы, превращая их в интерактивный учебный процесс. Некоторые возможности интерактивного контента включают создание расширенных интерактивных видеороликов, карточек, созданных для каждой основной концепции, глоссариев, основанных на ключевых понятиях и соответствующих словах в контенте, а также различных интерактивных игр, таких как кроссворды и игры «Найди слова». Сгенерированный материал можно использовать как отдельный контент или экспортировать для интеграции с существующими системами управления обучением (LMS), платформами обучения (LXP) или хранилищами записей обучения (LRS) с поддержкой форматов SCORM, xAPI и H5P. Эта платформа представляет собой решение для преподавателей и преподавателей, позволяющее сэкономить время на создании интересного контента, используя при этом недостаточно используемые ресурсы.
getAbstract
getabstract.com
Знайте лучше. Делай лучше. Чему можно научиться за 15 минут? Предоставляя легкий доступ к обобщенным экспертным знаниям, getAbstract помогает организациям и частным лицам по всему миру эффективно использовать знания.
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших инновационных платформ, лучшего в своем классе контента и непревзойденной стратегической поддержки. Благодаря L&D на базе BizLibrary сотрудники получают навыки, необходимые для работы сегодня, и готовы решать новые задачи завтра.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
Perlego
perlego.com
Perlego - образовательная платформа с библиотекой учебников и исследовательских материалов, включая инструмент для поиска информации.
OpenSesame
opensesame.com
Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с вашей LMS до увеличения использования и улучшения ваших программ L&D. . OpenSesame не только предоставит вам гибкие возможности приобретения нескольких вариантов, но и позволит вам легко использовать и администрировать свои электронные курсы. Наш тщательно составленный каталог включает в себя тысячи курсов, посвященных деловым навыкам, соблюдению нормативных требований, безопасности, технологиям, сертификации и отраслевым темам. Некоторые ключевые темы включают в себя: Деловые навыки - Коммуникация - Менеджмент - Лидерство - Управление проектами - Соблюдение требований в сфере обслуживания клиентов - Соответствие кадровым требованиям - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - Лидерство и управление GDPR - Коучинг - Вдохновляющее лидерство - Миссия, видение и Установление ценностей - Делегирование - Соблюдение требований в области управления изменениями - Соблюдение требований в области управления персоналом - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - GDPR Разнообразие, справедливость и инклюзивность - Создание разнообразных команд - Межкультурная компетентность - Инклюзивное лидерство - Неосознанная предвзятость - Уважение безопасности - Безопасность на рабочем месте - OSHA - Экологическая безопасность - Опасные материалы - Технология средств индивидуальной защиты (СИЗ) - Программное обеспечение - Программирование - Информационная безопасность - Машинное обучение - Анализ данных Здоровье - Управление стрессом - Личное развитие - Корпоративное здоровье - Психическое здоровье - Сертификаты осознанности и медитации - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Шесть Сигм
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусственного интеллекта от более чем 250 ведущих отраслевых поставщиков контента. Наша интеграция с более чем 70 ведущими учебными платформами и приложениями для рабочих мест позволит вашим командам воспользоваться преимуществами Go1 через существующие решения.
Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструменты взаимодействия с сотрудниками, которые помогут вашей команде в сложных ситуациях. Этене доверяют команды Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp и других. Нас поддерживают Felicis, GSV, Homebrew, Village Global и другие ведущие инвесторы, а в нашу консультативную команду входят эксперты по управлению персоналом и юридическим вопросам, такие как Фрэнсис Фрей и Леонард Шен.
edureka
edureka.co
Edureka - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по технологиям, создание проектов и поддержку учащихся для достижения образовательных целей.
Docebo
docebo.com
Docebo - самая мощная учебная платформа в мире, предназначенная для того, чтобы быть интуитивно понятной для администраторов, занимающихся учащимися и преобразующей для бизнеса. Ключевые дифференциаторы включают в себя: - Возможность предоставления гиперлисонного опыта обучения для нескольких аудиторий, включая сотрудников, клиентов и партнеров. Все эти впечатления могут быть уникально фирменными и централизованно управляемыми с одной платформы. - самые передовые возможности ИИ отрасли. Клиенты могут автоматизировать ручные задачи, такие как регистрация, переводы и категоризация контента. Благодаря генеративному ИИ, созданному для обучения, клиенты могут создавать эффективные материалы курса всего за несколько кликов. - Власть к масштабированию с вашей организацией по мере расширения новой и более крупной учебной аудитории, географии, языков и многого другого. - Мобильное приложение и интеграция со всеми основными программными программными обеспечениями, включая команды Salesforce и Microsoft.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Изучение, это не должно означать скучные лекции, безумные темпы буткемпонов или много времени вдали от работы или семьи. С помощью CBT Nuggets вы можете тренироваться 24/7 в любом месте на различных устройствах, не выходя из офисного кресла или дивана в гостиной. Наша команда тренеров мирового класса-это отраслевые эксперты, которым нравится обучать людей этому. Их обучение является информативным, актуальным и привлекательным - и поскольку большинство видео составляет 10 минут или меньше, его легче сохранить. Выберите из учебной библиотеки из тысяч видео на востребованных технологиях из широко используемых и уважаемых поставщиков, таких как Microsoft, Cisco и AWS. Заработайте сертификацию. Держите свои навыки в курсе. Узнайте новую технологию. Иметь ресурс на рабочем месте. Самородки CBT могут помочь вам достичь ваших целей.
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